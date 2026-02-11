Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие по историческим местам Каира.В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с легендарной цитаделью Салах ад-Дина, где каждый камень хранит отголоски древних сражений.Вас ждет встреча с величественными

мечетями Мухаммеда Али и Ибн Тулуна, которые являются жемчужинами исламской архитектуры. Посещение каирского Египетского музея позволит вам прикоснуться к тайнам фараонов, а загадочный дворец барона Эмпейна откроет перед вами свои двери после долгой реставрации. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю Египта

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каирская цитадель

Вы осмотрите башни крепости 12 века. Увидите гору Мукатам, из которой древние египтяне вырубали камни для постройки пирамид. Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети. Посетите остатки казарм и дворцов крепости.

Я расскажу о Саладине — первом султане Египта и Сирии, в честь которого назвали сооружение. Вы узнаете о его кампании против крестоносцев, захвате Иерусалима и создании мощного исламского государства.

Подойдём к мечети Мухаммеда Али — сердцу каирской цитадели. Это одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Вы полюбуетесь её парящими куполами — крупнейшими в исламской архитектуре Египта. Рассмотрите облицовку стен, из-за которых мечеть также называют Алебастровой или Мраморной. А также услышите о правителе 19 века, для которого построили сооружение. Здесь находится его гробница.

Другие известные мечети Каира

Вы осмотрите мечеть аль-Азхар, которая является одним из самым старых, крупных и престижных исламских университетов в мире. Познакомитесь с архитектурой мечети Ибн Тулуна — это старейшая из мечетей Египта, сохранивших первоначальный облик, и крупнейшая в Каире. Также вы посетите мечети султана Хасана и аль-Рефаи, впечатляющий ансамбль с мавзолеями.

В программу включены исламские памятники, но попутно мы поговорим о том, как в Египте веками живут люди разных конфессий. Живут в дружбе и помогают друг другу.

Каирский египетский музей

После этого мы направимся в Старый город, где посетим музей с крупнейшей коллекцией предметов древнеегипетского искусства. Попутешествуем по разным историческим эпохам. И конечно, вы осмотрите экспонаты зала королевских мумий, где находится более 20 мумий фараонов и их жëн.

Дворец барона Эмпейна

В завершение вы посетите интересный архитектурный памятник, открытый после реставрации в 2020 году. Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном.

В программу также включена прогулка по Нилу на кораблике.

Организационные детали