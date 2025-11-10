Каир и Александрия для Египта это как Москва и Санкт-Петербург для России. Лицо и сердце, столица и культурный центр. Самые важные города на севере Египта. Каир - это столица Египта
Описание тураВ Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также увидите некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина Средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная, посвящена любителям истории. Важная информация: Мы вас забираем из вашего отеля в Каире или в Александрии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-пирамиды
- 2-сфинкс
- 3-каирский музей
- 4-форт кайтбей
- 5-амфитеатр
- 6-катакомб комальшокафа
- 7-набережная средиземного моря
- 8-библиотека снаружи
- 9-мечеть
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Мы вас забираем из вашего отеля в Каире или в Александрии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
