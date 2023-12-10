В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего

Индивидуальный тур по Каиру на автобусе: от древности до современности
Вместе с нашими профессиональными египтологами вы увидите один Каир, но сотканный из множества Каиров: древнеегипетский, греко-римский, еврейский, христианский, оттоманский, мамлюкский, европейский и арабский. Нашу экскурсию проведут профессионале египтологи-историки нашей команды
5
6 отзывов
В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Погружение в многогранный Каир

Вместе с нашими опытными гидами-историками вы сможете увидеть не просто город, а целое красочное полотно, состоящее из множества уникальных слоев, которые составляют Каир. Вы познакомитесь с его древнеегипетским, греко-римским, еврейским, христианским, оттоманским, мамлюкским, европейским и арабским наследием.

Уникальные экскурсии с профессионалами

Эта поездка оставит теплые воспоминания в вашем сердце. Экскурсии проводит профессиональный историк-египтолог, который искренне любит Египет, его богатое прошлое и настоящее. Вы будете погружены в цивилизацию Египта, его культуру и историю великих предков.

Программа без лишних остановок

Каждая минута вашего времени будет использована с пользой. В нашей программе нет заездов в магазины, а маршрут будет адаптирован под ваши интересы. Вы сможете корректировать программу экскурсии по согласованию с гидом.

Традиции и обычаи современного Египта

Во время путешествия вы узнаете о жизни в египетском обществе и его традициях. Мы расскажем о:

  • женитьбе и разводе;
  • рождении детей;
  • официальных и религиозных праздниках, включая священный месяц Рамадан;
  • Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа.

Понимание культуры и экономики

Вы также получите представление о древней и современной календарной системе, а также об экономике, доходах, образовании и социальных вопросах, включая их гендерные аспекты.

Мы уверены, что эта экскурсия оправдает ваши ожидания и подарит незабываемые впечатления!

Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Первый день
  • Пирамида Джосера в Саккаре - Ступенчатая Пирамида имеет асобую ценность, считается началом пирамидостроения, Пирамида-Гробница Джосера переполнена тайнами - загадками и даже мистикой
  • Пирамида Униса в Саккаре - известна как «Прекрасное место фараона Униса». где, стены внутри покрываются древнейшими религиозными и заупокойными литературными текстами (тексты пирамид)
  • Серапеум в Саккаре - Самое тайнственное место в Египте со своими 24 гигантскими соркофагами из гранита под землей
  • Пирамиды в Гизе - в том числе «Пирамидa Хеопса - одно из чудес света» и Страж всего некрополя Сфинкс. Вы увидите главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света - пирамиду Хеопса
  • Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса - Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности
  • Второй день
  • Египетский Музей - Вы посетите крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. По богатству произведений музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр и Британский музей. В музее представлено более 15 000 экспонатов - от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами в реальности предстанут картинки из школьных учебников и книг о древнеегипетской цивилизации - папирусы и монеты разных эпох, саркофаги. А особенно сильные впечатления останутся после осмотра золотых сокровищ самого Тутанхамона
  • Крепость Саладина - Один из знаковых памятников старого Каира, отличается своей особой военной архитектурой Средневековья. Наш гид расскажет про историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. Вы побываете в самой красивой из трех местных мечетей, чьи минареты возвышаются над всем Каиром - в мечети Мухаммеда Али, которая известна как Алебастровая
  • Религиозный комплекс в Старом Каире - Здесь, следуя за тремя Небесными религиями, посетим древнейшую мечеть не только Египта, но и всей Африки, украшенную культурной мозаикой старого Каира. Еще посетим одну из старейших сохранившихся синагог Египта - синагогу Бен Эзра, которая была построена в ИВ веке. Завершим знакомство с религиозным миром Египта в церкви Святой Девы Марии, где вы узнаете, почему этот храм называют Висячей церковью
  • Восточный Базар Хан Эль Халили - Древнейший рынок Египта, где вы встретите не только колоритные торговые ряды, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в старейшем в Каире кафе Эль Фишави. года, старейшем в Каире
  • Прогулка по Нилу (пожеланию) - Катаясь по Нилу на традиционной египетской фелуке, вы полюбуетесь захватывающим видом на Каир с воды, насладитесь освежающим бризом и спокойствием реки, осмотрите достопримечательности Каира с Нила, а также будете узнавать интересные факты об истории столицы
  • Организационные моменты:
  • Мы встретим вас в любом месте в Каире, в том числе аэропорту и привезём обратно
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды
Что включено
  • Частный транфер:
  • - Для группы до 2 человек (Возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
  • - Для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером.
  • Услуги русскоязычного гида-египтолога.
Что не входит в цену
  • Входные билеты (на человека):
  • - район Саккары - 13 $
  • - Серапеум - 7 $
  • - территория пирамиды в Гизе и Сфинкс - 13 $
  • - вход внутрь пирамиды Хеопса - 26 $ (пожеланию)
  • - Египетский музей - 13 $
  • - Цитадель Саладина - 12 $.
  • (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
  • По желанию путешественников - прогулка по Нилу (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке)
  • Обед (5-7 $)
  • Личные расходы.
  • Пребывание в отеле, сами участники бронируют отели, и если вам нужна помощь то мы готовы помочь.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Завершение: Вас заберём из любого места в Каире и привезём обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Чтобы заказ был подтверждён
  • Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
  • А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
10 дек 2023
Двухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил с удовольствием отвечал на все мои вопросы. . Был очень внимательным и ответственным. Был впечатлен видами на древние пирамиды и масштабом их строительства.
Л
24 авг 2023
Отличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру и очень аккуратному водителю Мухамеду. Все прошло интересно и безопасно.
читать дальше

С командой была три дня,посетили Дахшур, Мемфис, Саккару и пирамиды в Гизе, Каирский музей, покатались по Нилу,увидели Коптский квартал,рынок и улицу Аль Муиз,съездили в Александрию. Прекрасная эрудиция и грамотность гида Амра поразила, на все мои вопросы я получила ответы:)

В
11 авг 2023
Замечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм
L
31 июл 2023
У нас была двухдневная индивидуальная экскурсия по Каиру, что очень удобно, так как не зависили от группы. Персональный гид Тимур очень старался показать нам много интересных мест.
Тимур приезжал всегда заранее,
читать дальше

всегда терпеливо ждал нас, помогал ориентироваться. Тимур очень хорошо знает историю Египта и поэтому очень много и интересно рассказывал. Показывал места с лучшим обзором для фото, и на память у нас остануться отличные фото сделаные им. Мы благодарны Тимуру за интересные экскурсии.

I
12 апр 2023
Хорошая экскурсия. За два дня всё значимые и интересные места Каира.
M
5 мар 2023
За два дня наш гид Амр познакомил нас не только с историей Египта и достопримечательностями Каира, но и рассказал о жизни, обычаях египтян. Было очень интересно и познавательно, а общение
читать дальше

неформально и по-дружески комфортное. А кроме экскурсий по Каиру Мухамед организовал нам круиз по Нилу с персональными экскурсоводами в Асуане и в Луксоре на отличном лайнере. Все вопросы решались очень быстро, в любое время суток Мухамед был на связи. Он сделал наш краткий визит в Египет незабываемым!

Тур входит в следующие категории Каира

Похожие туры из Каира

Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
На машине
На яхте
скидка
15%
1 отзыв
3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
5 окт в 08:00
6 окт в 08:00
900$765 за человека
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
5 окт в 08:00
6 окт в 08:00
900$720 за всё до 10 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Пешая
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Начало: Отель или аэропорт
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каире
Все туры из Каира
ХорошоТам