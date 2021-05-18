Полезная информация о Каире

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Местное время в Каире
19:4347
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаКаир
По-английскиCairo
Это столицаКаир является столицей Египта
Население города7 734 614 чел.
АэропортКаир CAI
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Каир на карте

Популярные экскурсии в Каире

Каир: индивидуальная экскурсия на целый день
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день
$
150
за чел.
Мархаба! Так приветствуют друг друга местные. Если вы хотите узнать больше о Каире, прогуляться по его улочкам, увидеть знаменитые пирамиды — пишите м...
Трансфер из аэропорта (Каир)
Трансфер из аэропорта (Каир)
$
40
за чел.
Трансфер из Каирского аэропорта
Трансфер из Каирского аэропорта
$
39
за чел.
Экскурсия в город Заббалин
Экскурсия в город Заббалин
5
1 отзыв
$
180
за чел.
Мы отправимся в неординарный город Заббалин, который известен как город профессиональных мусорщиков. Вы увидите, как живут и зарабатывают на жизнь мес...
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
4.3
41 отзыв
от
150
за чел.
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
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Фотографии

4000-летняя Гробница Меху
Рами Магди работает над реставрацией колесницы из гробницы Тутанхамона 
Гробница Тутанхамона

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