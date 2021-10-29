Каир – столица ⭐️ Египта 🇪🇬 и крупнейший город 🏙️ Ближнего Востока. Здесь находятся Египетские пирамиды и Сфинкс, так же много и других достопримечательностей на которые стоит посмотреть на отдыхе. Разбираемся, сколько лететь до Каира, куда сходить, где находится город 🏙️, где лучше всего поесть, в какой отель 🏨 заселиться и что привезти в качестве сувенира

Каир, Египет

С незапамятных времен Египет и его столица являются маяками туризма. К юго-западу от Каира, участок пустыни Гиза предлагает не что иное, как Седьмое чудо древнего мира Великую пирамиду Хуфу, а также культового Сфинкса.

Также, среди изобилия старинных вещей Египетского музея находится захватывающая дух гробница Тутанхамона, первого мальчика-короля. Достопримечательностью библейских масштабов является Коптский квартал Каира, где проживали некоторые из первых христиан, здесь же находится множество исторических церквей.

Тем не менее, хотя древнее великолепие является главной достопримечательностью, многие туристы упускают из виду то, что может предложить современный Каир. Это самый большой город арабского мира с населением около 10 миллионов человек. Питьевые балади, шумные рынки и бесчисленные музеи (все обслуживаются впечатляющей системой метро) делают общение с местными жителями полезным опытом.

Мало кто мог не заметить протесты в Египте, которые начались в 2011 году и привели к двум революциям за столько же лет. Но вместо того, чтобы избегать дерзкой столицы страны, можно многое приобрести от встречи с городом на историческом перекрестке. Демонстрации по-прежнему регулярно проходят на площади Тахрир, но даже они могут стать захватывающим мероприятием.

Несмотря на это, Каир в целом спокойный и безопасный. Но «спокойствие» – слово в этом городе относительное. Жизнь местных жителей отслеживается шумным движением на заведомо загруженных дорогах, а центральные улицы часто переполнены покупателями, туристами и бизнесменами. Будьте готовы к настойчивым предложениям мятного чая от продавцов.

Чтобы осмотреть город, поднимитесь на цитадель XII века, возвышающуюся над разрастающимся городом. Построенный Салах ад-Дином, Каир эффективно управлялся с вершины холма Мокаттам в течение следующих 700 лет. До этого Каир был краеугольным камнем исламской цивилизации. Таким образом, старый исламский квартал был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если вам нужно отдохнуть от городской какофонии, спуститесь по Нилу на традиционной лодке фелука. Река, являвшаяся источником жизненной силы египетской цивилизации на протяжении веков, напоминает о том, что Каир не зря называют «Матерью мира».

Интересный факт: По-арабски Каир означает «победоносный», Аль-Кахира. Египет называют Масрин по-арабски.

Общая информация

Численность населения : 20 875 109 человек (данные от 2019 года). Катойконим жителей Каира – каирцы. Мужчин называют – каирец, женщин – каирка.

: 20 875 109 человек (данные от 2019 года). Катойконим жителей Каира – каирцы. Мужчин называют – каирец, женщин – каирка. Язык : основная часть населения говорит на арабском литературном языке.

: основная часть населения говорит на арабском литературном языке. Религия : большинство каирцев исповедует ислам сунитского толка.

: большинство каирцев исповедует ислам сунитского толка. Телефонный код Каира: + 202.

Где находится Каир

Город занимает площадь около 528 квадратных километров в северном Египте, в 120 км к западу от Суэцкого залива и Суэцкого канала, в 165 км к югу от Средиземного моря и расположен на обоих берегах реки Нил недалеко от дельты Нила.

Каир – место физического контраста. Вдоль хорошо орошаемой береговой линии пышная растительность разделяет пейзаж с высокими небоскребами. Однако в более старых внутренних районах к востоку, под предгорьями Восточной пустыни и скалистыми мысами холмов Мукахам и Аль-Джабаль аль-Ахмар, преобладают коричневые и охровые оттенки земли и зданий.

ТОП достопримечательностей

Висячая церковь Пирамиды Гизы Коптский музей Мечеть Ибн Тулуна Каирский египетский музей

Туристические достопримечательности Каира – это настоящие произведения искусства, созданные на протяжении двух тысячелетий различных культур, предлагающие каждому путешественнику возможность получить незабываемые впечатления от путешествия. ХорошоТАМ собрали для вас топ невероятных достопримечательностей расположенных в бессмертном городе чудес.

Висячая церковь . Возведенная в седьмом веке, Висячая церковь заменила здесь другую церковь, которая была как минимум на 300 лет старше. Это делает её старейшей христианской церковью в городе и одной из старейших в мире. Она получила своё название от того, что висит над южными воротами римской крепости. К красивому внутреннему пространству церкви ведёт лестница, ведущая во внутренний двор, с тремя проходами с цилиндрическими сводами, алтарными ширмами из инкрустированной слоновой кости и изысканной резной мраморной кафедрой, поддерживаемой 13 колоннами, представляющими Христа и его учеников.

. Возведенная в седьмом веке, Висячая церковь заменила здесь другую церковь, которая была как минимум на 300 лет старше. Это делает её старейшей христианской церковью в городе и одной из старейших в мире. Она получила своё название от того, что висит над южными воротами римской крепости. К красивому внутреннему пространству церкви ведёт лестница, ведущая во внутренний двор, с тремя проходами с цилиндрическими сводами, алтарными ширмами из инкрустированной слоновой кости и изысканной резной мраморной кафедрой, поддерживаемой 13 колоннами, представляющими Христа и его учеников. Пирамиды Гизы . Главной туристической достопримечательностью Египта долгое время был некрополь Гизы на окраине Каира. Великая пирамида, одно из семи чудес древнего мира, является самой старой здесь, она восходит к 2550 году до нашей эры и во времена правления Хуфу. Это также самая большая пирамида, первоначально её высота составляла 146 метров). Рядом находятся пирамиды Хафра (сына Хуфу) и значительно меньшие пирамиды Менкаура (его внук). Между тем за всем наблюдает Великий Сфинкс. Когда-то переполненное туристами, это место было устрашающе тихим со времен первой революции. Сейчас это место старается посетить каждый турист приехавший в Египет.

