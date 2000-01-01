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Хорошие фотографии Каира в высоком разрешении

Фотографии города Каира (Египет) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Каир
Обязательно отведайте местных блюд
Обязательно отведайте местных блюд
Плато Гизы
Плато Гизы
Вид на город с Цитадели
Вид на город с Цитадели
Базар Хан-эль-Халили
Базар Хан-эль-Халили
Мечеть Мухаммеда Али
Мечеть Мухаммеда Али
Погода привлекательна тем, что почти нет дождей
Погода привлекательна тем, что почти нет дождей
Каир – место где собраны одни из лучших достопримечательностей мира
Каир – место где собраны одни из лучших достопримечательностей мира
Улицы города всегда переполнены людьми, машинами и бесконечными рынками
Улицы города всегда переполнены людьми, машинами и бесконечными рынками
Рынки Каира полны дешёвых фруктов
Рынки Каира полны дешёвых фруктов
Продавцы могут быть чересчур навязчивыми
Продавцы могут быть чересчур навязчивыми
Базар Хан эль-Халили
Базар Хан эль-Халили
Фигурки Бастет
Фигурки Бастет
Картуш
Картуш
Мини-пирамиды
Мини-пирамиды
Алебастровые вазы
Алебастровые вазы
Трамвай
Трамвай
Местное такси
Местное такси
Метро
Метро
Египетские авиалинии «EgyptAir»
Египетские авиалинии «EgyptAir»
Международный аэропорт Каира (CAI)
Международный аэропорт Каира (CAI)
Номер в отеле Longchamps
Номер в отеле Longchamps
Отель Le Riad De Charme
Отель Le Riad De Charme
Отель Эль-Хусейн
Отель Эль-Хусейн
Каир Марриотт Отель
Каир Марриотт Отель
Отель Four Seasons Каир на Нил Плаза
Отель Four Seasons Каир на Нил Плаза
Вращающийся ресторан
Вращающийся ресторан
Кофейня Нагиб Махфуз
Кофейня Нагиб Махфуз
Кошары
Кошары
Хамам Махши
Хамам Махши
Хававши
Хававши
Девочка обнимает Аросета Эль Мулида, традиционные сахарные конфеты в форме кукол в день рождения пророка Мухаммеда
Девочка обнимает Аросета Эль Мулида, традиционные сахарные конфеты в форме кукол в день рождения пророка Мухаммеда
Фестиваль Cairo Bites
Фестиваль Cairo Bites
Фестиваль китайской весны в Каире – Рем Аль-Кашиф
Фестиваль китайской весны в Каире – Рем Аль-Кашиф
Пройдите кулинарный мастер-класс по приготовлению египетских блюд
Пройдите кулинарный мастер-класс по приготовлению египетских блюд
Маншият-Насир (город мусора)
Маншият-Насир (город мусора)
Прокатитесь на лошадях вокруг пирамид
Прокатитесь на лошадях вокруг пирамид
Улица Аль-Муиз
Улица Аль-Муиз
Круиз по Нилу на лодке фелука
Круиз по Нилу на лодке фелука
Жительница Каира, пекарь
Жительница Каира, пекарь
Улицы района Гелиополис в Каире, 1930 год
Улицы района Гелиополис в Каире, 1930 год
Баб Зувейла
Баб Зувейла
Площадь Тахрир
Площадь Тахрир
Парк Аль-Азхар
Парк Аль-Азхар
Каирская башня
Каирская башня
Город мёртвых
Город мёртвых
Каирский египетский музей
Каирский египетский музей
Мечеть Ибн Тулуна
Мечеть Ибн Тулуна
Коптский музей
Коптский музей
Пирамиды Гизы
Пирамиды Гизы
Висячая церковь
Висячая церковь
Каир, Египет
Каир, Египет
4000-летняя Гробница Меху
4000-летняя Гробница Меху
Рами Магди работает над реставрацией колесницы из гробницы Тутанхамона 
Рами Магди работает над реставрацией колесницы из гробницы Тутанхамона 
Гробница Тутанхамона
Гробница Тутанхамона
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