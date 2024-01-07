3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
$800 за человека
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
10 сен в 08:00
15 сен в 08:00
$900 за всё до 10 чел.
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
«Сегодня вы познакомитесь с крупнейшим городом в Африке — Каиром»
27 дек в 08:00
$2 412 за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей7 января 2024Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
- ААндрей15 сентября 2023Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Каире в сентябре 2024
Сейчас в Каире в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 800 до 2 412. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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