Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский

Увидеть всю историю Египта за одну экскурсию

Увидеть всю историю Египта за одну экскурсию? Это возможно, если отправится на большую обзорную экскурсию по Каиру.

Столица сохранила в себе памятники разных эпох, которые покажут вам, каким разным был Каир в разные исторические эпохи.

Вы своими глазами увидите, как Египет в эпохи фараонов, христианства и ислама, посетите Каирский музей, первую мечеть страны и коптский музей, увидите пирамиды Гиза и цитадель Салладина.

Наш гид поможет вам не запутаться в исторических эпохах и собрать максимально полную картинку истории Египта
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский

Что вы увидите 🤩

  • Египетский музей
  • Мечеть Амра ибн аль-Аса
  • Коптский музей
  • Цитадель Саладина
  • Мечеть Султана Мухаммеда Али
  • Пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина
  • Сфинкс
  • Папирусная фабрика
Египетская сокровищница и самая первая мечеть континента
Первым пунктом нашей программы станет Египетский музей, в котором представлены артефакты периода правления фараонов. В музее выставлены редкие коллекции искусства, которым более 5000 лет, коллекция музея считается самой ценной коллекцией египетского искусства в мире. Более 250 000 подлинных экспонатов, в том числе экспозиция, посвященная сокровищам Тутанхамона, золото и драгоценности, которые были заключены в его гробнице более 3 500 лет назад. Сокровища были обнаружены в 1920 году, когда его могила была раскопана
Посещение первой мечети в Египте - Амра ибн аль-Аса. Мечеть была построена в 21 году по хидже, что соответствует 642 году Н.Э. Она должна была стать культурным и религиозным центром новой арабской столицы Египта - города Фустат. Эта мечеть была первой не только на территории Египта, но и на всем африканском континенте

Коптский музей и «Алебастровая мечеть»

Посещение самой старой церкви-музея - Коптский музей. Место, где Дева Мария пряталась с младенцем Иисусом. Также многим будет интересен колодец со святой водой. После обеда, вас ждёт посещение Цитадели Саладина и мечети Султана Мухаммеда Али. Саладина - одна из старейших цитаделей, была построена в 1208 году, а мечеть в 1848 году. Мечеть построена по типу константинопольских мечетей, под влиянием стамбульской школы архитектуры, но с определенными чертами, характерными для египетских храмов. Мечеть облицована алебастровыми плитами, отчего в просторечии получила название «Алебастровая мечеть»

Пирамиды - чудо света

Далее мы отправимся в Музей парфюмерии с его чарующими запахами. После фабрики направимся к великим пирамидам фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы увидите Большого Сфинкса с головой фараона и телом льва, который датируется временем правления Хефрена, а также Храм, принадлежащий к пирамиде Хефрена. После мы посетим Папирусную фабрику и отправимся в обратный путь

Важная информация:

    Возьмите с собой: солнцезащитные очки, удобную обувь, головной убор, воду, фотоаппарат и деньги на личные расходы
    Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты

    Цены на экскурсию

    Для одного человекаДля 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Взрослый (12+)
    $180
    $280
    $330
    $440
    $550
    $660

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание
    • Входные билеты во все указанные исторические места (кроме Пирамид Хеопса)
    • Все передвижения на современном транспорте с кондиционером
    • Русскоязычный гид-египтолог
    • Обед во время поездки
    • Все налоги и плата за обслуживание
    Что не входит
    • Входные билеты в Пирамиды Хеопса - 25 $
    • Напитки
    • Сувениры
    Место начала и завершения
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно по договоренности

    Karim A.
    Karim A.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Еще несколько похожих предложений в Каире

    Коптский Каир
    Индивидуальная экскурсия
    140
    за 1-8 чел.
    Коптский Каир
    Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
    Добро пожаловать в Каир!
    Индивидуальная экскурсия
    4.4
    50
    200
    за 1-13 чел.
    Добро пожаловать в Каир!
    Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Индивидуальная экскурсия
    110
    за 1-4 чел.
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
    Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
    Индивидуальная экскурсия
    150
    за 1-6 чел.
    Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
    Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
    Самобытный Каир
    Индивидуальная экскурсия
    170
    за 1-4 чел.
    Самобытный Каир
    Мечети, храмы, цитадель и «город мусорщиков» на насыщенной экскурсии по египетской столице
    Знакомьтесь, Каир!
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    38
    140
    за 1-5 чел.
    Знакомьтесь, Каир!
    Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
    Каир с личным гидом за один день
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    8
    $150
    за 1-13 чел.
    Каир с личным гидом за один день
    Мархаба! Так приветствуют друг друга местные
    Ежедневно по договоренности
    Каир — город чудес
    Индивидуальная экскурсия
    140
    за 1-3 чел.
    Каир — город чудес
    Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
    Многоликий Каир
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    27
    180
    за 1-6 чел.
    Многоликий Каир
    Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
    Путешествие из Каира в Александрию
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    12ч
    250
    за 1-10 чел.
    Путешествие из Каира в Александрию
    Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
    Ваш идеальный день в Каире
    Индивидуальная экскурсия
    4
    3
    150
    за 1-2 чел.
    Ваш идеальный день в Каире
    Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице
    Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
    Индивидуальный трансфер
    $250
    за 1-8 чел.
    Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
    Встречаем в любой точке Каира и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх
    По договоренности

    Karim A. проводит ещё 8 экскурсий

    Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    $60
    за 1 чел.
    Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
    Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света!...
    Ежедневно
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    $45
    за 1 чел.
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
    Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином,...
    Ежедневно в 19:00
    Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
    Индивидуальный тур
    5
    1
    $160
    за 1 чел.
    Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
    Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта
    Ежедневно в 8:00
    Христианский Каир
    Индивидуальная экскурсия
    $120
    за 1 чел.
    Христианский Каир
    Каир хранит в себе многообразие культурно-исторических памятников и археологических ценностей, в нем...
    Ежедневно в 9:30
    Транзитная экскурсия по Каиру
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    $160
    за 1 чел.
    Транзитная экскурсия по Каиру
    Не упустите возможность увидеть самые известные достопримечательности и легендарные памятники...
    Ежедневно в 8:00
    Исламский Каир
    Индивидуальная экскурсия
    $150
    за 1 чел.
    Исламский Каир
    Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
    Ежедневно в 9:00
    Оазис Бахария из Каира
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    1д 6ч
    $285
    за 1 чел.
    Оазис Бахария из Каира
    Не упустите возможность посетить сказочный оазис Бахария, отдыхая в Каире
    Ежедневно в 6:00
    В Луксор на самолёте
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    12ч
    $325
    за 1 чел.
    В Луксор на самолёте
    Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных...
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Каире
    🇪🇬