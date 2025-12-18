Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира.
Описание экскурсииКаир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира. Я расскажу, как он развивался, какие интересные события в нем происходили, как жили и живут здесь люди. Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Национального музея и познакомлю с артефактами разных эпох. А также поделюсь особенностями современного Египта: его традициями и культурой. Важная информация: Транспорт включен в стоимость Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды — Национальный музей. По желанию мы можем добавить в программу катание на лодке по Нилу. Цена зависит от продолжительности и количества людей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды
- Национальный египетский музей
- Река Нил
Что включено
- Транспорт и гид
Что не входит в цену
- Входные билеты и питания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом, вы сможет
Завершение: Как договориться
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
