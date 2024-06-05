1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
«Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
«Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Комплекс Аль-Азхар, где вы увидите старейшую мечеть города, медресе и престижный духовный университет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
«Здесь сохранилось множество святынь: вы увидите церковь Абу Серга, Георгиевскую, церковь Святой Марии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
«Вы заглянете на крупнейший рынок Африки Хан аль-Халили, посетите цитадель Саладина 12 века и осмотрите мраморную мечеть Мухаммеда Али»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Религиозный комплекс Старого Каира»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
«Погуляем по руинам в окружении пальмовых рощ, увидим грандиозные статуи Рамзеса II, полуразрушенный храм Птаха и специальный стол для мумификации животных»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
«Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
«Осмотрим синагогу и первую мечеть на территории Африки, возведенную в 7 веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Древние египтяне превратили плато в настоящий некрополь с гробницами, храмами, системой дорог и тротуаров»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«Рассмотрим прекрасный образец турецкого зодчества 19 века — самую красивую мечеть в Каире»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы погуляем по христианскому кварталу, где расположены крепость Вавилон, Висячая церковь и греческий храм Святого Георгия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«, древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
«Его история, которую вы услышите, восходит к тому времени, когда религия Древнего Египта вымерла, а ислам ещё не пришёл»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€140 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
«Цитадель Саладина, мечеть Мухаммеда Али, Военный музей — также в нашей программе»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
180€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
«Каирская цитадель и мечеть Мухаммеда Али Бэша»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
«Раскроете многовековую историю страны в Национальном музее, рассмотрите старинные мечети X-XII веков и узнаете, как хоронили министров и дворян»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Также здесь находится монастырь Святого Симеона Сапожника — уникальный коптский религиозный комплекс, вырубленный в скале»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186€131 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
«В крепости навестим знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную как Алебастровая»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
«Вы узнаете, частью какого храма она была и какие интересные истории с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
«После осмотра религиозных святынь мы отправимся в Коптский музей, где хранятся древние иконы, фрески, мозаики и книги»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
«Мы посетим величественную цитадель султана Саладина и знаменитую мечеть Мухаммеда Али»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите все главные достопримечательности Луксора: посвященный богу Амону Карнакский храм, грандиозные колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, вошедшей в историю как единственная женщина-фараон»
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
€380 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
«Я поделюсь с вами легендами этого религиозного сооружения, возведённого в 9 веке»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
«Большой сфинкс и Гранитный храм»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
«Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296€178 за всё до 3 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«Её считают одной из самых красивых мечетей в Каире»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€99 за всё до 2 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
«Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200€120 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Вы посетите крупнейшее на Ближнем Востоке религиозное сооружение, вмещающее до 20 тысяч прихожан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исламский Каир
Начало: Ваш отель
«Вы направитесь на обзор первой построенной мечети в Египте и во всей Африке «Мечеть Амра ибн аль-Аса», которая была выстроена в 641-642 гг»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Одевайтесь по погоде, удобно и скромно, так как мы будем посещать религиозные места»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $238 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
«Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€167 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
«Также вы рассмотрите древнюю мечеть, христианский собор и узнаете о еврейском наследии Каира»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€145 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ААлина27 мая 2024Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Святые места»
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