. Главной туристической достопримечательностью Египта долгое время был некрополь Гизы на окраине Каира. Великая пирамида, одно из семи чудес древнего мира, является самой старой здесь, она восходит к 2550 году до нашей эры и во времена правления Хуфу. Это также самая большая пирамида, первоначально её высота составляла 146 метров). Рядом находятся пирамиды Хафра (сына Хуфу) и значительно меньшие пирамиды Менкаура (его внук). Между тем за всем наблюдает Великий Сфинкс. Когда-то переполненное туристами, это место было устрашающе тихим со времен первой революции. Сейчас это место старается посетить каждый турист приехавший в Египет. Коптский музей . Расположенный в прекрасном саду в бывшей римской крепости Вавилон-в-Египте Коптский музей представляет коптское искусство христианской эпохи (300–1000 гг.). Среди основных моментов – изысканный коптский текстиль, резная слоновая кость, папирусы (древняя бумага) с текстом из гностических евангелий Наг-Хаммади и нубийские картины из затопленных деревень озера Нассар. Богато украшенные комнаты декорированы красивыми ширмами машрабийя (резными деревянными), фонтанами и расписными потолками.

. Расположенный в прекрасном саду в бывшей римской крепости Вавилон-в-Египте Коптский музей представляет коптское искусство христианской эпохи (300–1000 гг.). Среди основных моментов – изысканный коптский текстиль, резная слоновая кость, папирусы (древняя бумага) с текстом из гностических евангелий Наг-Хаммади и нубийские картины из затопленных деревень озера Нассар. Богато украшенные комнаты декорированы красивыми ширмами машрабийя (резными деревянными), фонтанами и расписными потолками. Мечеть Ибн Тулуна . Из всех мечетей Каира нельзя пропустить именно эту. Построенная в 879 году нашей эры, это самая старая сохранившаяся мечеть в городе. Огромное строение, построенное из сырцового кирпича и дерева, занимает территорию 2,4 гектара. Её элегантность заключается в простоте, а заостренные арки – первые в своем роде. Это уникальный образец классической исламской архитектуры в Каире, вдохновленный иракскими образцами, построенный Ибн Тулуном, которого послал править Каиром халиф Багдада. Виды с вершины спирального минарета великолепны, и не забудьте дать чаевые обслуживающему персоналу, который предоставляет доступ.

. Из всех мечетей Каира нельзя пропустить именно эту. Построенная в 879 году нашей эры, это самая старая сохранившаяся мечеть в городе. Огромное строение, построенное из сырцового кирпича и дерева, занимает территорию 2,4 гектара. Её элегантность заключается в простоте, а заостренные арки – первые в своем роде. Это уникальный образец классической исламской архитектуры в Каире, вдохновленный иракскими образцами, построенный Ибн Тулуном, которого послал править Каиром халиф Багдада. Виды с вершины спирального минарета великолепны, и не забудьте дать чаевые обслуживающему персоналу, который предоставляет доступ. Каирский египетский музей . Внутри музея находится около 120 000 артефактов со времен зарождения Египта, кульминацией которых стала греко-римская фаза, и чтобы охватить весь музей, потребуется большая часть дня. Изюминкой должна быть почти нетронутая гробница Тутанхамона, которая считается, пожалуй, самым значительным археологическим открытием в истории. Она полна замысловатых украшений и включает в себя потрясающую погребальную маску, инкрустированную золотом и драгоценными камнями.

. Внутри музея находится около 120 000 артефактов со времен зарождения Египта, кульминацией которых стала греко-римская фаза, и чтобы охватить весь музей, потребуется большая часть дня. Изюминкой должна быть почти нетронутая гробница Тутанхамона, которая считается, пожалуй, самым значительным археологическим открытием в истории. Она полна замысловатых украшений и включает в себя потрясающую погребальную маску, инкрустированную золотом и драгоценными камнями. Цитадель Каира – небольшие остатки оригинального дворца Салах ад-Дина 12-го века, но мечети и дворцы на вершине этого обнажения известняка отражают 700-летнюю историю Каира. Укрепления были впервые построены для отражения крестоносцев и стали королевской резиденцией султанов ещё в 19 веке. Мечеть Мухаммеда Али с огромным центральным куполом и четырьмя полукуполами возвышается над городом. В корпусе также находятся мечеть ан-Насира, колодец Юсуфа и несколько небольших музеев. Вид на Каир с Цитадели великолепен.

Значимые места

Город мёртвых Каирская башня Парк Аль-Азхар Площадь Тахрир Баб Зувейла

Интересные места Каира привлекают в Египет больше туристов, чем в любую другую часть страны. С учетом ошеломляющих пирамид Гизы и пирамид Саккары в двух шагах от города легко понять, почему. Здесь находятся древние, средневековые и современные достопримечательности. В Каире есть множество удивительных мест, которые стоит посетить.

Город мёртвых . Огромный некрополь разделён на северное и южное кладбище по обе стороны от Цитадели и содержит выдающуюся исламскую архитектуру. Самые прекрасные памятники находятся на северном кладбище.

. Огромный некрополь разделён на северное и южное кладбище по обе стороны от Цитадели и содержит выдающуюся исламскую архитектуру. Самые прекрасные памятники находятся на северном кладбище. Каирская башня . Высокая Каирская башня высотой 187 метров является одной из самых ярких достопримечательностей Каира. Когда-то это было самое высокое сооружение в Африке. Наверху есть смотровая площадка и вращающийся ресторан.

. Высокая Каирская башня высотой 187 метров является одной из самых ярких достопримечательностей Каира. Когда-то это было самое высокое сооружение в Африке. Наверху есть смотровая площадка и вращающийся ресторан. Парк Аль-Азхар . Отмеченный наградами парк Аль-Азхар – одна из самых популярных природных достопримечательностей Каира. Прогуляйтесь по прекрасным садам, оформленным в исламском стиле, с террасами, цветами, фонтанами, затонувшими участками, водными путями и геометрическими узорами.

