Мои заказы

Трансфер по Каиру и не только

Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Выбирая трансфер в Каире, вы обеспечиваете себе беззаботное путешествие с момента прибытия.

Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, комфортное новое авто с кондиционером - все это делает ваше
читать дальшеуменьшить

перемещение из точки А в точку Б максимально приятным и удобным.

Фиксированный тариф избавляет от неожиданностей с ценой, а предварительный заказ гарантирует, что автомобиль будет ожидать вас в назначенное время.

Трансфер доступен не только по Каиру, но и в популярные курорты, такие как Шарм-эль-Шейх, Хургада и другие. Сделайте ваше путешествие комфортным с первых минут пребывания в Египте

5
24 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 💼 Помощь с багажом
  • ❄️ Комфортные автомобили с кондиционером
  • 💰 Фиксированные тарифы
  • ⏱️ Пунктуальность
Трансфер по Каиру и не только
Трансфер по Каиру и не только
Трансфер по Каиру и не только

Что можно увидеть

  • Каир
  • Гиза

Описание трансфер

Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Каира или Гизы. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.

Также мы предоставляем услуги трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сохну, Мерса-Матрух, Аламин и Дабу.

У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.

Организационные детали

  • Трансфер можно заказать с 10:00 до 20:00
  • Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе
  • Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля

Трансфер Аэропорт — Каир (и наоборот)

  • Легковая машина на 2 чел. — $38
  • Минивэн на 3–5 чел. — $43
  • Ван на 6–8 чел. — $54
  • Коастер на 9–20 чел. — $108

Другие направления (цена за компанию до 10 человек, тип автомобиля зависит от кол-ва людей)

  • Каир — Шарм-эль-Шейх: $270–323
  • Каир — Хургада: $173–237
  • Каир — Сохна: $108–162
  • Каир — Даба: $173–216
  • Каир — Аламин: $162–216
  • Каир — Мерса-Матрух: $216–270

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У нужного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1
Джейн
Все прошло отлично! Имад постоянно был на связи с момента как я сделала заказ и до момента как нас проводил в аэропорт, отвечал на любые вопросы! Трансфер был на большой
читать дальшеуменьшить

комфортной машине Mitsubishi Xpander, нас было трое, с большим количеством багажа и все уместилось! Водитель был очкнь вежливым, по просьбе завез нас в пункт обмена валюты в городе,и даже угостил национальным фруктом) До самого отеля ехали очень комфортно! В следующий раз помимо трансфера будем брать экскурсии по Египту, так как по пути обратно, Имад очень интересно рассказывал историю Египта и главных достопримечательностей!
Большое спасибо за то, что встретили и лишили нас головной боли по вопросам трансфера и помогли с комфортом находиться в Египте, давая полезные советы по запросу!
Очень советую Имада и его команду!

Вам был полезен этот отзыв?
V
Был вариант совершить внутренний перелет на самолёте,но спокойнее (по деньгам-примерно то на то) было вызвать специальный трансфер. Утром быстро позавтракали, покидали вещи в чемодан и выдвинулись в путь. В этот
читать дальшеуменьшить

раз выбрали Шарм-эль-Шейх т. к. в Хургаде мы были уже пару лет назад. Переезд занял около пяти часов, но прошел достаточно легко - проезжали в тоннеле под Суэцким каналом, любовались сменой пейзажей. Водитель прибыл вовремя (даже сильно заранее,я бы сказала,но спокойно ждал нас как нам будет удобно) немного говорил по русски, обращал наше внимание на достопримечательности. В машине чисто, не жарко, комфортно. Помог с чемоданом. Водит хорошо.

Вам был полезен этот отзыв?
V
Все окей, встретили с табличкой, спокойно довезли до отеля, водитель хороший 👍
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
ваше обслуживание -честь всегда вас ждем
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень удобный трансфер по Каиру и за его пределами! Всё четко, вовремя, без накладок. Нам нужно было кресло для ребенка, Эмад любезно нашел и мы путешествовали с комфортом. Авто свежее, удобное и комфортное. Спасибо огромное! Рекомендую.
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое,Татяана за обратную связь!
Ваш комфорт -наш приоритет всегда рады предоставить вам лучший сервис ждем вас снова ярких впечатлений Имад али
Вам был полезен этот отзыв?
y
Огромное спасибо организатору трансфера! Ехали из каира в хургаду. Вопросы только по делу, автомобиль самый свежий и комфортный из всех, на которых успели покататься в шарме и в каире. Водитель
читать дальшеуменьшить

отличный, ехал аккуратно, но не плелся. Останавливался,когда просили. Организатор всегда на связи, водитель приехал ровно в оговоренное время. С организатором договорились быстро, он сразу же все оформил на трипстере, как нужно. Никаких доп плат, никаких проблем не возникло. Единственное у нас не было суммы под расчёт, в отеле не было размена (приехали в 3 часа ночи), так водитель связался с организатором,и тот сказал,что можно в качестве исключения заплатить и в местной валюте. Поменяли в банкомате доллары на местные тугрики и заплатили часть так и часть так. В общем организатор просто солнышко! Очень рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасно организованная работа. Отвечают мгновенно, всё идеально от бронирования до поездки.
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое,Ирина!
Ваш комфорт -наш приоритет.
приятного отдыха и ярких впечатлений
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Трансфер по Каиру и не только»

Персональный трансфер из аэропорта в Каир
На машине
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
от $53 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
На машине
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $43 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Каире
На машине
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Каире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
12 авг в 00:00
от $29 за всё до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Отыскать райский уголок посреди пустыни и изучить древние артефакты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $320 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $50 за экскурсию