Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше в древнем Египте.



Занял особое место в римский период, знаменит Вавилоном и знаменитыми христианскими объектами, старыми монастырями. Каир - город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались. Александрия - жемчужина средиземного моря. отличается от всех других городов Египта. Украшает город европейский стиль. Здесь культурный центр Египта. Великие ученные в древности тут жили. Каир и Александрия для Египта это как Москва и Санкт-Петербург для России. Лицо и сердце, столица и культурный центр. Самые важные города на севере Египта. Каир - это столица Египта

Имад Ваш гид в Каире Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автобусе 10% Скидка на заказ 550 выгода $55 $495 за тур Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура В Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также увидите некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина Средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная, посвящена любителям истории. Важная информация: Мы вас забираем из вашего отеля в Каире или в Александрии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату