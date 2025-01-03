9 дней
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
3 янв в 14:15
$6 350 за человека
9 дней
На тысячи лет назад: древнеегипетская архитектура и история глазами экспертов
Совершить круиз по Нилу, встретиться с археологом и послушать лекцию о Книге мёртвых
Начало: Аэропорт Каира, после полудня, точное время зависи...
3 янв в 14:00
$6 350 за человека
скидка
15%
3 дня
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
429€365 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Большой сфинкс»
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