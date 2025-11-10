Мои заказы

Двухдневная экскурсия по Каиру и Александрии

Каир и Александрия для Египта это как Москва и Санкт-Петербург для России. Лицо и сердце, столица и культурный центр. Самые важные города на севере Египта. Каир - это столица Египта
читать дальше

в древнем Египте.

Занял особое место в римский период, знаменит Вавилоном и знаменитыми христианскими объектами, старыми монастырями. Каир - город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались. Александрия - жемчужина средиземного моря. отличается от всех других городов Египта. Украшает город европейский стиль. Здесь культурный центр Египта. Великие ученные в древности тут жили.

Двухдневная экскурсия по Каиру и Александрии
Двухдневная экскурсия по Каиру и Александрии
Двухдневная экскурсия по Каиру и Александрии
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

В Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также увидите некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина Средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная, посвящена любителям истории. Важная информация: Мы вас забираем из вашего отеля в Каире или в Александрии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1-пирамиды
  • 2-сфинкс
  • 3-каирский музей
  • 4-форт кайтбей
  • 5-амфитеатр
  • 6-катакомб комальшокафа
  • 7-набережная средиземного моря
  • 8-библиотека снаружи
  • 9-мечеть
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мы вас забираем из вашего отеля в Каире или в Александрии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

Похожие туры из Каира

Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
На машине
2 дня
-
30%
2 отзыва
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропо...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$291$415 за всё до 8 чел.
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
3 дня
-
15%
1 отзыв
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
12 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$510$600 за человека
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
На машине
На яхте
3 дня
-
10%
2 отзыва
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро, точное время по договорённос...
14 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$630$700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каире
Все туры из Каира