. Отмеченный наградами парк Аль-Азхар – одна из самых популярных природных достопримечательностей Каира. Прогуляйтесь по прекрасным садам, оформленным в исламском стиле, с террасами, цветами, фонтанами, затонувшими участками, водными путями и геометрическими узорами. Базар «Хан эль-Халили» . Одно из лучших мест в Каире для покупок, фотографий и знакомства с местной жизнью. Рынок, где посетители могут найти огромный ассортимент товаров. Также здесь есть небольшие кафе, продавцы уличной еды и рестораны, где туристы могут пообщаться с местными жителями, отдохнуть и немного подзарядиться. Остатки древних построек добавляют исторической атмосферы.

. Одно из лучших мест в Каире для покупок, фотографий и знакомства с местной жизнью. Рынок, где посетители могут найти огромный ассортимент товаров. Также здесь есть небольшие кафе, продавцы уличной еды и рестораны, где туристы могут пообщаться с местными жителями, отдохнуть и немного подзарядиться. Остатки древних построек добавляют исторической атмосферы. Площадь Тахрир . Окруженная важной улицей в центре города, Мидан ат-Тахрир или «Площадь Освобождения» была символом протестов со времен египетской революции 1919 года. Хотя в прошлом туристы приезжали сюда в основном из-за Египетского музея, теперь её узнают повсюду, после египетской революции 2011 года против 30-летнего правления Хосни Мубарака. Площадь привлекает своими граффити, эклектичными посетителями и праздничной атмосферой во время больших торжеств.

. Окруженная важной улицей в центре города, Мидан ат-Тахрир или «Площадь Освобождения» была символом протестов со времен египетской революции 1919 года. Хотя в прошлом туристы приезжали сюда в основном из-за Египетского музея, теперь её узнают повсюду, после египетской революции 2011 года против 30-летнего правления Хосни Мубарака. Площадь привлекает своими граффити, эклектичными посетителями и праздничной атмосферой во время больших торжеств. Баб Зувейла. Древние ворота Баб Зувайла – это все, что осталось от города Фатимидов на южной границе Аль-Кахиры. Здесь казнили во времена мамлюков, но в 19 веке он приобрел более счастливую репутацию, когда местный святой Митвалли творил чудеса у ворот. По сей день люди, ищущие исцеления, прибивают прядь волос или кусок одежды к воротам в надежде получить божественную помощь. Над воротами возвышаются минареты мечети Аль-Муайяд, откуда с вершины открываются одни из лучших панорамных видов в Каире. В мечети есть тенистый двор и мавзолей султана Аль-Муайяда и его сына, которые начали строительство мечети в 1415 году.

Особенности города

Улицы района Гелиополис в Каире, 1930 год Жительница Каира, пекарь

История

Каир берёт своё начало в древнем поселении Мемфис, которое сейчас находится в 24 км к юго-западу от города. Он был основан в 2000 году до нашей эры, где правил царь Менес, объединивший Верхний и Нижний Египет. В I веке римляне построили Вавилонскую крепость на Ниле, самую старую постройку в городе.

Сам Каир был основан как город Фустат Фатимидами в X веке. Так начался период огромного строительства выдающихся достопримечательностей, в том числе мечети Аль-Азхар. Поскольку Каир был ключевым звеном на маршруте специй с востока на запад, рыночные улицы Хан-эль-Халили превратились в оживленный центр торговли.

В середине XIII века Мамалуки захватили контроль над Египтом. Под их руководством Каир стал важным центром исламского образования.

Поднимающиеся османы пришли на смену мамалукам в XVI веке, и с возвышением Константинополя в качестве их столицы Каир пришёл в упадок. Чёрная смерть поразила город бесчисленное количество раз, сократив население на сотни тысяч человек.

После сопротивления наполеоновскому правлению Мухаммед Али-паша основал современное египетское государство в начале XIX века, после чего последовали социальные и экономические реформы и огромное строительство. Широкие бульвары и круглые площади, вдохновленные Парижем, всё ещё можно увидеть вокруг сегодняшнего центра Каира.

Британцы использовали египетский долг в качестве предлога для оккупации страны с 1882 года. Огромные протесты привели к провозглашению независимости в 1922 году, но колониальное господство продолжалось до египетской революции 1952 года. При знаменитом Насере Каир превратился в современный мегаполис. В конечном итоге он стал крупнейшим городом в исламском мире и одним из крупнейших в Африке.

В 2011 году миллионы протестующих собрались на каирской площади Тахрир во время «арабской весны», что привело к отставке диктатора Хосни Мубарака. С тех пор поиск демократии не был гладким, поскольку в 2013 году президент Морси был свергнут в результате военного переворота.

Особенности городского населения

У египтян очень религиозная культура, поэтому рекомендуется носить скромную одежду, чтобы не выделяться слишком сильно. Прикрывайте плечи, не надевайте шорты и снимайте обувь перед входом в мечети или другие священные места поклонения, публичное пьянство и проявление чувств также не одобряется. Помните, что в мусульманских странах левая рука используется для подмывания и считается нечистой, поэтому всегда обменивайтесь рукопожатием и ешьте правой рукой.

Финансовая сторона

Каир – экономический и промышленный центр Египта. Более двух третей валового национального продукта страны приходится на столичный регион Каира. Он издавна известен как производственная столица Египта. Хлопчатобумажный текстиль, сельскохозяйственная продукция, химикаты, пластмассы, автомобили и другие товары производятся в городе.

Туризм также является основным источником доходов египетской столицы. Путешественники со всего мира прилетают сюда, чтобы увидеть пирамиды и другие древнеегипетские артефакты.

Безопасность

Как и в любой стране, где процветает бедность, «мелкие преступления» обычное дело. Уменьшите свои шансы стать жертвой кражи, оставляйте дома дорогие украшения и носите деньги в потайном кармане.

