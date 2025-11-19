Описание тура
Индивидуальный тур лично для Вас при непосредственной координации организатором.
О Египте – загадочной копилке сокровищ невообразимой археологической и культурной ценности – трудно думать, не вспоминая о Сфинксе, пирамидах Гизы, Луксоре, Долине царей и Ниле. Это не только крупнейший в мире музей под открытым небом, но и место, где находится множество роскошных пляжей Красного моря, где можно поплавать с трубкой, заняться дайвингом или виндсерфингом. Вы никогда не забудете Египет вне зависимости от того, откуда вам откроются его ландшафты: с лодки, со спины верблюда или у кораллового рифа.
14 дней / 11 храмов и гробниц / 6 пирамид / 6 городов / 3 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО / 3 пустыни / 3 вида транспорта
Знаменитый покрытыми песком гробницами, строгими пирамидами и высокими храмами фараонов, Египет пробуждает в каждом из нас исследователя. Никогда не угадаешь - вдруг Вы наткнетесь на еще одну находку, потому что именно так были сделаны многие предыдущие открытия.
Наш авторский тур состоит из 4х частей: Каир и Александрия, тур по пустыням на западе, круиз по Нилу и отдых на Красном море
Программа тура по дням
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АФРИКУ
Прилет в Каир дневным или вечерним рейсом. Вас встретят в аэропорту, после чего - трансфер и поселение в отель
ЗНАКОМСТВО С КАИРОМ
Музей
Путешествие в Египет нельзя считать полноценным без посещения Египетского музея в Каире. В музее хранится свыше 120 000 экспонатов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта. Мумии, саркофаги, керамические изделия, ювелирные украшения и, естественно, сокровища Тутанхамона.
Коптский Каир
Переезжаете на Юг города и посетите христианскую часть города. Вы увидите все самые важные церкви этого квартала.
В том же районе отобедаете в местном ресторанчике.
Исламский Каир
Переезжаете на восток Каира и начнете пешую прогулку по исламской части с красивейших ворот - входа в Старый город. Пройдете по главной улице исламского Каира и пройдете сквозь старый арабский базар, который словно существует вне времени.
Хозяева магазинов зазывают к своим прилавкам, вокруг аромат специй, азартная, шумная торговля и множество ценных вещей, выставленных на продажу в бесконечных переулках.
АЛЕКСАНДРИЯ
После завтрака Вас ждет трансфер в Александрию (это занимает 3 часа) в город, основанный Александром Македонским.
Вы посетите катакомбы - крупнейшее и самое важное место захоронения в Египте, восходящее к греко-римскому периоду. Затем - колонна Помпея с греко-римскими руинами в этом районе, а завершится наш тур возле цитадели Каит Бей.
Вечером возвращаетесь в Каир
ПИРАМИДЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Первая пирамида
Вы думали что пирамид всего 3? Это не так.,После 40 минут переезда Вы увидите самую древнюю пирамиду, которая знаменует важную веху процесса эволюции пирамид. Пирамида считается древнейшей в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой.
Еще 2 пирамиды
После этого недолгий переезд, и посетите изогнутую и розовую пирамиды в королевском некрополе, расположенном в пустыне на западном берегу Нила. В любую из этих пирамид можно будет осуществить спуск внутрь.
Плато Гиза
Возвращаетесь в Гизу на великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы сможете вблизи рассмотреть Сфинкса - легендарного стража, стоящего у огромного погребального комплекса.
Вечером возвращаетесь в отель в Каире.
ДВЕ ПУСТЫНИ
Сегодня Вы начинаете 2х-дневный тур в пустыню Сахара. Для начала, переезд из Каира с 7 утра в оазис, длительностью 5 часов.
Черная пустыня
Затем Вас ждет обед по прибытии и Вы начнете тур с посещения следующих достопримечательностей: Черная пустыня, Черная гора, Горячий источник, Хрустальная гора.
Свое имя Черная пустыня получила из-за размыва горных пород, покрывших пустыню слоем черной каменной пыли и камней. Ближе к окончанию Черной пустыни находятся черные вулканические холмы, давным-давно извергшие темный вулканический материал, называемый долерит, из которого и состоят черные камни.
Белая пустыня
Затем Вы отправитесь на бездорожье, чтобы посетить: регион Агапат, Розу пустыни, Песчаные дюны, Старую Белую Пустыню, Новую Белую Пустыню, где Вы будеьтье наблюдать закат.
