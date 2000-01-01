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Хорошие фотографии Каира в высоком разрешении
Фотографии города Каира (Египет) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Каир
Обязательно отведайте местных блюд
Плато Гизы
Вид на город с Цитадели
Базар Хан-эль-Халили
Мечеть Мухаммеда Али
Погода привлекательна тем, что почти нет дождей
Каир – место где собраны одни из лучших достопримечательностей мира
Улицы города всегда переполнены людьми, машинами и бесконечными рынками
Рынки Каира полны дешёвых фруктов
Продавцы могут быть чересчур навязчивыми
Базар Хан эль-Халили
Фигурки Бастет
Картуш
Мини-пирамиды
Алебастровые вазы
Трамвай
Местное такси
Метро
Египетские авиалинии «EgyptAir»
Международный аэропорт Каира (CAI)
Номер в отеле Longchamps
Отель Le Riad De Charme
Отель Эль-Хусейн
Каир Марриотт Отель
Отель Four Seasons Каир на Нил Плаза
Вращающийся ресторан
Кофейня Нагиб Махфуз
Кошары
Хамам Махши
Хававши
Девочка обнимает Аросета Эль Мулида, традиционные сахарные конфеты в форме кукол в день рождения пророка Мухаммеда
Фестиваль Cairo Bites
Фестиваль китайской весны в Каире – Рем Аль-Кашиф
Пройдите кулинарный мастер-класс по приготовлению египетских блюд
Маншият-Насир (город мусора)
Прокатитесь на лошадях вокруг пирамид
Улица Аль-Муиз
Круиз по Нилу на лодке фелука
Жительница Каира, пекарь
Улицы района Гелиополис в Каире, 1930 год
Баб Зувейла
Площадь Тахрир
Парк Аль-Азхар
Каирская башня
Город мёртвых
Каирский египетский музей
Мечеть Ибн Тулуна
Коптский музей
Пирамиды Гизы
Висячая церковь
Каир, Египет
4000-летняя Гробница Меху
Рами Магди работает над реставрацией колесницы из гробницы Тутанхамона
Гробница Тутанхамона
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