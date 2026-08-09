Выбирая трансфер в Каире, вы обеспечиваете себе беззаботное путешествие с момента прибытия.
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, комфортное новое авто с кондиционером - все это делает ваше
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, комфортное новое авто с кондиционером - все это делает ваше
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 💼 Помощь с багажом
- ❄️ Комфортные автомобили с кондиционером
- 💰 Фиксированные тарифы
- ⏱️ Пунктуальность
Что можно увидеть
- Каир
- Гиза
Описание трансфер
Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Каира или Гизы. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.
Также мы предоставляем услуги трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сохну, Мерса-Матрух, Аламин и Дабу.
У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.
Организационные детали
- Трансфер можно заказать с 10:00 до 20:00
- Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе
- Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля
Трансфер Аэропорт — Каир (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — $38
- Минивэн на 3–5 чел. — $43
- Ван на 6–8 чел. — $54
- Коастер на 9–20 чел. — $108
Другие направления (цена за компанию до 10 человек, тип автомобиля зависит от кол-ва людей)
- Каир — Шарм-эль-Шейх: $270–323
- Каир — Хургада: $173–237
- Каир — Сохна: $108–162
- Каир — Даба: $173–216
- Каир — Аламин: $162–216
- Каир — Мерса-Матрух: $216–270
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нужного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло отлично! Имад постоянно был на связи с момента как я сделала заказ и до момента как нас проводил в аэропорт, отвечал на любые вопросы! Трансфер был на большой
Вам был полезен этот отзыв?
V
Был вариант совершить внутренний перелет на самолёте,но спокойнее (по деньгам-примерно то на то) было вызвать специальный трансфер. Утром быстро позавтракали, покидали вещи в чемодан и выдвинулись в путь. В этот
Вам был полезен этот отзыв?
V
Все окей, встретили с табличкой, спокойно довезли до отеля, водитель хороший 👍
Эмад
Ответ организатора:
ваше обслуживание -честь всегда вас ждем
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень удобный трансфер по Каиру и за его пределами! Всё четко, вовремя, без накладок. Нам нужно было кресло для ребенка, Эмад любезно нашел и мы путешествовали с комфортом. Авто свежее, удобное и комфортное. Спасибо огромное! Рекомендую.
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое,Татяана за обратную связь!
Ваш комфорт -наш приоритет всегда рады предоставить вам лучший сервис ждем вас снова ярких впечатлений Имад али
Ваш комфорт -наш приоритет всегда рады предоставить вам лучший сервис ждем вас снова ярких впечатлений Имад али
Вам был полезен этот отзыв?
y
Огромное спасибо организатору трансфера! Ехали из каира в хургаду. Вопросы только по делу, автомобиль самый свежий и комфортный из всех, на которых успели покататься в шарме и в каире. Водитель
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасно организованная работа. Отвечают мгновенно, всё идеально от бронирования до поездки.
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое,Ирина!
Ваш комфорт -наш приоритет.
приятного отдыха и ярких впечатлений
Ваш комфорт -наш приоритет.
приятного отдыха и ярких впечатлений
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Трансфер по Каиру и не только»
Индивидуальная
до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
от $53 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $43 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Каире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
12 авг в 00:00
от $29 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Отыскать райский уголок посреди пустыни и изучить древние артефакты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $320 за всё до 3 чел.
от $50 за экскурсию