Описание тураДорогие путешественники! Хочу открыть для вас удивительное по своей красоте место - Оазис Сива! Он расположен в 50 км. от границы с Ливией в пустыне Сахара. Большинство местных жителей — этнические берберы, амазиги, говорят на берберском наречии сиуа - Амазиг. Население Сивы составляет около 30000 человек. Сива известна своими плантациями фиников и оливок. Пальма — очень важное растение для сиванца. Ее листья идут на кровлю и ограду домов, стволы — на мебель. Пальмовая древесина прочна и долговечна. Оливковое масло экспортируется в Европу. Оливки консервируют, солят, маринуют. Рядом с поселением есть соленые озера, где добывают соль. Вода настолько соленая, что выталкивает вас наружу. В оазисе располагаются многочисленные источники, среди которых есть и холодная ключевая вода, пригодная для питья и орошения, и теплая и минерализованная. Поездка проходит на комфортабельном индивидуальном минивэне Тойота 2020г. Время поездки: 8-9 часов от Каира.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Шали
- Остров Фетна
- Гора Дакрури
- Соленые озера
- Купальня Клеопатры
- Храм Амона
- Оракул
- Гора Смерти
- Сафари на джипах
- Сэндбординг
- Ужин в пустыне
Что включено
- В стоимость входит: минивэн с водителем, проживание в отеле 2 ночи, завтрак, ужин, входные билеты на достопримечательности, сафари на джипах с ужином в пустыне и сами экскурсии.
Что не входит в цену
- В стоимость не входит: обед и напитки.
Место начала и завершения?
Аэропорт или гостиница, г. Каир
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