По количеству неземных скальных образований, высеченных ветром в виде огромных грибов или булыжников с Белой пустыней не сравнится ни одна пустыня мира.
Вечером - ужин с барбекю, кемпинг в пустыне. Спите в палатках со спальниками и одеялами.
ИЗ ПУСТЫНИ К НИЛУ
После завтрака в пустыне - едете на источники, затем в оазис, обед, и возвращение в Каир, поселение в отеле на 1 ночь.
НУБИЯ
Перелет на Юг
С утра выселяетесь из отеля и совершаете перелет на Юг
Асуан
Прилетев, ездите в окрестностях Асуана.
Сначала посетите монументальный храм, посвященный богине Исиде. Затем отправитесь к грандиозной плотине - чуду инженерной мысли, полюбуетесь видами Асуана и сделаете редкие фотографии его островов по обе стороны Нила.
Вы также увидите небольшие рыбацкие лодки. деревни, наполненные великолепной египетской культурой
В обед заселяетесь на круизный корабль для 4х-дневной поездки по достопримечательностям Нила.
НАЧАЛО КРУИЗА
Сегодня - расслабленный день (ведь на корабле есть не только полный пансион но и бассейны).
Но за дополнительную плату возможна опциональная поездка в Абу-Симбел.
Вечером Ваш круиз по Нилу начнется, и Вы будете наслаждаться видами Нила, а во время заката посетите храм Ком-Омбо.
Затем ночной круиз
ЭДФУ И ЛУКСОР
Эдфу
Рано утром сможете покататься на лошади в экипаже, чтобы посетить храм Эдфу. Храм Эдфу - древний египетский храм, в котором хранятся важные сцены и надписи из Священной драмы. связанные с конфликтом между Гором и Сетом.
Храм Гора отличается от остальных храмов Египта самой высокой степенью сохранности и представляет собой результат 180-летнего строительства с многочисленными дополнениями и росписями.
Остальная часть дня - путь в Луксор.
Луксор
Прибытие в Луксор около 19:00. Ночной круиз в Луксоре
Луксор разделен рекой Нил на две области, которые обычно называют Восточным и Западным берегами, а во времена Древнего Египта считалось, что они символизируют Жизнь и Смерть
СОКРОВИЩА ЛУКСОРА
С утра выселяетесь с корабля после завтрака
Гробницы фараонов
Вы совершите путешествие по Долине Царей и исследуете гробницы некоторых фараонов.
Затем отправитесь в храм царицы Хатшепсут. Здесь вы можете сделать несколько потрясающих фотографий.
Луксорские храмы
Затем посетите величественные Луксорский и Карнакский храмы, осматривая которые можно увидеть вклад каждого из фараонов, обычно в виде статуй и их изображений на стенах. Это несомненно лучшие храмы всего Египта.
Остановитесь на 1 ночь в Луксоре в отеле на берегу Нила.
К КРАСНОМУ МОРЮ
Трансфер к морю
Не терпится к морю? С утра Вас ждет 4,5-часовой трансфер прямо в регион Хургада
Хургада
Раскинувшись на более чем 40-километровом первозданном побережье, Хургада - это солнце круглый год, великолепные коралловые рифы и многочисленные развлечения в непринужденной, расслабленной атмосфере.
После поселения обедаете и отдыхаете на пляже.
ОТДЫХ НА МОРЕ
Свободное время, пользуетесь пляжем или бассейнами
ВЫЛЕТ ДОМОЙ
Выселение из отеля и вылет из Хургады.
Желающие могут продлить свое пребывание на море еще на несколько дней.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi и кондиционером
- Завтраки в отелях Каира и Луксора
- Обеды во время экскурсий в Каире и Александрии
- Полное питание в круизе и во время тура в пустыню
- All Inclusive в Хургаде
- Вся транспортировка по суше и трансферы по маршруту
- Круиз по Нилу
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Экскурсия по Александрии
- Трехдневное сафари в пустыню
- Экскурсия к пирамидам
- Экскурсия по Каиру
- Экскурсия по Луксору
- Экскурсии вдоль Нила между Асуаном и Луксором
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты, внутренний перелет Каир-Асуан
- Ужины в Каире и Луксоре
О чём нужно знать до поездки
Справлюсь ли я с этим физически?
Да. В этом путешествии нет мероприятий, требующих специальной подготовки или особых физических навыков. Но в некоторых локациях запланирован небольшой хайкинг/прогулка.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, но мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Пожелания к путешественнику
- огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека;
- собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую COVID-19.