Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал

За один день изучить артефакты Древнего Египта, руины Вавилона и реликвии трех религий

Образ Каира неразрывно связан с пирамидами Гизы — но при этом его история гораздо более многослойная и контрастная, чем можно представить.

Чтобы раскрыть разные грани города, мы перенесемся в век фараонов в Музее мумий.

Затем отправимся в Копсткий квартал, где соседствуют святыни христиан, мусульман и иудеев.

А в финале проплывем по Нилу, соединяющему все эпохи Египта.
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал
Четыре эпохи Каира: Музей Мумий и Копсткий квартал

Что вас ожидает

Музей Мумий и артефакты Древнего Египта

Национальный музей египетской цивилизации совсем недавно открыл двери для посетителей, но уже стал обязательным к посещению местом Каира. Здесь на нижнем ярусе перед вами предстанут около 60 мумий и саркофагов легендарных фараонов, цариц и их приближенных. А на верхнем этаже вы познакомитесь с артефактами, которые относятся к разным эпохам Египта — со времен фараонов до расцвета христианства и ислама.

Коптский квартал: «Маленький Иерусалим» Каира

Во второй части экскурсии мы отправимся в район Каира, где органично уживаются три религии — христианство, мусульманство и иудаизм. Здесь мы отыщем следы присутствия римлян, а также храмы, построенные на развалинах древнего Вавилона. Осмотрим синагогу и первую мечеть на территории Африки, возведенную в 7 веке. Увидим удивительную Висячую церковь, монастырь Святого Георгия и церковь святого Павла с гротом, в котором, согласно легенде, укрывалось Святое Семейство. И конечно, вы услышите историю Коптского квартала, оцените его стратегическое значение и особую роль в жизни Древнего Египта.

А в завершение экскурсии мы сможем отправиться на водную прогулку на Нилу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: билет в Музей мумий — 200 фунтов или 13$; прогулка по Нилу (по желанию) — 50$ независимо от количества участников

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Emad
Emad
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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