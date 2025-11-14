Мои заказы

Индивидуальное джип-сафари по Белой и Западной пустыням с ночью в палатке

Остаться наедине с меловыми истуканами и вулканическими холмами, понаблюдать за звёздами и пламенем
Египет — это не только тысячелетние памятники архитектуры и курорты «всё включено».

Мы покажем вам совершенно другую страну — безжизненные инопланетные просторы Белой и Западной пустынь, далёких от популярных маршрутов и
благ цивилизации.

Вы проследуете по пескам, ослепляющим белизной днём и розовеющим на восходе и закате, и останетесь наедине с первозданной природой, которая оглушает звенящей тишиной.

В окружении причудливых каменных изваяний, созданных ветрами, понаблюдаете за пламенем костра и мириадами звёзд и переночуете в палатке.

А потом окажетесь среди тёмных скал и следов древних вулканов — просто удивительно, насколько контрастны эти нетронутые места!

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек21
дек
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Белая пустыня: белоснежные пески и причудливые останцы

Белая пустыня выглядит как произведение искусства: безжизненные инопланетные просторы усеяны причудливыми меловыми фигурами, созданными ветром. В лучах полуденного солнца она ослепляет белизной, а на восходе и закате окрашивается в нежно-розовые оттенки.

Мы проследуем по пескам на джипах и установим палаточный лагерь среди барханов и каменных изваяний. Насладимся единением с первозданной природой и рассмотрим фигуры, напоминающие грибы или животных. Вечером проникнемся оглушающей тишиной, разведём костёр и сможем понаблюдать за звёздами через телескоп.

Белая пустыня: белоснежные пески и причудливые останцы
2 день

Западная пустыня: тёмные скалы и следы древних вулканов

Следующая на нашем пути — Западная пустыня. Для неё характерны тёмные скалы и следы вулканической деятельности — потрясающий контраст с Белой пустыней! Мы полюбуемся необычными ландшафтами, сделаем десятки впечатляющих кадров, сможем исследовать пески пешком или на верблюдах.

Вечером вернёмся к месту старта и попрощаемся.

Западная пустыня: тёмные скалы и следы древних вулканов

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвка в палатке, аренда оборудования для лагеря
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение англоговорящим водителем с 15-летним опытом вождения по пустыне
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно в ваш город
  • Питание
  • Входные билеты в заповедники
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Каире, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Каире, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 812 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
