3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
$900 за человека
скидка
10%
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
27 окт в 08:00
31 окт в 08:00
900$810 за человека
скидка
20%
3 дня
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
Посетить Город мёртвых, осмотреть пирамиду Хеопса и устроить круиз по Нилу с ужином
Начало: Аэропорт Каира, время прибытия ваших рейсов
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
750$600 за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей7 января 2024Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
- ААндрей15 сентября 2023Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «3-дневные туры»
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