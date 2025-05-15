Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Размещение в палатке по 1-2 человека на территории кемпинга с общими удобствами и электричеством.
Питание. Включены завтраки и ужины, безалкогольные напитки, вода, сезонные фрукты. Обеды — за доплату.
Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Программа тура по дням
Отдых в Рас-эль-Хекма
Вечером заберём вас из Каира и начнём ночной переезд к курорту Рас-эль-Хекма. Посмотрим, как живут бедуины, увидим севший на мель корабль контрабандистов. Позавтракаем на пляже и весь день проведём у моря. К вечеру прибудем в кемпинг в городе Мерса-Матрух, разместимся в палатках и поужинаем у костра.
Пляжный релакс
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся на пляж Агиба, название которого переводится как «египетское чудо». Погуляем, поднимемся на смотровую и переедем на пляж Умм-аль-Рам. Здесь можно почувствовать себя настоящим Робинзоном и вплавь добраться к каменному острову. Будем купаться и загорать, а затем переместимся на пляж Лагуна с белоснежными дюнами. На обратном пути в лагерь сделаем остановку у скалы Акар-аль-Хадим.
Пещеры, прогулки по Мерса-Матруху
На рассвете вплавь исследуем пещеры Оронта. Хорошо держаться в воде необязательно — главное, чётко следовать нашим инструкциям. К полудню вернёмся в лагерь и отправимся гулять по Мерса-Матруху. Устроим шопинг, пообедаем, при желании посетим Клеопатровы ванны. Вечером поедем обратно в Каир и вернёмся уже следующим утром.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€245
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 ужина, безалкогольные напитки, вода, фрукты
- Все трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Каир и обратно в ваш город
- Обеды
- Виза
- Медитации и йога (по предварительному заказу)
- Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
- Для индивидуальных групп возможна организация тура в любые даты. Для компании из 6-12 участников общая стоимость путешествия составит €1280