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Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец

Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие по историческим местам Каира.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с легендарной цитаделью Салах ад-Дина, где каждый камень хранит отголоски древних сражений.

Вас ждет встреча с величественными
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мечетями Мухаммеда Али и Ибн Тулуна, которые являются жемчужинами исламской архитектуры.

Посещение каирского Египетского музея позволит вам прикоснуться к тайнам фараонов, а загадочный дворец барона Эмпейна откроет перед вами свои двери после долгой реставрации. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю Египта

4.9
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Каирской цитадели
  • 🕌 Визит к знаковым мечетям города
  • 🏺 Уникальные экспонаты египетского музея
  • 🏯 Необычный дворец барона Эмпейна
  • 🚤 Прогулка по Нилу на кораблике
  • 🚗 Комфортный трансфер с кондиционером
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец

Что можно увидеть

  • Каирская цитадель
  • Мечеть Мухаммеда Али
  • Мечеть аль-Азхар
  • Мечеть Ибн Тулуна
  • Мечеть султана Хасана
  • Мечеть аль-Рефаи
  • Каирский египетский музей
  • Дворец барона Эмпейна

Описание экскурсии

Каирская цитадель

Вы осмотрите башни крепости 12 века. Увидите гору Мукатам, из которой древние египтяне вырубали камни для постройки пирамид. Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети. Посетите остатки казарм и дворцов крепости.

Я расскажу о Саладине — первом султане Египта и Сирии, в честь которого назвали сооружение. Вы узнаете о его кампании против крестоносцев, захвате Иерусалима и создании мощного исламского государства.

Подойдём к мечети Мухаммеда Али — сердцу каирской цитадели. Это одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Вы полюбуетесь её парящими куполами — крупнейшими в исламской архитектуре Египта. Рассмотрите облицовку стен, из-за которых мечеть также называют Алебастровой или Мраморной. А также услышите о правителе 19 века, для которого построили сооружение. Здесь находится его гробница.

Другие известные мечети Каира

Вы осмотрите мечеть аль-Азхар, которая является одним из самым старых, крупных и престижных исламских университетов в мире. Познакомитесь с архитектурой мечети Ибн Тулуна — это старейшая из мечетей Египта, сохранивших первоначальный облик, и крупнейшая в Каире. Также вы посетите мечети султана Хасана и аль-Рефаи, впечатляющий ансамбль с мавзолеями.

В программу включены исламские памятники, но попутно мы поговорим о том, как в Египте веками живут люди разных конфессий. Живут в дружбе и помогают друг другу.

Каирский египетский музей

После этого мы направимся в Старый город, где посетим музей с крупнейшей коллекцией предметов древнеегипетского искусства. Попутешествуем по разным историческим эпохам. И конечно, вы осмотрите экспонаты зала королевских мумий, где находится более 20 мумий фараонов и их жëн.

Дворец барона Эмпейна

В завершение вы посетите интересный архитектурный памятник, открытый после реставрации в 2020 году. Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном.

В программу также включена прогулка по Нилу на кораблике.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковой комфортной машине с кондиционером
  • Мы осмотрим изнутри мечети Мухаммеда Али, султана Хасана и аль-Рефаи. В мечети аль-Азхар и Ибн Тулуна заходить не будем
  • Дополнительные расходы: входные билеты в храмы, катание на кораблике, питание и напитки
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников, стоимость экскурсии для группы до 8 человек составит $237
  • Программу можно скорректировать по вашему желанию — детали уточняйте при заказе экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихан
Джихан — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 242 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. Я
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с удовольствием делюсь знаниями о нашей чудесной стране, показываю удивительные места и памятники. Как и я, мои коллеги — лицензированные гиды, у каждого опыт работы не менее 10 лет. Мы помогаем гостям увидеть Египет таким же великолепным, каким видим его сами. После наших экскурсий путешественники лучше понимают нашу страну и по-настоящему влюбляются в неё.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Ю
Остались очень довольны экскурсией. Гид Икрами все рассказал и показал, ответил на все вопросы. По нашей просьбе согласился поменять музей Цивилизации на Старый Египетский музей. Ещё раз спасибо!
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В
Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид на город. Экскурсия организована в т. ч. и на комфортном
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легковом автомобиле с кондиционером, так что мы и не устали, несмотря на длительность экскурсии.
Джихан рассказывала интересно, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши пожелания в ходе экскурсии. Внимательно отнеслась даже к нашим просьбам, не связанным непосредственно с экскурсией: забрала на экскурсию в одном месте и отвезла в другое, организовала приятный и недорогой обед, покупку по нашему желанию сувениров, а также местных фруктов по дороге.
У нас с мужем остались только приятные воспоминания об этой экскурсии. Единственно, для нас экспозиция Музея цивилизации оказалась не очень интересна, Каирский египетский музей произвел гораздо лучшее впечатление.

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А
Довольно интересная экскурсия, по сути смотриш на то, что видел не раз в других странах, да красиво, но не более. Но, все меняется когда есть рядом гид который описывает исторические
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и прочие события связанные с этим местом, без гида экскурсия бы прошла пресно и ни о чем, за что собственно я ему и благодарен, все пролетело быстро, в голове осталась чёткая картинка исторических событий связанных с увиденным.

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Н
Хочу поблагодарить моего гида Джихайн, экскурсия очень понравилась!!! Много интересной информации, прекрасная организация поездки, всё продумано,совершенно безопасно!!! Джихайн прекрасно говорит по русски, очень интересно и увлечённо ведёт экскурсию. День пролетел незаметно и очень познавательно!!! Рекомендую всём посетить Каир с Джихайн, точно не пожалеете! Большое спасибо!
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О
Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
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А
Спасибо большое Джихан за проведенный день вместе, это лучшая экскурсия, какая только может быть по Каиру.
В самое сердце ♥️♥️♥️
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