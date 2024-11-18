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ждет путешествие в 80 км от Гизы, где раскинулся самый большой оазис страны. Эль Файюм славится своими зерновыми культурами и производством розового масла. В древности эти места были известны как сады Египта.



Сегодня оазис привлекает туристов не только своим 300-тысячным населением, но и уникальными достопримечательностями.



Вы увидите обелиск Сенусерта I, который напомнит о начале преобразований земель Эль-Файюма, водяные колеса, перекачивающие воду из канала Юсуф, озеро Карун, напоминающее море, и музей Файюма с уникальной коллекцией статуй.



Природный заповедник Вади-эль-Райан порадует вас водопадами и прогулкой на деревянной парусной лодке.



Экскурсия включает транспортное обслуживание по программе, услуги русскоговорящего гида и посещение всех запланированных достопримечательностей. Не упустите шанс увидеть другую сторону Египта, полную загадок и красоты