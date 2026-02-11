В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с легендарной цитаделью Салах ад-Дина, где каждый камень хранит отголоски древних сражений.
Вас ждет встреча с величественными
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Каирской цитадели
- 🕌 Визит к знаковым мечетям города
- 🏺 Уникальные экспонаты египетского музея
- 🏯 Необычный дворец барона Эмпейна
- 🚤 Прогулка по Нилу на кораблике
- 🚗 Комфортный трансфер с кондиционером
Что можно увидеть
- Каирская цитадель
- Мечеть Мухаммеда Али
- Мечеть аль-Азхар
- Мечеть Ибн Тулуна
- Мечеть султана Хасана
- Мечеть аль-Рефаи
- Каирский египетский музей
- Дворец барона Эмпейна
Описание экскурсии
Каирская цитадель
Вы осмотрите башни крепости 12 века. Увидите гору Мукатам, из которой древние египтяне вырубали камни для постройки пирамид. Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети. Посетите остатки казарм и дворцов крепости.
Я расскажу о Саладине — первом султане Египта и Сирии, в честь которого назвали сооружение. Вы узнаете о его кампании против крестоносцев, захвате Иерусалима и создании мощного исламского государства.
Подойдём к мечети Мухаммеда Али — сердцу каирской цитадели. Это одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Вы полюбуетесь её парящими куполами — крупнейшими в исламской архитектуре Египта. Рассмотрите облицовку стен, из-за которых мечеть также называют Алебастровой или Мраморной. А также услышите о правителе 19 века, для которого построили сооружение. Здесь находится его гробница.
Другие известные мечети Каира
Вы осмотрите мечеть аль-Азхар, которая является одним из самым старых, крупных и престижных исламских университетов в мире. Познакомитесь с архитектурой мечети Ибн Тулуна — это старейшая из мечетей Египта, сохранивших первоначальный облик, и крупнейшая в Каире. Также вы посетите мечети султана Хасана и аль-Рефаи, впечатляющий ансамбль с мавзолеями.
В программу включены исламские памятники, но попутно мы поговорим о том, как в Египте веками живут люди разных конфессий. Живут в дружбе и помогают друг другу.
Каирский египетский музей
После этого мы направимся в Старый город, где посетим музей с крупнейшей коллекцией предметов древнеегипетского искусства. Попутешествуем по разным историческим эпохам. И конечно, вы осмотрите экспонаты зала королевских мумий, где находится более 20 мумий фараонов и их жëн.
Дворец барона Эмпейна
В завершение вы посетите интересный архитектурный памятник, открытый после реставрации в 2020 году. Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном.
В программу также включена прогулка по Нилу на кораблике.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковой комфортной машине с кондиционером
- Мы осмотрим изнутри мечети Мухаммеда Али, султана Хасана и аль-Рефаи. В мечети аль-Азхар и Ибн Тулуна заходить не будем
- Дополнительные расходы: входные билеты в храмы, катание на кораблике, питание и напитки
- Я могу провести экскурсию для большего количества участников, стоимость экскурсии для группы до 8 человек составит $237
- Программу можно скорректировать по вашему желанию — детали уточняйте при заказе экскурсии
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