Персональный трансфер из аэропорта в Каир

С комфортом добраться до любой точки города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта до места вашего пребывания в любой точке Каира. Забронированный трансфер поможет вам заранее спланировать свою поездку и не думать о лишних тратах. Водитель встретит вас с табличкой и с комфортом доставит по нужному адресу в любое время суток.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Профессиональный водитель будет ждать вас с именной табличкой у выхода из зоны прилёта, поможет донести и разместить багаж. Вы удобно расположитесь в автомобиле и будете с комфортом доставлены до дверей вашего отеля или любой другой локации. Также возможен трансфер от места вашего проживания в аэропорт.

Организационные детали

  • При бронировании укажите дату и время прилёта, номер рейса, адрес отеля, количество путешественников и примерный объём багажа
  • За 12 часов до прилёта подтвердите время прилёта или предупредите о любой задержке
  • За день до прилёта мы вышлем вам подробную инструкцию о встрече
  • Оставшуюся сумму после предоплаты можно будет перевести на карту Сбербанка России

Трансфер осуществляется:

  • для 1–2 человек (возможно с ребёнком) — нa современном легковом автомобиле с кондиционером
  • для 3–8 человек — нa современном микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2022 года выпуска

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Трансфер

Похожие туры из Каира

Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
140 отзывов
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
в любой точке Каира / Гизы
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
180 за всё до 10 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
101 отзыв
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
у вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
225180 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
Доверить дорогу до нужного места команде опытных водителей
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
3629 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каире
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