2 день

Пляжный релакс

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся на пляж Агиба, название которого переводится как «египетское чудо». Погуляем, поднимемся на смотровую и переедем на пляж Умм-аль-Рам. Здесь можно почувствовать себя настоящим Робинзоном и вплавь добраться к каменному острову. Будем купаться и загорать, а затем переместимся на пляж Лагуна с белоснежными дюнами. На обратном пути в лагерь сделаем остановку у скалы Акар-аль-Хадим.