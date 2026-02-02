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Самобытный Каир

Мечети, храмы, цитадель и Город Мусорщиков на насыщенной экскурсии по египетской столице
Каир — это не только пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Он гораздо шире, интереснее и разнообразнее.

Мы посетим колоритный Коптский квартал, увидим великолепную мечеть Мухаммеда Али и цитадель Саладина. Погуляем по Городу Мусорщиков и отыщем вырубленный в скале монастырь.
4.9
30 отзывов
Самобытный Каир
Самобытный Каир
Самобытный Каир

Описание экскурсии

Мы побываем в самых интересных районах города. В программе:

Коптский квартал. В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы. Среди них: Висячая церковь, монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенная на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство.

Исламский Каир. Египетскую столицу недаром называют «городом тысячи минаретов».
Мы посетим величественную цитадель султана Саладина и знаменитую мечеть Мухаммеда Али. Я расскажу их историю и расшифрую особенности исламской архитектуры.

Город Мусорщиков. Мы погуляем по бедному району Маншият Насир, куда свозят мусор со всего Каира и где живут потомственные мусорщики. Здесь же вы увидите потрясающий монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Билеты на цитадель не включены в стоимость — 550 египетских фунтов с человека
  • В зависимости от человек поедем на легковом авто (до 3 чел.) или за доплату на микроавтобусе (до 8 чел.) — $40

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На месте вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1478 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
3
2
1
Ekaterina
Замечательный гид! 🙂 Экскурсия была насыщенная, много интересной информации, посетили кучу интересных мест, Храмы, Мечети, Город Мусорщиков, жилые районы и т. д. Увидела не совсем туристический Каир.
Гид прекрасно разговаривает на
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русском языке и самое главное, поможет в любой ситуации, решит любую проблему, которая совершенно к экскурсии не относится.
А ещё мне нужно было купить билеты на плато Гизы и в новый музей, а карты визы у меня нет, и с этим мне тоже помогли, за что огромное спасибо! ☺️ Если хотите максимально адекватного экскурсовода, который составит индивидуальную программу, то 100% можете обращаться, советую! 😍

Замечательный гид! 🙂 Экскурсия была насыщенная, много интересной информации, посетили кучу интересных мест, Храмы, Мечети, Город
Замечательный гид! 🙂 Экскурсия была насыщенная, много интересной информации, посетили кучу интересных мест, Храмы, Мечети, Город
Замечательный гид! 🙂 Экскурсия была насыщенная, много интересной информации, посетили кучу интересных мест, Храмы, Мечети, Город
Замечательный гид! 🙂 Экскурсия была насыщенная, много интересной информации, посетили кучу интересных мест, Храмы, Мечети, Город
Замечательный гид! 🙂 Экскурсия была насыщенная, много интересной информации, посетили кучу интересных мест, Храмы, Мечети, Город
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Ю
Провели отличный день в Каире с Эмадом. Посетили интересные достопримечательности, до которых бы сами не доехали. Эмад хорошо говорит по русски, знает историю, позитивный и с чувством юмора челвоек. У него новая комфортная машина, он аккуратный водитель, что в условиях каирского дорожного движения тяжело.
Провели отличный день в Каире с Эмадом. Посетили интересные достопримечательности, до которых бы сами не доехали.
Провели отличный день в Каире с Эмадом. Посетили интересные достопримечательности, до которых бы сами не доехали.
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое за обратную связь,Юлия ждем вас снова
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P
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.+1
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Ибрагиму.
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O
Экскурсия очень понравилась, Эмад отличный рассказчик с глубокими знаниями истории, рассказал очень много действительного интересного про Каир, виртуозно вел машину, особенно в Городе мусорщиков, по нашей просьбе организовал нам еще
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и прогулку по Нилу на лодке. Единственное, что можно было бы улучшить - выбор ресторана для обеда: может быть, вместо современного торгового центра было бы интереснее пообедать где-нибудь на берегу Нила или в каком-то старинном здании с видом на город.

Эмад
Эмад
Ответ организатора:
Спасибо большое Ольга за обратную связь,рады вам предоставить лучший сервис. спасибо за ваше замечание,будем стараться найти ресторан получше ваш комфорт -наш приоритет 🙏🤝
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В
Экскурсия по Каиру очень понравилась. Нашим гидом была Самар - приятная девушка, которая интересно рассказывала про места и их историю и отвечала на все наши вопросы. Мы посетили несколько мечетей, христианских храмов и город мусорщиков - программа получилась очень насыщенной и необычной. Ездили на хорошем чистом автомобиле с кондиционером, так что всё было комфортно. Спасибо Самар за отличный день!
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое,Владислав, за обратную связь.
очень рад,что вам понравилось.
ваш комфорт -наш приоритет ждем вас на других экскурсиях.
ярких впечатлений и приятного отдыха.
Имад али
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Александр
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал Каира Вам покажется вполне нормальным и даже более менее чистым)))
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал+1
Экскурсия понравилась, интересный рассказ, хорошая программа, колорита хоть отбавляй! А после "экзотики" города мусорщиков любой квартал
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