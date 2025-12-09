Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящий интенсив по истории Каира, который перевернет ваше представление о древнем городе.
Мы не будем просто ходить от объекта к объекту — мы будем
Мы не будем просто ходить от объекта к объекту — мы будем
Описание экскурсииЭта экскурсия — не просто прогулка, а настоящее погружение в историю. За один день мы с вами раскроем секреты Старого Каира, которые обычно остаются за страницами учебников. Вы не просто увидите древние стены — вы узнаете истории людей, которые за ними стояли. Мы с вами разберемся, как простой курдский воин Саладин стал правителем Египта и почему египтяне приняли его как своего. Пройдем по мрачным коридорам Цитадели и поймем, почему её тюрьма считалась одной из самых суровых в мире, и какие знаменитые узники в ней томились. Мы обсудим политические интриги, чтобы узнать, зачем Мухаммед Али казнил 500 мамлюков. Я покажу вам его великолепную Алебастровую мечеть и расскажу, откуда пошло это название и почему именно здесь он завещал себя похоронить. Важная информация: Мы сможем изменить маршрут экскурсии по вашему желанию
Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Мохамеда Али
- Замковая тюрьма
- Военный музей
- Музей полиции
- Висячая церковь
- Церковь Абу Сарджа
- Еврейский храм
- Цитадель салаха ал дин
- Национальный музей
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы сможем изменить маршрут экскурсии по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$195
$325 за всё до 8 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$130
$200 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
$180
$200 за всё до 4 чел.