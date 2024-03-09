скидка
10%
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
1000$900 за человека
скидка
10%
3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
800$720 за человека
скидка
10%
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
800$720 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений9 марта 2024Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
- ААндрей7 января 2024Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
- ААндрей15 сентября 2023Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Скидки»
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