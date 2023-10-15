Исследовать территорию археологических древностей и природных чудес
Думали, что всё знаете о Египте, побывав в Каире, Луксоре, Александрии и на курортах Красного моря? Приготовьтесь удивляться! В оазисе Эль Файюм, известном также как «земной рай», вы увидите, как безжизненная пустыня уступает место пышным садам, сельскохозяйственным плантациям и древним руинам времён Птолемеев.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Расположенный в 80 км от Гизы, Эль Файюм — самый большой оазис в стране. Здесь выращивают зерновые культуры, налажено производство розового масла. В древности эти места называли садами Египта. Сегодня здесь находится город с 300-тысячным населением и ряд необычных достопримечательностей:
- обелиск Сенусерта I, напоминающий о начале преобразований земель Эль-Файюма в сельскохозяйственные угодья,
- водяные колёса, которые огромными ковшами перекачивают воду из канала Юсуф,
- озеро Карун, напоминающее море,
- музей Файюма, где хранится коллекция статуй, найденных на археологических раскопках в этом регионе,
- природный заповедник Вади-эль-Райан, где мы полюбуемся водопадами и совершим прогулку на деревянной парусной лодке.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
- В стоимость экскурсии входит:
— транспортное обслуживание по программе
— услуги русскоговорящего гида
— посещение достопримечательностей и входные билеты согласно маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Каире
Провёл экскурсии для 33 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.
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