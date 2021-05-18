Полезная информация о Каире
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Популярные экскурсии в Каире
$
150
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Мархаба! Так приветствуют друг друга местные. Если вы хотите узнать больше о Каире, прогуляться по его улочкам, увидеть знаменитые пирамиды — пишите м...
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1 отзыв
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180
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Мы отправимся в неординарный город Заббалин, который известен как город профессиональных мусорщиков. Вы увидите, как живут и зарабатывают на жизнь мес...
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41 отзыв
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150
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Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам