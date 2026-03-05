Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
Коптский квартал — старейший район Каира. На его месте еще до прихода мусульман находился Египетский Вавилон.
Вы пройдете по следам Святого семейства, осмотрите руины древней крепости, посетите чудесные церкви и познакомитесь с самой большой в мире коллекцией коптского искусства. Мы расскажем историю этих мест и поможем вам раскрыть город по-новому.
Гуляя по извилистым улочкам Коптского квартала, мы увидим руины крепости Вавилон, синагогу Бен-Эзры и восемь христианских церквей. Каждая из них интересна по-своему. Вы спуститесь в грот с колодцем в храме Абу Серга и впечатлитесь изображением Христа под высоким куполом в церкви Святого Георгия. В церкви Святой Варвары прикоснетесь к мощам мученицы, а в Висячей церкви рассмотрите в деталях старинный иконостас и иконы.
Коптский музей
После осмотра религиозных святынь мы отправимся в Коптский музей, где хранятся древние иконы, фрески, мозаики и книги. И это далеко не всё! В музее 14 залов, полноценно раскрывающих развитие коптского искусства на протяжении столетий. Вы узнаете о местных ремеслах и увидите изделия из дерева, керамику, стекло, текстиль и коллекцию ламп. А также полюбуетесь мраморными колоннами, мозаиками и фонтанами, привезенными из принадлежащих коптской общине особняков.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид-египтолог
Билеты в Коптский музей не включены в стоимость: 280 фунтов с чел.
По желанию можно сделать перерыв на обед в одном из местных ресторанов. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе, если вас больше трёх человек
При необходимости заберём вас из аэропорта Каира или отвезём туда после экскурсии. Доплата — $20 за трансфер в одну сторону
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вашего отеля в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 6145 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых читать дальшеуменьшить
был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Очень понравился тур сегодня по Коптскому Каиру! Очень неожиданно было узнать о православной истории Каира и Египта!!!! Спасибо огромное Шерифу!!! Он еще и классный персональный фотограф!!!!
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия для любителей библейской истории и истории христианства. Сам квартал производит очень благостное впечатление. Очень чисто, красиво, с ближневосточным колористом. Большое спасибо нашему гиду за помощь с коляской! Мы были с малышом, а по маршруту есть несколько лестниц, которые не везде дублируются пандусами. Имейте с виду.
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Grigory
Индивидуальную экскурсию проводила на русском языке египтянка гид Хенд. 30 января в 9.30 меня забрали из отеля на микроавтобусе. Транспорт был организован отлично. Хенд старательно проводила пешеходную экскурсию по Коптскому читать дальшеуменьшить
району Каира. Мы посмотрели различные церкви и Коптский музей. Экскурсия закончилась в 12.00. Я думаю, что стоимость 200 евро за 2-х часовую экскурсию в одном районе без дополнительных переездов, это все-таки очень дорого!
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К
Кирилл
Отличная экскурсия: все четко организовано, все своевременно (чередуются прогулки, осмотр достопримечательностей и обед), что очень круто для Каира с его пробками