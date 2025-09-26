Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Ахмед Ваш гид в Каире Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-8 человек На чём проводится На автобусе Когда В любой день в любое время $550 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 00:00

Описание тура Дорогие путешественники! Хочу открыть для вас удивительное по своей красоте место - Оазис Сива! Он расположен в 50 км. от границы с Ливией в пустыне Сахара. Большинство местных жителей — этнические берберы, амазиги, говорят на берберском наречии сиуа - Амазиг. Население Сивы составляет около 30000 человек. Сива известна своими плантациями фиников и оливок. Пальма — очень важное растение для сиванца. Ее листья идут на кровлю и ограду домов, стволы — на мебель. Пальмовая древесина прочна и долговечна. Оливковое масло экспортируется в Европу. Оливки консервируют, солят, маринуют. Рядом с поселением есть соленые озера, где добывают соль. Вода настолько соленая, что выталкивает вас наружу. В оазисе располагаются многочисленные источники, среди которых есть и холодная ключевая вода, пригодная для питья и орошения, и теплая и минерализованная. Поездка проходит на комфортабельном индивидуальном минивэне Тойота 2020г. Время поездки: 8-9 часов от Каира.

В любой день в любое время Выбрать дату