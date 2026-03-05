Коптский квартал — старейший район Каира. На его месте еще до прихода мусульман находился Египетский Вавилон. Вы пройдете по следам Святого семейства, осмотрите руины древней крепости, посетите чудесные церкви и познакомитесь с самой большой в мире коллекцией коптского искусства. Мы расскажем историю этих мест и поможем вам раскрыть город по-новому.

Описание экскурсии

Тайны древних церквей

Гуляя по извилистым улочкам Коптского квартала, мы увидим руины крепости Вавилон, синагогу Бен-Эзры и восемь христианских церквей. Каждая из них интересна по-своему. Вы спуститесь в грот с колодцем в храме Абу Серга и впечатлитесь изображением Христа под высоким куполом в церкви Святого Георгия. В церкви Святой Варвары прикоснетесь к мощам мученицы, а в Висячей церкви рассмотрите в деталях старинный иконостас и иконы.

Коптский музей

После осмотра религиозных святынь мы отправимся в Коптский музей, где хранятся древние иконы, фрески, мозаики и книги. И это далеко не всё! В музее 14 залов, полноценно раскрывающих развитие коптского искусства на протяжении столетий. Вы узнаете о местных ремеслах и увидите изделия из дерева, керамику, стекло, текстиль и коллекцию ламп. А также полюбуетесь мраморными колоннами, мозаиками и фонтанами, привезенными из принадлежащих коптской общине особняков.

Организационные детали