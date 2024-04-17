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посмотрели пирамиды, Сфинкса, съездили в Саккару, исследовали гробницы. Во второй день мы изучали Каир: Каирский музей, мечеть Мухаммеда Али, коптскую Подвешенную церковь. Каждая локация произвела сильное впечатление, ни одна из них не была лишней в нашем маршруте. Была возможность немного модифицировать маршрут. Нашим гидом был русскоязычный египтолог Амр. Он замечательно провел экскурсии, рассказывал подробно и интересно, отвечал на все наши многочисленные вопросы, всегда приезжал вовремя. Амр всегда оставлял достаточно времени для фотографий, помогал делать семейные фото. Билеты приобретал заранее, поэтому нам не приходилось ждать в очередях. Помогал избежать толпы и назойливых продавцов. От всей души советуем эту экскурсию и благодарим экскурсовода Амра, водителя и организатора.