Конечно, Каир не более опасен, чем большинство крупных городов. Однако требуется элементарный здравый смысл, например, никогда не гулять ночью в одиночестве. Политические и религиозные темы могут вызывать сильные чувства, и их лучше избегать, если вы хорошо не знаете человека.

Большая часть Каира была сожжена в результате серии беспорядков и антиправительственных протестов в 1952 году

Климат

В Каире пустынный климат, предполагающий жаркие дни и прохладные ночи.

Весна (с марта по май) – одно из лучших времен для посещения Каира, с приятными теплыми днями и небольшой вероятностью дождя. Средняя температура в апреле составляет 21 ° C.

(с марта по май) – одно из лучших времен для посещения Каира, с приятными теплыми днями и небольшой вероятностью дождя. Средняя температура в апреле составляет 21 ° C. Лето (с июня по август) жаркое и душное. Загрязнение в Каире также наихудшее. Дневная температура может превышать 35 ° C.

(с июня по август) жаркое и душное. Загрязнение в Каире также наихудшее. Дневная температура может превышать 35 ° C. Осень (с сентября по ноябрь) приятная, с теплыми днями и прохладными ночами. Отличная погода, меньшее количество туристов и более низкие цены на отели делают это ещё одним прекрасным временем для посещения Каира.

(с сентября по ноябрь) приятная, с теплыми днями и прохладными ночами. Отличная погода, меньшее количество туристов и более низкие цены на отели делают это ещё одним прекрасным временем для посещения Каира. Зима (с декабря по февраль) – высокий сезон, когда температура достигает 20 ° C. Тем не менее, возьмите с собой теплую одежду, поскольку температура может иногда опускаться до 9 ° C .

Чем заняться в Каире

Круиз по Нилу на лодке фелука Улица Аль-Муиз Прокатитесь на лошадях вокруг пирамид Маншият-Насир (город мусора) Пройдите кулинарный мастер-класс по приготовлению египетских блюд

Помимо пирамид, есть и другие вещи, которыми вы можете заняться в Каире, и чтобы помочь вам спланировать свой визит, ХорошоТАМ составили список интересных занятий, поехали:

Совершите круиз по Нилу на традиционной лодке фелука . Несмотря на множество достопримечательностей, шумный Каир через несколько дней может немного свести с ума. Путешествие по Нилу на традиционной лодке фелуки – прекрасное противоядие. Безмятежно скользя по сказочной реке, вы задумаетесь, почему не сделали этого раньше. Некоторые лодки предлагают живую развлекательную программу с музыкой и танцами.

. Несмотря на множество достопримечательностей, шумный Каир через несколько дней может немного свести с ума. Путешествие по Нилу на традиционной лодке фелуки – прекрасное противоядие. Безмятежно скользя по сказочной реке, вы задумаетесь, почему не сделали этого раньше. Некоторые лодки предлагают живую развлекательную программу с музыкой и танцами. Прогуляйтесь по улице Аль-Муиз . Недалеко от Хан-эн-Халили вы найдете улицу Аль-Муиз, одну из старейших улиц, которая восходит к временам основания города Фатимидами в 10 веке. Здесь расположенно несколько антикварных магазинов и магазинов ковров. Царящая здесь атмосфера, присуща Египетским базарам.

. Недалеко от Хан-эн-Халили вы найдете улицу Аль-Муиз, одну из старейших улиц, которая восходит к временам основания города Фатимидами в 10 веке. Здесь расположенно несколько антикварных магазинов и магазинов ковров. Царящая здесь атмосфера, присуща Египетским базарам. Прокатитесь на лошади вокруг пирамид в Гизе . Обязательно прогуляйтесь вокруг пирамид в Гизе. У входа много лошадей, но для качественной езды постарайтесь найти приличных скакунов.

. Обязательно прогуляйтесь вокруг пирамид в Гизе. У входа много лошадей, но для качественной езды постарайтесь найти приличных скакунов. Исследуйте подводные дары Египта . Воды у Каира отлично подходят для дайвинга. Если вам требуется немного подготовки перед тем, как отправиться в открытое море, местные дайвер центры в Каире, преподают курсы PADI и организуют дайвинг-туры, а также предлагают оборудование для продажи или аренды.

. Воды у Каира отлично подходят для дайвинга. Если вам требуется немного подготовки перед тем, как отправиться в открытое море, местные дайвер центры в Каире, преподают курсы PADI и организуют дайвинг-туры, а также предлагают оборудование для продажи или аренды. Посетите город Мусора . Маншият-Насир, христианский район в Каире, наиболее известен как Город мусора. Трущобы, в которых живут заббалины, или сборщики мусора, этот район представляет собой центр мусора и переработки под открытым небом. В этом районе находится самая большая церковь Ближнего Востока – монастырь Святого Симеона Сапожника.

. Маншият-Насир, христианский район в Каире, наиболее известен как Город мусора. Трущобы, в которых живут заббалины, или сборщики мусора, этот район представляет собой центр мусора и переработки под открытым небом. В этом районе находится самая большая церковь Ближнего Востока – монастырь Святого Симеона Сапожника. Научитесь готовить как местный. Посетите «Дом кулинарии» www.thehouseofcooking.com в Наср-Сити. На кулинарных курсах учеников учат, как готовить местные блюда, от простого салата фаттуш (восхитительный салат из питты и овощей) до пудинга ом али и кунафа с манго, который поразит ваших друзей. Также предлагаются уроки итальянской, американской, тайской, мексиканской и китайской кулинарии.

Трансфер из аэропорта (Каир) $ 40 за всё Экскурсия в город Заббалин 5 1 отзыв $ 180 за чел. Мы отправимся в неординарный город Заббалин, который известен как город профессиональных мусорщиков Многоликий Каир 4.9 26 отзывов € 180 за всё Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города Все экскурсии Каира

Праздники и фестивали

Фестиваль китайской весны в Каире – Рем Аль-Кашиф Фестиваль Cairo Bites Девочка обнимает Аросета Эль Мулида, традиционные сахарные конфеты в форме кукол в день рождения пророка Мухаммеда

Каир – международный город с богатой историей и культурой. Город также известен проведением мероприятий и фестивалей мирового уровня как для местных, так и для иностранных гостей. Эти события в Каире часто являются важной частью социального календаря местных жителей.

