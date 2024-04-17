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Авторский тур
2 дня
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Начало: Отель или аэропорт
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 10 чел.
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
2 ноя в 10:00
$980 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья17 апреля 2024Отличная экскурсия! Организаторы всегда были на связи, отвечали на все вопросы, согласовали с нами маршрут. Первый день мы провели в Гизе,
- ААндрей10 декабря 2023В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящегоДвухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил
- ЛЛюбовь24 августа 2023В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящегоОтличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру
- ВВиктория11 августа 2023В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящегоЗамечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На автобусе»
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