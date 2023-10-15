Саид — Организатор в Каире

Провёл экскурсии для 33 туристов

Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.

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