Каирский международный кинофестиваль . Этот фестиваль объединяет художников, режиссеров, продюсеров, писателей и критиков и посвящен египетским, арабским и африканским фильмам. Проводится обычно в середине-конце ноября.

. Этот фестиваль объединяет художников, режиссеров, продюсеров, писателей и критиков и посвящен египетским, арабским и африканским фильмам. Проводится обычно в середине-конце ноября. Фестиваль Wafaa Al-Ni l . Египтяне с древних времен дорожат и почитают Нил. В прошлом красивых девушек приносили в жертву и бросали в реку в надежде на хороший урожай. Сегодня фестиваль отмечается концертами, чтениями стихов и семейными конкурсами. Проводится в августе, точные даты стоит уточнять (меняются).

. Египтяне с древних времен дорожат и почитают Нил. В прошлом красивых девушек приносили в жертву и бросали в реку в надежде на хороший урожай. Сегодня фестиваль отмечается концертами, чтениями стихов и семейными конкурсами. Проводится в августе, точные даты стоит уточнять (меняются). Раса фараонов . 100-километровая гонка, вдохновленная древним египетским военным ритуалом, представляет собой полноценный марафон. Гоночная трасса проходит через пирамиду Саккара и оазис Файюм, охватывая важные достопримечательности Каира, включая пирамиду Эллешет, пирамиду Хавара и пирамиду Дахшур. Раса фараонов прославляет древние традиции Египта и является интересным событием. Ориентировочные даты проведения март - апрель.

. 100-километровая гонка, вдохновленная древним египетским военным ритуалом, представляет собой полноценный марафон. Гоночная трасса проходит через пирамиду Саккара и оазис Файюм, охватывая важные достопримечательности Каира, включая пирамиду Эллешет, пирамиду Хавара и пирамиду Дахшур. Раса фараонов прославляет древние традиции Египта и является интересным событием. Ориентировочные даты проведения март - апрель. Каирский перекус . Cairo Bites, одно из крупнейших событий в Каире, – рай для гурманов. Двухдневное мероприятие посвящено египетской гастрономической культуре. Вы можете попробовать блюда местной и интернациональной кухни, насладиться музыкальными концертами и принять участие в кулинарных конкурсах.

. Cairo Bites, одно из крупнейших событий в Каире, – рай для гурманов. Двухдневное мероприятие посвящено египетской гастрономической культуре. Вы можете попробовать блюда местной и интернациональной кухни, насладиться музыкальными концертами и принять участие в кулинарных конкурсах. День рождения пророка Мухаммеда . В 12-й день исламского месяца Раби аль-Авваль египтяне отмечают день рождения Пророка чтением Корана, а также посещением религиозных лекций.

. В 12-й день исламского месяца Раби аль-Авваль египтяне отмечают день рождения Пророка чтением Корана, а также посещением религиозных лекций. Фестиваль современного искусства в центре города. Фестиваль посвящен искусству и культуре Египта. Во время мероприятия национальные и зарубежные художники собираются вместе, чтобы продемонстрировать свое искусство. Некоторые из наиболее посещаемых мероприятий в рамках D-CAF включают музыкальные концерты, показы фильмов, семинары и дискуссии по искусству с участием известных художников.

Местная кухня

Хававши Хамам Махши Кошары Кофейня Нагиб Махфуз Вращающийся ресторан

Неважно, хотите ли вы перекусить у уличного торговца или поужинаете в элегантном 5-звездочном ресторане, Каир – это место, где вам предложат сытные и ароматные блюда, которые порадуют все вкусовые рецепторы. Город славится своей североафриканской кухней и таким большим выбором ресторанов, что вы вряд ли ошибетесь. ХорошоТАМ, узнали о самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать в Каире.

Хававши – обычно едят на обед или ужин, его готовят, начиняя лаваш смесью фарша, приправленной луком, перцем и чили, чтобы создать восхитительное острое и пряное блюдо. Попробовать можно в ресторане El Hawawshy El Asly.

– обычно едят на обед или ужин, его готовят, начиняя лаваш смесью фарша, приправленной луком, перцем и чили, чтобы создать восхитительное острое и пряное блюдо. Попробовать можно в ресторане El Hawawshy El Asly. Хамам Махши – популярное блюдо для особых случаев, приготовленное из голубей. Выращенные в специальных конических башнях и ощипанные в возрасте 6 недель, этих птиц маринуют и фаршируют смесью риса или пшеницы, лука, корицы, тмина и орехов, а затем жарят на древесном угле. Рекомендуем попробовать в барбекю-ресторане Фарахат.

– популярное блюдо для особых случаев, приготовленное из голубей. Выращенные в специальных конических башнях и ощипанные в возрасте 6 недель, этих птиц маринуют и фаршируют смесью риса или пшеницы, лука, корицы, тмина и орехов, а затем жарят на древесном угле. Рекомендуем попробовать в барбекю-ресторане Фарахат. Кошары – простое блюдо, ставшее культурным феноменом, представляет собой сытное блюдо из риса, макарон и чечевицы в сочетании с нутом, помидорами, чесноком и хрустящим жареным луком в томатно-уксусном соусе. Попробовать можно в ресторане Felfela и Abou Tarek.

– простое блюдо, ставшее культурным феноменом, представляет собой сытное блюдо из риса, макарон и чечевицы в сочетании с нутом, помидорами, чесноком и хрустящим жареным луком в томатно-уксусном соусе. Попробовать можно в ресторане Felfela и Abou Tarek. Ом Али – это десерт, который нельзя пропустить. Этот мягкий и нежный хлебный пудинг сделан из теста, смешанного с орехами, изюмом, кокосом, корицей, сливками и большим количеством сахара. Его можно есть свежим из духовки или подавать холодным. Попробовать десерт можно в ресторане Khan El-Khalili или кофейне Naguib Mahfouz.

