Описание тура
Погружение в многогранный Каир
Вместе с нашими опытными гидами-историками вы сможете увидеть не просто город, а целое красочное полотно, состоящее из множества уникальных слоев, которые составляют Каир. Вы познакомитесь с его древнеегипетским, греко-римским, еврейским, христианским, оттоманским, мамлюкским, европейским и арабским наследием.
Уникальные экскурсии с профессионалами
Эта поездка оставит теплые воспоминания в вашем сердце. Экскурсии проводит профессиональный историк-египтолог, который искренне любит Египет, его богатое прошлое и настоящее. Вы будете погружены в цивилизацию Египта, его культуру и историю великих предков.
Программа без лишних остановок
Каждая минута вашего времени будет использована с пользой. В нашей программе нет заездов в магазины, а маршрут будет адаптирован под ваши интересы. Вы сможете корректировать программу экскурсии по согласованию с гидом.
Традиции и обычаи современного Египта
Во время путешествия вы узнаете о жизни в египетском обществе и его традициях. Мы расскажем о:
- женитьбе и разводе;
- рождении детей;
- официальных и религиозных праздниках, включая священный месяц Рамадан;
- Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа.
Понимание культуры и экономики
Вы также получите представление о древней и современной календарной системе, а также об экономике, доходах, образовании и социальных вопросах, включая их гендерные аспекты.
Мы уверены, что эта экскурсия оправдает ваши ожидания и подарит незабываемые впечатления!
Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Пирамида Джосера в Саккаре - Ступенчатая Пирамида имеет асобую ценность, считается началом пирамидостроения, Пирамида-Гробница Джосера переполнена тайнами - загадками и даже мистикой
- Пирамида Униса в Саккаре - известна как «Прекрасное место фараона Униса». где, стены внутри покрываются древнейшими религиозными и заупокойными литературными текстами (тексты пирамид)
- Серапеум в Саккаре - Самое тайнственное место в Египте со своими 24 гигантскими соркофагами из гранита под землей
- Пирамиды в Гизе - в том числе «Пирамидa Хеопса - одно из чудес света» и Страж всего некрополя Сфинкс. Вы увидите главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света - пирамиду Хеопса
- Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса - Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности
- Второй день
- Египетский Музей - Вы посетите крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. По богатству произведений музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр и Британский музей. В музее представлено более 15 000 экспонатов - от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами в реальности предстанут картинки из школьных учебников и книг о древнеегипетской цивилизации - папирусы и монеты разных эпох, саркофаги. А особенно сильные впечатления останутся после осмотра золотых сокровищ самого Тутанхамона
- Крепость Саладина - Один из знаковых памятников старого Каира, отличается своей особой военной архитектурой Средневековья. Наш гид расскажет про историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. Вы побываете в самой красивой из трех местных мечетей, чьи минареты возвышаются над всем Каиром - в мечети Мухаммеда Али, которая известна как Алебастровая
- Религиозный комплекс в Старом Каире - Здесь, следуя за тремя Небесными религиями, посетим древнейшую мечеть не только Египта, но и всей Африки, украшенную культурной мозаикой старого Каира. Еще посетим одну из старейших сохранившихся синагог Египта - синагогу Бен Эзра, которая была построена в ИВ веке. Завершим знакомство с религиозным миром Египта в церкви Святой Девы Марии, где вы узнаете, почему этот храм называют Висячей церковью
- Восточный Базар Хан Эль Халили - Древнейший рынок Египта, где вы встретите не только колоритные торговые ряды, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в старейшем в Каире кафе Эль Фишави. года, старейшем в Каире
- Прогулка по Нилу (пожеланию) - Катаясь по Нилу на традиционной египетской фелуке, вы полюбуетесь захватывающим видом на Каир с воды, насладитесь освежающим бризом и спокойствием реки, осмотрите достопримечательности Каира с Нила, а также будете узнавать интересные факты об истории столицы
- Организационные моменты:
- Мы встретим вас в любом месте в Каире, в том числе аэропорту и привезём обратно
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды
Что включено
- Частный транфер:
- - Для группы до 2 человек (Возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- - Для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером.
- Услуги русскоязычного гида-египтолога.
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека):
- - район Саккары - 13 $
- - Серапеум - 7 $
- - территория пирамиды в Гизе и Сфинкс - 13 $
- - вход внутрь пирамиды Хеопса - 26 $ (пожеланию)
- - Египетский музей - 13 $
- - Цитадель Саладина - 12 $.
- (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
- По желанию путешественников - прогулка по Нилу (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке)
- Обед (5-7 $)
- Личные расходы.
- Пребывание в отеле, сами участники бронируют отели, и если вам нужна помощь то мы готовы помочь.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Чтобы заказ был подтверждён
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
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Отзывы и рейтинг
Тимур приезжал всегда заранее,