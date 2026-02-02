Каир — это не только пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Он гораздо шире, интереснее и разнообразнее. Мы посетим колоритный Коптский квартал, увидим великолепную мечеть Мухаммеда Али и цитадель Саладина. Погуляем по Городу Мусорщиков и отыщем вырубленный в скале монастырь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $173 за экскурсию

Описание экскурсии

Мы побываем в самых интересных районах города. В программе:

Коптский квартал. В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы. Среди них: Висячая церковь, монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенная на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство.

Исламский Каир. Египетскую столицу недаром называют «городом тысячи минаретов».

Мы посетим величественную цитадель султана Саладина и знаменитую мечеть Мухаммеда Али. Я расскажу их историю и расшифрую особенности исламской архитектуры.

Город Мусорщиков. Мы погуляем по бедному району Маншият Насир, куда свозят мусор со всего Каира и где живут потомственные мусорщики. Здесь же вы увидите потрясающий монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале.

Организационные детали