– это десерт, который нельзя пропустить. Этот мягкий и нежный хлебный пудинг сделан из теста, смешанного с орехами, изюмом, кокосом, корицей, сливками и большим количеством сахара. Его можно есть свежим из духовки или подавать холодным. Попробовать десерт можно в ресторане Khan El-Khalili или кофейне Naguib Mahfouz. Кофе (ахва) – отличный опыт для тех, кто хочет насладиться местной культурой и попробовать знаменитый кофе или шай (чай). Чтобы попробовать традиционную и любимую ахву, посетите Эль-Фишави (аллея Эль-Фишави) в Хан-аль-Халили.

(ахва) – отличный опыт для тех, кто хочет насладиться местной культурой и попробовать знаменитый кофе или шай (чай). Чтобы попробовать традиционную и любимую ахву, посетите Эль-Фишави (аллея Эль-Фишави) в Хан-аль-Халили. Зибиб (алкогольный напиток) – это смесь, которую должен попробовать каждый предприимчивый турист. Сделанный из аниса, он обладает сильным и стойким вкусом. Многие люди предпочитают разбавлять его водой, а некоторые даже смешивают с чаем. Попробуйте зибиб от бренда Asmara в баре отеля или возьмите бутылку в местной сети магазинов спиртных напитков Drinkies.

Известные заведения Каира:

Ресторан Хан Эль-Халили и кофейня Нагиб Махфуз (египетская кухня);

Вращающийся ресторан (французская кухня);

The Moghul Room (индийская кухня);

Zituni (египетская);

Кафе Riche (интернациональная);

Sequoia (интернациональная);

The Fish Market (рыба и морепродукты);

Abou Tarek (египетская);

Felfela (египетская);

Maison Thomas (итальянская). .

Обычно чаевые в районе 10% – это хороший этикет в местных ресторанах. Однако вы, скорее всего, увидите в своем счете «плату за обслуживание». Эта плата за обслуживание идёт в ресторан, а не официанту, поэтому не забудьте дополнительно дать чаевые официанту или официантке.

Где лучше остановиться

Отель Four Seasons Каир на Нил Плаза Каир Марриотт Отель Отель Эль-Хусейн Отель Le Riad De Charme Номер в отеле Longchamps

Отели в Каире варьируются от международных 5-звездочных сетей до простых гостевых домов и бутик отелей новой волны. Гордость места достается тем, у кого есть вид на Нил, хотя вы заплатите большую цену. Несколько международных сетей расположены у пирамид Гизы, что имеет смысл только в том случае, если вы можете видеть их из своей комнаты.

Отели Каира ниже, перечислены в три ценовых категории: люкс (более $200), средние ($50 до $150 US) и дешевые (до $50).

Роскошные

Отель Four Seasons Каир на Нил Плаза . Этот отель предлагает 366 роскошных номеров, в том числе 101 люкс, все с прекрасным видом на Нил, город и цитадель, и многие из них имеют частные террасы. Удобства включают террасу у бассейна на крыше со взрослым и детским бассейнами, а также отличный салон красоты и оздоровительный спа-центр. В отеле шесть ресторанов, во главе с рыбным рестораном Aqua.

. Этот отель предлагает 366 роскошных номеров, в том числе 101 люкс, все с прекрасным видом на Нил, город и цитадель, и многие из них имеют частные террасы. Удобства включают террасу у бассейна на крыше со взрослым и детским бассейнами, а также отличный салон красоты и оздоровительный спа-центр. В отеле шесть ресторанов, во главе с рыбным рестораном Aqua. Le Riad Hotel De Charme 4 звезды . Новый бутик-отель, расположен на очаровательной улице в исламском Каире, был переоборудован из османского дома с такими архитектурными элементами, как купола, арки и машрабия (решетчатые деревянные ставни). Элегантные люксы обставлены антиквариатом и оснащены современными удобствами, такими как бесплатные ноутбуки и Wi-Fi.

. Новый бутик-отель, расположен на очаровательной улице в исламском Каире, был переоборудован из османского дома с такими архитектурными элементами, как купола, арки и машрабия (решетчатые деревянные ставни). Элегантные люксы обставлены антиквариатом и оснащены современными удобствами, такими как бесплатные ноутбуки и Wi-Fi. Мена Хаус. Первоначально дворец хедивов Исмаила, с потрясающим видом на пирамиды, это один из самых гламурных и романтических отелей в Каире. С момента открытия в 1887 году он принимал королей, императоров и кинозвезд. Четыре роскошных люкса украшены антиквариатом, фресками и гобеленами. .

Средней категории

Каир Марриотт Отель . Башни-близнецы отеля являются отличительной достопримечательностью, они возвышаются на 20 этажей и обеспечивают великолепный вид на Нил и шесть акров садов. Этот бывший дворец предлагает 977 обновленных номеров, 111 элегантных люксов, 15 ресторанов и казино мирового класса - здесь есть все необходимое.

. Башни-близнецы отеля являются отличительной достопримечательностью, они возвышаются на 20 этажей и обеспечивают великолепный вид на Нил и шесть акров садов. Этот бывший дворец предлагает 977 обновленных номеров, 111 элегантных люксов, 15 ресторанов и казино мирового класса - здесь есть все необходимое. Отель Longchamps . Очень популярный небольшой семейный отель в относительно тихом районе, процветает с 1953 года. Комфортабельные номера светлые и чистые, с оттенком колониального колорита, а настоящая жемчужина – две зеленые террасы. Всегда занят, поэтому необходимо предварительное бронирование.

