Приготовьтесь к насыщенному путешествию по сокровищнице Каира. Вы посетите цитадель Салах ад-Дина и узнаете о великом полководце Средневековья. Осмотрите знаковые мечети Мухаммеда Али, аль-Азхар, Ибн Тулуна, султана Хасана и аль-Рефаи. Прикоснётесь к древнеегипетской цивилизации в крупнейшем музее мира, посвящённом той эпохе. А также откроете историю дворца, похожего на индуистский храм.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Каирская цитадель

Вы осмотрите башни крепости 12 века. Увидите гору Мукатам, из которой древние египтяне вырубали камни для постройки пирамид. Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети. Посетите остатки казарм и дворцов крепости.

Я расскажу о Саладине — первом султане Египта и Сирии, в честь которого назвали сооружение. Вы узнаете о его кампании против крестоносцев, захвате Иерусалима и создании мощного исламского государства.

Подойдём к мечети Мухаммеда Али — сердцу каирской цитадели. Это одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Вы полюбуетесь её парящими куполами — крупнейшими в исламской архитектуре Египта. Рассмотрите облицовку стен, из-за которых мечеть также называют Алебастровой или Мраморной. А также услышите о правителе 19 века, для которого построили сооружение. Здесь находится его гробница.

Другие известные мечети Каира

Вы осмотрите мечеть аль-Азхар, которая является одним из самым старых, крупных и престижных исламских университетов в мире. Познакомитесь с архитектурой мечети Ибн Тулуна — это старейшая из мечетей Египта, сохранивших первоначальный облик, и крупнейшая в Каире. Также вы посетите мечети султана Хасана и аль-Рефаи, впечатляющий ансамбль с мавзолеями.

В программу включены исламские памятники, но попутно мы поговорим о том, как в Египте веками живут люди разных конфессий. Живут в дружбе и помогают друг другу.

Каирский египетский музей

После этого мы направимся в Старый город, где посетим музей с крупнейшей коллекцией предметов древнеегипетского искусства. Попутешествуем по разным историческим эпохам. И конечно, вы осмотрите экспонаты зала королевских мумий, где находится более 20 мумий фараонов и их жëн.

Дворец барона Эмпейна

В завершение вы посетите интересный архитектурный памятник, открытый после реставрации в 2020 году. Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном.

В программу также включена прогулка по Нилу на кораблике.

Организационные детали