Мечети, храмы, цитадель и «город мусорщиков» на насыщенной экскурсии по египетской столице

Каир — это не только пирамиды Гизы и Большой Сфинкс.

Он гораздо больше, интереснее и разнообразнее.

Мы посетим колоритный Коптский квартал, увидим великолепную мечеть Мухаммеда Али и цитадель Саладина.

Погуляем по «городу мусорщиков» и отыщем вырубленный в скале монастырь.
Самобытный Каир
Самобытный Каир
Самобытный Каир
Самобытный Каир
Самобытный Каир
Самобытный Каир
Самобытный Каир

Что вас ожидает

Многоликий Каир

Мы побываем в самых интересных районах города. В программе:

Коптский квартал. В старейшем районе города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы. Среди них: Висячая церковь, монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенная на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство.

Исламский Каир. Египетскую столицу недаром называют «городом тысячи минаретов».
Мы посетим величественную цитадель султана Саладина и знаменитую мечеть Мухаммеда Али. Я расскажу их историю и расшифрую особенности исламской архитектуры.

«Город мусорщиков». Мы погуляем по бедному району Маншият Насир, куда свозят мусор со всего Каира и где живут потомственные мусорщики. Здесь же вы увидите потрясающий монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Билеты на цитадель не включены в стоимость — 180 египетских фунтов с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Emad
Emad
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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