Египетская сокровищница и самая первая мечеть континента

Первым пунктом нашей программы станет Египетский музей, в котором представлены артефакты периода правления фараонов. В музее выставлены редкие коллекции искусства, которым более 5000 лет, коллекция музея считается самой ценной коллекцией египетского искусства в мире. Более 250 000 подлинных экспонатов, в том числе экспозиция, посвященная сокровищам Тутанхамона, золото и драгоценности, которые были заключены в его гробнице более 3 500 лет назад. Сокровища были обнаружены в 1920 году, когда его могила была раскопана

Посещение первой мечети в Египте - Амра ибн аль-Аса. Мечеть была построена в 21 году по хидже, что соответствует 642 году Н.Э. Она должна была стать культурным и религиозным центром новой арабской столицы Египта - города Фустат. Эта мечеть была первой не только на территории Египта, но и на всем африканском континенте

Коптский музей и «Алебастровая мечеть»

Посещение самой старой церкви-музея - Коптский музей. Место, где Дева Мария пряталась с младенцем Иисусом. Также многим будет интересен колодец со святой водой. После обеда, вас ждёт посещение Цитадели Саладина и мечети Султана Мухаммеда Али. Саладина - одна из старейших цитаделей, была построена в 1208 году, а мечеть в 1848 году. Мечеть построена по типу константинопольских мечетей, под влиянием стамбульской школы архитектуры, но с определенными чертами, характерными для египетских храмов. Мечеть облицована алебастровыми плитами, отчего в просторечии получила название «Алебастровая мечеть»

Пирамиды - чудо света

Далее мы отправимся в Музей парфюмерии с его чарующими запахами. После фабрики направимся к великим пирамидам фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы увидите Большого Сфинкса с головой фараона и телом льва, который датируется временем правления Хефрена, а также Храм, принадлежащий к пирамиде Хефрена. После мы посетим Папирусную фабрику и отправимся в обратный путь

Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитные очки, удобную обувь, головной убор, воду, фотоаппарат и деньги на личные расходы

Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты