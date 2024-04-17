Туры на автобусе в Каире

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Каире, цены от $400. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Начало: Отель или аэропорт
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
2 ноя в 10:00
$980 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Отличная экскурсия! Организаторы всегда были на связи, отвечали на все вопросы, согласовали с нами маршрут. Первый день мы провели в Гизе,
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    посмотрели пирамиды, Сфинкса, съездили в Саккару, исследовали гробницы. Во второй день мы изучали Каир: Каирский музей, мечеть Мухаммеда Али, коптскую Подвешенную церковь. Каждая локация произвела сильное впечатление, ни одна из них не была лишней в нашем маршруте. Была возможность немного модифицировать маршрут. Нашим гидом был русскоязычный египтолог Амр. Он замечательно провел экскурсии, рассказывал подробно и интересно, отвечал на все наши многочисленные вопросы, всегда приезжал вовремя. Амр всегда оставлял достаточно времени для фотографий, помогал делать семейные фото. Билеты приобретал заранее, поэтому нам не приходилось ждать в очередях. Помогал избежать толпы и назойливых продавцов. От всей души советуем эту экскурсию и благодарим экскурсовода Амра, водителя и организатора.

  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Двухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил
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    с удовольствием отвечал на все мои вопросы. . Был очень внимательным и ответственным. Был впечатлен видами на древние пирамиды и масштабом их строительства.

  • Л
    Любовь
    24 августа 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Отличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру
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    и очень аккуратному водителю Мухамеду. Все прошло интересно и безопасно. С командой была три дня,посетили Дахшур, Мемфис, Саккару и пирамиды в Гизе, Каирский музей, покатались по Нилу,увидели Коптский квартал,рынок и улицу Аль Муиз,съездили в Александрию. Прекрасная эрудиция и грамотность гида Амра поразила, на все мои вопросы я получила ответы:)

  • В
    Виктория
    11 августа 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Замечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
  2. Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
  3. Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Сколько стоит тур в Каире в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 400 до 2 412. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Каире на 2024 год на автобусе, 1 ⭐ отзыв, цены от $400. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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