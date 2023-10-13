Мухамед — ваша команда гидов в Каире

Провели экскурсии для 946 туристов

Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

Задать вопрос