Что вас ожидает

Музей Мумий и артефакты Древнего Египта

Национальный музей египетской цивилизации совсем недавно открыл двери для посетителей, но уже стал обязательным к посещению местом Каира. Здесь на нижнем ярусе перед вами предстанут около 60 мумий и саркофагов легендарных фараонов, цариц и их приближенных. А на верхнем этаже вы познакомитесь с артефактами, которые относятся к разным эпохам Египта — со времен фараонов до расцвета христианства и ислама.

Коптский квартал: «Маленький Иерусалим» Каира

Во второй части экскурсии мы отправимся в район Каира, где органично уживаются три религии — христианство, мусульманство и иудаизм. Здесь мы отыщем следы присутствия римлян, а также храмы, построенные на развалинах древнего Вавилона. Осмотрим синагогу и первую мечеть на территории Африки, возведенную в 7 веке. Увидим удивительную Висячую церковь, монастырь Святого Георгия и церковь святого Павла с гротом, в котором, согласно легенде, укрывалось Святое Семейство. И конечно, вы услышите историю Коптского квартала, оцените его стратегическое значение и особую роль в жизни Древнего Египта.

А в завершение экскурсии мы сможем отправиться на водную прогулку на Нилу.

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