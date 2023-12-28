Познакомиться с самыми важными и интересными памятниками города
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Что вас ожидает
Каирская цитадель
Вы осмотрите башни крепости 12 века. Увидите гору Мукатам, из которой древние египтяне вырубали камни для постройки пирамид. Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети. Посетите остатки казарм и дворцов крепости.
Я расскажу о Саладине — первом султане Египта и Сирии, в честь которого назвали сооружение. Вы узнаете о его кампании против крестоносцев, захвате Иерусалима и создании мощного исламского государства.
Подойдём к мечети Мухаммеда Али — сердцу каирской цитадели. Это одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Вы полюбуетесь её парящими куполами — крупнейшими в исламской архитектуре Египта. Рассмотрите облицовку стен, из-за которых мечеть также называют Алебастровой или Мраморной. А также услышите о правителе 19 века, для которого построили сооружение. Здесь находится его гробница.
Другие известные мечети Каира
Вы осмотрите мечеть аль-Азхар, которая является одним из самым старых, крупных и престижных исламских университетов в мире. Познакомитесь с архитектурой мечети Ибн Тулуна — это старейшая из мечетей Египта, сохранивших первоначальный облик, и крупнейшая в Каире. Также вы посетите мечети султана Хасана и аль-Рефаи, впечатляющий ансамбль с мавзолеями.
В программу включены исламские памятники, но попутно мы поговорим о том, как в Египте веками живут люди разных конфессий. Живут в дружбе и помогают друг другу.
Каирский египетский музей
После этого мы направимся в Старый город, где посетим музей с крупнейшей коллекцией предметов древнеегипетского искусства. Попутешествуем по разным историческим эпохам. И конечно, вы осмотрите экспонаты зала королевских мумий, где находится более 20 мумий фараонов и их жëн.
Дворец барона Эмпейна
В завершение вы посетите интересный архитектурный памятник, открытый после реставрации в 2020 году. Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном.
В программу также включена прогулка по Нилу на кораблике.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковой комфортной машине с кондиционером
- Дополнительные расходы: входные билеты в храмы, катание на кораблике, питание и напитки
- Я могу провести экскурсию для большего количества участников, стоимость экскурсии для группы до 8 человек составит 220 €
- Программу можно скорректировать по вашему желанию — детали уточняйте при заказе экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.