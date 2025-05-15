Другой Египет: пляжи и скалы средиземноморского побережья

Побывать в бедуинском доме, пожить в палатке и увидеть «египетское чудо»
Египет традиционно ассоциируется с Красным морем, однако мы приглашаем вас познакомиться с его северными берегами и отправиться к морю Средиземному. Здесь раскинулся курорт Мерса-Матрух — малоизвестный у иностранцев, но любимый
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каирцами.

Мы поселимся в кемпинге и погрузимся в самобытную атмосферу этого местечка, где отдыхала сама Клеопатра.

Вы изучите городские улочки, рассмотрите севший на мель корабль контрабандистов и увидите, как живут бедуины.

А главное — исследуете живописные и такие непохожие друг на друга пляжи, испещрённые причудливыми скалами всех форм и размеров.

Другой Египет: пляжи и скалы средиземноморского побережья
Другой Египет: пляжи и скалы средиземноморского побережья
Другой Египет: пляжи и скалы средиземноморского побережья
Ближайшие даты:
15
мая29
мая12
июн26
июн10
июл24
июл7
авг
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Размещение в палатке по 1-2 человека на территории кемпинга с общими удобствами и электричеством.

Питание. Включены завтраки и ужины, безалкогольные напитки, вода, сезонные фрукты. Обеды — за доплату.

Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Программа тура по дням

1 день

Отдых в Рас-эль-Хекма

Вечером заберём вас из Каира и начнём ночной переезд к курорту Рас-эль-Хекма. Посмотрим, как живут бедуины, увидим севший на мель корабль контрабандистов. Позавтракаем на пляже и весь день проведём у моря. К вечеру прибудем в кемпинг в городе Мерса-Матрух, разместимся в палатках и поужинаем у костра.

Отдых в Рас-эль-ХекмаОтдых в Рас-эль-ХекмаОтдых в Рас-эль-ХекмаОтдых в Рас-эль-Хекма
2 день

Пляжный релакс

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся на пляж Агиба, название которого переводится как «египетское чудо». Погуляем, поднимемся на смотровую и переедем на пляж Умм-аль-Рам. Здесь можно почувствовать себя настоящим Робинзоном и вплавь добраться к каменному острову. Будем купаться и загорать, а затем переместимся на пляж Лагуна с белоснежными дюнами. На обратном пути в лагерь сделаем остановку у скалы Акар-аль-Хадим.

Пляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релакс
3 день

Пещеры, прогулки по Мерса-Матруху

На рассвете вплавь исследуем пещеры Оронта. Хорошо держаться в воде необязательно — главное, чётко следовать нашим инструкциям. К полудню вернёмся в лагерь и отправимся гулять по Мерса-Матруху. Устроим шопинг, пообедаем, при желании посетим Клеопатровы ванны. Вечером поедем обратно в Каир и вернёмся уже следующим утром.

Пещеры, прогулки по Мерса-МатрухуПещеры, прогулки по Мерса-МатрухуПещеры, прогулки по Мерса-МатрухуПещеры, прогулки по Мерса-Матруху

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€245
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 ужина, безалкогольные напитки, вода, фрукты
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Виза
  • Медитации и йога (по предварительному заказу)
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
  • Для индивидуальных групп возможна организация тура в любые даты. Для компании из 6-12 участников общая стоимость путешествия составит €1280
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, площадь Аббасия, поздний вечер, точное время - по договорённости
Завершение: Каир, утро следующего дня после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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