Что вас ожидает

Многоликий Каир

Мы побываем в самых интересных районах города. В программе:

Коптский квартал. В старейшем районе города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы. Среди них: Висячая церковь, монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенная на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство.

Исламский Каир. Египетскую столицу недаром называют «городом тысячи минаретов».

Мы посетим величественную цитадель султана Саладина и знаменитую мечеть Мухаммеда Али. Я расскажу их историю и расшифрую особенности исламской архитектуры.

«Город мусорщиков». Мы погуляем по бедному району Маншият Насир, куда свозят мусор со всего Каира и где живут потомственные мусорщики. Здесь же вы увидите потрясающий монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале.

Организационные детали