Белая пустыня выглядит как произведение искусства: безжизненные инопланетные просторы усеяны причудливыми меловыми фигурами, созданными ветром. В лучах полуденного солнца она ослепляет белизной, а на восходе и закате окрашивается в нежно-розовые оттенки.

Мы проследуем по пескам на джипах и установим палаточный лагерь среди барханов и каменных изваяний. Насладимся единением с первозданной природой и рассмотрим фигуры, напоминающие грибы или животных. Вечером проникнемся оглушающей тишиной, разведём костёр и сможем понаблюдать за звёздами через телескоп.