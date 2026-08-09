Выбирая трансфер в Каире, вы обеспечиваете себе беззаботное путешествие с момента прибытия.Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, комфортное новое авто с кондиционером - все это делает ваше

перемещение из точки А в точку Б максимально приятным и удобным. Фиксированный тариф избавляет от неожиданностей с ценой, а предварительный заказ гарантирует, что автомобиль будет ожидать вас в назначенное время. Трансфер доступен не только по Каиру, но и в популярные курорты, такие как Шарм-эль-Шейх, Хургада и другие. Сделайте ваше путешествие комфортным с первых минут пребывания в Египте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $50 за экскурсию

Описание трансфер

Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Каира или Гизы. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.

Также мы предоставляем услуги трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сохну, Мерса-Матрух, Аламин и Дабу.

У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.

Организационные детали

Трансфер можно заказать с 10:00 до 20:00

Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе

Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля

Трансфер Аэропорт — Каир (и наоборот)

Легковая машина на 2 чел. — $38

Минивэн на 3–5 чел. — $43

Ван на 6–8 чел. — $54

Коастер на 9–20 чел. — $108

Другие направления (цена за компанию до 10 человек, тип автомобиля зависит от кол-ва людей)