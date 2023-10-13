С комфортом добраться до любой точки города
Предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта до места вашего пребывания в любой точке Каира. Забронированный трансфер поможет вам заранее спланировать свою поездку и не думать о лишних тратах. Водитель встретит вас с табличкой и с комфортом доставит по нужному адресу в любое время суток.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Профессиональный водитель будет ждать вас с именной табличкой у выхода из зоны прилёта, поможет донести и разместить багаж. Вы удобно расположитесь в автомобиле и будете с комфортом доставлены до дверей вашего отеля или любой другой локации. Также возможен трансфер от места вашего проживания в аэропорт.
Организационные детали
- При бронировании укажите дату и время прилёта, номер рейса, адрес отеля, количество путешественников и примерный объём багажа
- За 12 часов до прилёта подтвердите время прилёта или предупредите о любой задержке
- За день до прилёта мы вышлем вам подробную инструкцию о встрече
- Оставшуюся сумму после предоплаты можно будет перевести на карту Сбербанка России
Трансфер осуществляется:
- для 1–2 человек (возможно с ребёнком) — нa современном легковом автомобиле с кондиционером
- для 3–8 человек — нa современном микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2022 года выпуска
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 946 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!
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