. Очень популярный небольшой семейный отель в относительно тихом районе, процветает с 1953 года. Комфортабельные номера светлые и чистые, с оттенком колониального колорита, а настоящая жемчужина – две зеленые террасы. Всегда занят, поэтому необходимо предварительное бронирование. Вилла «Прекрасная эпоха». Открытый в 2009 году и преобразованный из восхитительной колониальной виллы, он расположен в зелёном пригороде, но до центра города легко добраться на метро. Все 13 номеров уникальны, просто и элегантно обставлены, в них воссоздан оригинальный стиль 1920-х годов, вплоть до плитки во внутреннем дворе. Зелёный сад и небольшой бассейн сделают отдых по-настоящему расслабляющим. .

Бюджетные

Отель Эль-Хусейн . Если вы хотите оказаться в самой гуще Хан-эль-Халили (рынок) это, то место. Номера с видом на мечеть Аль-Хусейн простые, но большие. Вода обычно горячая, есть потолочный вентилятор, но кондиционер во время работы шумный, а ванная может быть немного грязной. Однако настоящая привлекательность – это огромные балконы с видом на площадь, фантастическое место для наблюдения за миром. Обслуживание может быть угрюмым, но в целом это хорошее место.

. Если вы хотите оказаться в самой гуще Хан-эль-Халили (рынок) это, то место. Номера с видом на мечеть Аль-Хусейн простые, но большие. Вода обычно горячая, есть потолочный вентилятор, но кондиционер во время работы шумный, а ванная может быть немного грязной. Однако настоящая привлекательность – это огромные балконы с видом на площадь, фантастическое место для наблюдения за миром. Обслуживание может быть угрюмым, но в целом это хорошее место. Пансионат Рома . Расположенный в тихом переулке Даунтон, это один из лучших бюджетных вариантов. Его номера с высокими потолками и паркетными полами чистые и простые. В одних есть собственные души, в других - общие ванные комнаты. Новая пристройка предлагает семь комнат с кондиционерами, в том числе четыре семейных номера с ванными комнатами, настоящий бонус.

. Расположенный в тихом переулке Даунтон, это один из лучших бюджетных вариантов. Его номера с высокими потолками и паркетными полами чистые и простые. В одних есть собственные души, в других - общие ванные комнаты. Новая пристройка предлагает семь комнат с кондиционерами, в том числе четыре семейных номера с ванными комнатами, настоящий бонус. Виндзор Отель. Этот семейный отель в Каире расположен в оживленном центре города в историческом колониальном доме. Номера обставлены старинной мебелью и со вкусом оформлены, но настоящей жемчужиной является бар Barrel, в котором царит уютная атмосфера старого мира с креслами-бочонками и памятными вещами. Номера различаются по размеру и качеству, поэтому перед бронированием стоит сделать выбор.

Как добраться до Каира

Международный аэропорт Каира (CAI) Египетские авиалинии «EgyptAir» Метро Местное такси Трамвай

Самолётом в Каир

EgyptAir и Аэрофлот предлагают прямые рейсы в Каир из Москвы. Время полета из Москвы – 4 часа 30 минут. Нет большой разницы в ценах на авиабилеты в зависимости от времени года. Однако во время крупных исламских праздников цены растут, и места быстро заполняются. Рождественские каникулы – это также напряженное время для туристов.

Более дешевые авиабилеты в Каир доступны летом, когда температура резко возрастает.

Международный аэропорт Каира (CAI) – главный аэропорт города и второй по величине аэропорт в Африке. Он хорошо обслуживается рядом международных перевозчиков, а также Egyptair и некоторыми бюджетными авиакомпаниями и находится примерно в 12 милях к северо-востоку от центра Каира. На автобусах общественного транспорта, идущих в город, может быть сложно ориентироваться, но есть много официальных такси с белым счетчиком, а также Uber. Вы можете заказать лимузин или микроавтобус, который доставит вас прямо в отель за фиксированную плату.

Передвижение по городу

Аренда автомобиля – машина неплохой вариант для осмотра достопримечательностей особенно за пределами Каира, но это не всегда рекомендуется для туристов. Местные законы о дорожном движении могут сбивать с толку и если вы нарушите правила вас ожидают большие штрафы.

– машина неплохой вариант для осмотра достопримечательностей особенно за пределами Каира, но это не всегда рекомендуется для туристов. Местные законы о дорожном движении могут сбивать с толку и если вы нарушите правила вас ожидают большие штрафы. Метро – редкий пример функционального транспорта в Каире. Здесь многолюдно – очень многолюдно в час пик – но поезда ходят каждые 10-15 минут и довольно чистые, хотя в летние месяцы здесь может сильно пахнуть.

– редкий пример функционального транспорта в Каире. Здесь многолюдно – очень многолюдно в час пик – но поезда ходят каждые 10-15 минут и довольно чистые, хотя в летние месяцы здесь может сильно пахнуть. Пешком – на первый взгляд Каир выглядит хаотичным и ужасно переполненным машинами, ослами, автобусами и людьми, но на самом деле это удивительно удобный город для прогулок для людей с хорошей физической формой.

– на первый взгляд Каир выглядит хаотичным и ужасно переполненным машинами, ослами, автобусами и людьми, но на самом деле это удивительно удобный город для прогулок для людей с хорошей физической формой. Автобус – автобусная сеть похожа на сеть других крупных египетских городов. Вы также найдете микроавтобусы, которые правда, ходят менее регулярно.

– автобусная сеть похожа на сеть других крупных египетских городов. Вы также найдете микроавтобусы, которые правда, ходят менее регулярно. Трамвай – в Каире есть две сети трамваев, а именно трамвай Heliopolis и трамвай Helwan.

– в Каире есть две сети трамваев, а именно трамвай Heliopolis и трамвай Helwan. Такси – делятся на индивидуальные и коллективные, официальные и неофициальные. Фактически, такси считается самым распространенным видом транспорта в городе.

Что привезти из Каира в качестве сувенира?

