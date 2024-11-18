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Из Каира - к оазису Эль Файюм

Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Думали, что видели все красоты Египта, побывав в Каире, Луксоре, Александрии и на курортах Красного моря? Готовьтесь к новым открытиям в оазисе Эль Файюм, который справедливо называют «земным райем». Вас
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ждет путешествие в 80 км от Гизы, где раскинулся самый большой оазис страны. Эль Файюм славится своими зерновыми культурами и производством розового масла. В древности эти места были известны как сады Египта.

Сегодня оазис привлекает туристов не только своим 300-тысячным населением, но и уникальными достопримечательностями.

Вы увидите обелиск Сенусерта I, который напомнит о начале преобразований земель Эль-Файюма, водяные колеса, перекачивающие воду из канала Юсуф, озеро Карун, напоминающее море, и музей Файюма с уникальной коллекцией статуй.

Природный заповедник Вади-эль-Райан порадует вас водопадами и прогулкой на деревянной парусной лодке.

Экскурсия включает транспортное обслуживание по программе, услуги русскоговорящего гида и посещение всех запланированных достопримечательностей. Не упустите шанс увидеть другую сторону Египта, полную загадок и красоты

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа оазиса
  • 🏛 Древние руины и памятники
  • 🚤 Прогулка на парусной лодке
  • 🌊 Водопады Вади-эль-Райан
  • 🗿 Коллекция статуй в музее
  • 🌾 Сады и сельхозугодья
  • 🛡 Профессиональный гид
Из Каира - к оазису Эль Файюм
Из Каира - к оазису Эль Файюм
Из Каира - к оазису Эль Файюм

Что можно увидеть

  • Обелиск Сенусерта I
  • Водяные колёса
  • Озеро Карун
  • Музей Файюма
  • Природный заповедник Вади-эль-Райан

Описание экскурсии

Расположенный в 80 км от Гизы, Эль Файюм — самый большой оазис в стране. Здесь выращивают зерновые культуры, налажено производство розового масла. В древности эти места называли садами Египта. Сегодня здесь находится город с 300-тысячным населением и ряд необычных достопримечательностей:

  • обелиск Сенусерта I, напоминающий о начале преобразований земель Эль-Файюма в сельскохозяйственные угодья,
  • водяные колёса, которые огромными ковшами перекачивают воду из канала Юсуф,
  • озеро Карун, напоминающее море,
  • музей Файюма, где хранится коллекция статуй, найденных на археологических раскопках в этом регионе,
  • природный заповедник Вади-эль-Райан, где мы полюбуемся водопадами и совершим прогулку на деревянной парусной лодке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
  • В стоимость экскурсии входит:
    — транспортное обслуживание по программе
    — услуги русскоговорящего гида
    — посещение достопримечательностей и входные билеты согласно маршруту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$151
Дети до 12 лет$76
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и
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гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию практически невозможно, все туры предполагают количество от 3-х человек и цена соответствующая. А тут мне удалось съездить одной и за весьма приемлемую цену. Спасибо Саиду за организацию экскурсии
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию
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