Цитадель Салах ад-Дина, Национальный музей и христианский Каир

Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящий интенсив по истории Каира, который перевернет ваше представление о древнем городе.

Мы не будем просто ходить от объекта к объекту — мы будем
собирать пазлы прошлого, расследовать загадки правителей и раскрывать секреты, хранящиеся в городских стенах.

За один насыщенный день вы не просто осмотрите главные археологические сокровища Старого Каира, а соедините их в единую захватывающую картину, поняв, как здесь переплелись судьбы империй, полководцев и простых людей.

Описание экскурсии

Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящее погружение в историю. За один день мы с вами раскроем секреты Старого Каира, которые обычно остаются за страницами учебников. Вы не просто увидите древние стены — вы узнаете истории людей, которые за ними стояли. Мы с вами разберемся, как простой курдский воин Саладин стал правителем Египта и почему египтяне приняли его как своего. Пройдем по мрачным коридорам Цитадели и поймем, почему её тюрьма считалась одной из самых суровых в мире, и какие знаменитые узники в ней томились. Мы обсудим политические интриги, чтобы узнать, зачем Мухаммед Али казнил 500 мамлюков. Я покажу вам его великолепную Алебастровую мечеть и расскажу, откуда пошло это название и почему именно здесь он завещал себя похоронить. Важная информация: Мы сможем изменить маршрут экскурсии по вашему желанию

Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Мохамеда Али
  • Замковая тюрьма
  • Военный музей
  • Музей полиции
  • Висячая церковь
  • Церковь Абу Сарджа
  • Еврейский храм
  • Цитадель салаха ал дин
  • Национальный музей
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мы сможем изменить маршрут экскурсии по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

