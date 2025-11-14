Белая пустыня: белоснежные пески и причудливые останцы
Белая пустыня выглядит как произведение искусства: безжизненные инопланетные просторы усеяны причудливыми меловыми фигурами, созданными ветром. В лучах полуденного солнца она ослепляет белизной, а на восходе и закате окрашивается в нежно-розовые оттенки.
Мы проследуем по пескам на джипах и установим палаточный лагерь среди барханов и каменных изваяний. Насладимся единением с первозданной природой и рассмотрим фигуры, напоминающие грибы или животных. Вечером проникнемся оглушающей тишиной, разведём костёр и сможем понаблюдать за звёздами через телескоп.
2 день
Западная пустыня: тёмные скалы и следы древних вулканов
Следующая на нашем пути — Западная пустыня. Для неё характерны тёмные скалы и следы вулканической деятельности — потрясающий контраст с Белой пустыней! Мы полюбуемся необычными ландшафтами, сделаем десятки впечатляющих кадров, сможем исследовать пески пешком или на верблюдах.
Сопровождение англоговорящим водителем с 15-летним опытом вождения по пустыне
Что не входит в цену
Билеты в Каир и обратно в ваш город
Питание
Входные билеты в заповедники
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Каире, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Каире, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 812 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.