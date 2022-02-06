Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом

Коптский квартал — старейший район Каира.

На его месте еще до прихода мусульман находился Египетский Вавилон.

Вы пройдете по следам Святого семейства, осмотрите руины древней крепости, посетите чудесные церкви и познакомитесь с самой большой в мире коллекцией коптского искусства.

Мы расскажем историю этих мест и поможем вам раскрыть город по-новому.
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир
Коптский Каир

Что вас ожидает

Тайны древних церквей

Гуляя по извилистым улочкам Коптского квартала, мы увидим руины крепости Вавилон, синагогу Бен-Эзры и восемь христианских церквей. Каждая из них интересна по-своему. Вы спуститесь в грот с колодцем в храме Абу Серга и впечатлитесь изображением Христа под высоким куполом в церкви Святого Георгия. В церкви Святой Варвары прикоснетесь к мощам мученицы, а в Висячей церкви рассмотрите в деталях старинный иконостас и иконы.

Коптский музей

После осмотра религиозных святынь мы отправимся в Коптский музей, где хранятся древние иконы, фрески, мозаики и книги. И это далеко не всё! В музее 14 залов, полноценно раскрывающих развитие коптского искусства на протяжении столетий. Вы узнаете о местных ремеслах и увидите изделия из дерева, керамику, стекло, текстиль и коллекцию ламп. А также полюбуетесь мраморными колоннами, мозаиками и фонтанами, привезенными из принадлежащих коптской общине особняков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-египтолог
  • Билеты в Египетский музей не включены в стоимость: 100 фунтов с человека
  • По желанию можно сделать перерыв на обед в одном из местных ресторанов. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе, если вас больше трех человек

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
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