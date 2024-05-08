1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
«В крепости навестим знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную как Алебастровая»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
«Я расскажу их историю и расшифрую особенности исламской архитектуры»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
«Построенный в конце 14 века религиозный комплекс в исламском средневековом районе Каира»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«Вы узнаете о его кампании против крестоносцев, захвате Иерусалима и создании мощного исламского государства»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исламский Каир
Начало: Ваш отель
«Мечеть-медресе султана Хасана – один из ярких архитектурных памятников исламского мира»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Около Каирской цитадели мы посетим мечети Аль-Рифаи и султана Хасана — визитные карточки мусульманского Каира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир фараонский, коптский и исламский
«Если вас интересует история Египта и вы хотите знать, как существовала страна в эпоху фараонского периода, христианства и ислама - то эта экскурсия для вас»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $238 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Исламский Каир
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
«Экскурсия вокруг архитектурных сооружений, которые свидетельствуют, насколько велика Исламская Цивилизация»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $210 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил8 мая 2024Огромная благодарность Кадри за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию!! Без преувеличения, это лучший экскурсовод, с кем мы когда-либо знакомились
- ММаксим6 мая 2024Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
- ААлексей3 мая 2024Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
- EEkaterina15 апреля 2024Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷♀️. Спасибо
- ВВиктория12 марта 2024Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
- ЕЕвгений10 марта 2024Все ок, но есть доплата, если 1 человек, поэтому не максимальное кол-во
- ЕЕлена5 февраля 2024Огромное спасибо гиду Ибрагиму за проведенную экскурсию! Маршрут был скорректирован под нас. Очень понравилась мечеть Ибн Тулуна - безграничные спокойствие
- ООльга25 января 2024Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
- ЮЮлия9 января 2024Отличная программа для знакомства с Каиром. Посетили много колоритных мест. Гид Амр подробно и очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Всем рекомендую!
- ТТатьяна30 декабря 2023Экскурсия получилась по мусульманским мечетям и коптским и католическим храмам Каира. Почти паломническая. Экскурсовод Амр очень эрудированный, дотошно излагал нам
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мусульманские»
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