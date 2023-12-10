Вместе с нашими профессиональными египтологами вы увидите один Каир, но сотканный из множества Каиров: древнеегипетский, греко-римский, еврейский, христианский, оттоманский, мамлюкский, европейский и арабский. Нашу экскурсию проведут профессионале египтологи-историки нашей команды

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 8 чел.)

Описание тура

Погружение в многогранный Каир

Вместе с нашими опытными гидами-историками вы сможете увидеть не просто город, а целое красочное полотно, состоящее из множества уникальных слоев, которые составляют Каир. Вы познакомитесь с его древнеегипетским, греко-римским, еврейским, христианским, оттоманским, мамлюкским, европейским и арабским наследием.

Уникальные экскурсии с профессионалами

Эта поездка оставит теплые воспоминания в вашем сердце. Экскурсии проводит профессиональный историк-египтолог, который искренне любит Египет, его богатое прошлое и настоящее. Вы будете погружены в цивилизацию Египта, его культуру и историю великих предков.

Программа без лишних остановок

Каждая минута вашего времени будет использована с пользой. В нашей программе нет заездов в магазины, а маршрут будет адаптирован под ваши интересы. Вы сможете корректировать программу экскурсии по согласованию с гидом.

Традиции и обычаи современного Египта

Во время путешествия вы узнаете о жизни в египетском обществе и его традициях. Мы расскажем о:

женитьбе и разводе;

рождении детей;

официальных и религиозных праздниках, включая священный месяц Рамадан;

Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа.

Понимание культуры и экономики

Вы также получите представление о древней и современной календарной системе, а также об экономике, доходах, образовании и социальных вопросах, включая их гендерные аспекты.

Мы уверены, что эта экскурсия оправдает ваши ожидания и подарит незабываемые впечатления!