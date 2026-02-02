Мы посетим колоритный Коптский квартал, увидим великолепную мечеть Мухаммеда Али и цитадель Саладина. Погуляем по Городу Мусорщиков и отыщем вырубленный в скале монастырь.
Описание экскурсии
Мы побываем в самых интересных районах города. В программе:
Коптский квартал. В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы. Среди них: Висячая церковь, монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенная на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство.
Исламский Каир. Египетскую столицу недаром называют «городом тысячи минаретов».
Мы посетим величественную цитадель султана Саладина и знаменитую мечеть Мухаммеда Али. Я расскажу их историю и расшифрую особенности исламской архитектуры.
Город Мусорщиков. Мы погуляем по бедному району Маншият Насир, куда свозят мусор со всего Каира и где живут потомственные мусорщики. Здесь же вы увидите потрясающий монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Билеты на цитадель не включены в стоимость — 550 египетских фунтов с человека
- В зависимости от человек поедем на легковом авто (до 3 чел.) или за доплату на микроавтобусе (до 8 чел.) — $40
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Гид прекрасно разговаривает на
очень рад,что вам понравилось.
ваш комфорт -наш приоритет ждем вас на других экскурсиях.
ярких впечатлений и приятного отдыха.
Имад али