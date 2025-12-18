Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира.



Описание экскурсии Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира. Я расскажу, как он развивался, какие интересные события в нем происходили, как жили и живут здесь люди. Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Национального музея и познакомлю с артефактами разных эпох. А также поделюсь особенностями современного Египта: его традициями и культурой. Важная информация: Транспорт включен в стоимость Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды — Национальный музей. По желанию мы можем добавить в программу катание на лодке по Нилу. Цена зависит от продолжительности и количества людей.

