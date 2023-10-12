Мы берём на себя все заботы по перемещению вас из точки А в точку Б, чтобы вы полноценно отдохнули. Трансфер по фиксированному тарифу позволит избежать заломленных цен на такси. Мы встретим вас, поможем с багажом и доставим в нужное место на новом авто с кондиционером.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Каира или Гизы. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.

Также мы предоставляем услуги трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сохну, Мерса-Матрух, Аламин и Дабу.

У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.

Организационные детали

Трансфер можно заказать с 10:00 до 20:00

Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе

Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля

Трансфер Аэропорт — Каир (и наоборот)

Легковая машина на 2 чел. — 35€

Минивэн на 3–5 чел. — 40€

Ван на 6–8 чел. — 50€

Коастер на 9–20 чел. — 100€

Другие направления (цена за компанию до 10 человек, тип автомобиля зависит от кол-ва людей)