Алебастровые вазы Мини-пирамиды Картуш Фигурки Бастет Базар Хан эль-Халили

В Каире можно купить множество артефактов, ковров, мини-скульптур, духов и других невероятных предметов домашнего декора, которые определенно сделают ваше путешествие более запоминающимся и ностальгическим. Мы предлагаем вам список лучших вещей, которые можно купить в Каире:

Алебастровые вазы – сделаны из особого мягкого камня, что делает его идеальным для резьбы. Термин «Алебастр» происходит от термина «Бастет», что означает «сосуд Баст», египетской богини.

– сделаны из особого мягкого камня, что делает его идеальным для резьбы. Термин «Алебастр» происходит от термина «Бастет», что означает «сосуд Баст», египетской богини. Хаямея – впечатляющие ковры, которые искусно изготовлены местными мастерами вручную.

– впечатляющие ковры, которые искусно изготовлены местными мастерами вручную. Мини-пирамиды – сувенир, который всегда будет напоминать вам о лучших воспоминаниях из вашего отпуска.

– сувенир, который всегда будет напоминать вам о лучших воспоминаниях из вашего отпуска. Картуш – удивительный аксессуар, который представляет собой невероятно красивое и дешёвое ожерелье, которое может заставить вас почувствовать себя королевой.

– удивительный аксессуар, который представляет собой невероятно красивое и дешёвое ожерелье, которое может заставить вас почувствовать себя королевой. Хлопковое платье – вы можете выбрать пару египетских пижам или свободное платье, или рубашку, сотканные из чистых хлопковых нитей, которые доступны по очень низким ценам платье.

– вы можете выбрать пару египетских пижам или свободное платье, или рубашку, сотканные из чистых хлопковых нитей, которые доступны по очень низким ценам платье. Скульптура Бастет – невероятная богиня красоты, домашнего уюта, плодородия и кошек по имени Бастет, которой поклонялись египтяне. Фигурки Бастет доступны во всех формах и размерах, они бываю сделаны из чего угодно, от пластика до красивейшего гранита редких цветов.

Где купить сувениры в Каире?

Король базаров – Хан эль-Халили в исламском Каире, всемирно известная достопримечательность. Лабиринтные улочки забиты крошечными магазинчиками с вкусностями, включая шёлк, специи, украшения, кожаную обувь ручной работы и парфюмерию. Также здесь продают предметы первой необходимости, такие как полотенца, игрушки и посуду и многое другое. Торговцы будут пытаться привлечь ваше внимание, но вы можете вежливо отказаться и пройти мимо.

Тактика продаж может показаться немного навязчивой, но торг – это образ жизни у местных, особенно на базарах, и его стоит испытать.

Плюсы и минусы отдыха

Продавцы могут быть чересчур навязчивыми Рынки Каира полны дешёвых фруктов Улицы города всегда переполнены людьми, машинами и бесконечными рынками Каир – место где собраны одни из лучших достопримечательностей мира Погода привлекательна тем, что почти нет дождей

Каир - увлекательный город для изучения, но определенно не для всех путешественников. Многие достопримечательности сопряжены с некоторыми неудобствами. Поэтому мы подготовили список плюсов и минусов посещения Каира.

Плюсы:

Лучшие достопримечательности;

дешевые 5-звездочные отели и другое жилье;

богатая история и религиозная культура;

изумительная египетская кухня и дешевые фрукты и овощи;

в целом очень дружелюбные люди и сервис;

погода всегда жаркая и почти никогда не идёт дождь;

цена на все договорная, так что можно поторговаться и добиться хорошей цены.

Минусы:

На каждом шагу пристают продавцы, чтобы вы купили что-нибудь;

ужасный трафик. Местные не соблюдают никаких правил дорожного движения, поэтому на каждой улице царит хаос;

качество воздуха оставляет желать лучшего;

с иностранцев обычно взимается дополнительная плата, если не двойная, за входные билеты, поездки на такси и сувениры;

культура чаевых в Египте навязчива. Ожидается, что вы будете давать чаевые практически за всё, даже за то, что кто-то поднимет ваши сумки в машину, обслуживание номеров, держит дверь открытой и т. д.

Несмотря на все негативные моменты, великолепные достопримечательности древнего мира – достаточно веский повод посетить Каир. Ни один из минусов не должен удерживать кого-либо от планирования поездки туда, просто нужно знать об этих проблемах, чтобы смягчить любые неожиданные сюрпризы.

Что нужно сделать обязательно?

Мечеть Мухаммеда Али Базар Хан-эль-Халили Вид на город с Цитадели Плато Гизы Обязательно отведайте местных блюд

Каир большой, здесь есть на что посмотреть и чем заняться, но некоторые вещи нужно сделать обязательно:

Посетить плато пирамид Гизы;

совершить мини-круиз по Нилу на фелуке;

попробуйте египетскую кухню;

полюбуйтесь панорамой города с Цитадели;

посетите самую красивую мечеть Каира, мечеть Мухаммеда Али;

заблудитесь в рядах базара Хан-эль-Халили;

сходите в египетский музей.

Начните своё путешествие с посещения, как вы уже догадались, Великой пирамиды Гизы. Ну, а как же иначе, когда это единственное сохранившееся Древнее чудо в мире. Рядом с Великой пирамидой находятся ещё две пирамиды, Хефрена и Менкаура. В этом районе также есть множество древнеегипетских памятников и гробниц, в том числе гробница царицы Хенткаус, кладбища и остатки древней деревни рабочих. Не пропустите посещение Большого Сфинкса.

Было бы преступлением покинуть Каир, не открыв для себя Нил. Прокатитесь на парусной лодке Фелука, чтобы насладиться бризом, открывая столицу с новой точки зрения. После этого прогуляйтесь по району Замалек и осмотрите одни из самых роскошных зданий в Каире – завершите поездку ужином в ресторане египетской кухни Cairo Kitchen.

Каир – один из крупнейших мегаполисов мира. Он, красивый и богатый историческими убранствами, сбивающий с толку и бросающий вызов вашим чувствам, – это город, который путешественники любят и ненавидят в равной степени. И ни одно путешествие в Египет не будет полным без пребывания в городе, который арабы называют Умм-ад-Дунья (Мать Мира).