Думали, что видели все красоты Египта, побывав в Каире, Луксоре, Александрии и на курортах Красного моря? Готовьтесь к новым открытиям в оазисе Эль Файюм, который справедливо называют «земным райем». Вас
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа оазиса
- 🏛 Древние руины и памятники
- 🚤 Прогулка на парусной лодке
- 🌊 Водопады Вади-эль-Райан
- 🗿 Коллекция статуй в музее
- 🌾 Сады и сельхозугодья
- 🛡 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Обелиск Сенусерта I
- Водяные колёса
- Озеро Карун
- Музей Файюма
- Природный заповедник Вади-эль-Райан
Описание экскурсии
Расположенный в 80 км от Гизы, Эль Файюм — самый большой оазис в стране. Здесь выращивают зерновые культуры, налажено производство розового масла. В древности эти места называли садами Египта. Сегодня здесь находится город с 300-тысячным населением и ряд необычных достопримечательностей:
- обелиск Сенусерта I, напоминающий о начале преобразований земель Эль-Файюма в сельскохозяйственные угодья,
- водяные колёса, которые огромными ковшами перекачивают воду из канала Юсуф,
- озеро Карун, напоминающее море,
- музей Файюма, где хранится коллекция статуй, найденных на археологических раскопках в этом регионе,
- природный заповедник Вади-эль-Райан, где мы полюбуемся водопадами и совершим прогулку на деревянной парусной лодке.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
- В стоимость экскурсии входит:
— транспортное обслуживание по программе
— услуги русскоговорящего гида
— посещение достопримечательностей и входные билеты согласно маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$151
|Дети до 12 лет
|$76
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
07.11.24 съездила на экскурсию в оазис Файюм из Каира. К слову, найти на одного такую экскурсию практически невозможно, все туры предполагают количество от 3-х человек и цена соответствующая. А тут мне удалось съездить одной и за весьма приемлемую цену. Спасибо Саиду за организацию экскурсии
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