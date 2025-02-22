7 дней
Обратно в Древний Египет: активный тур с круизом по Нилу и днём в пустыне
Увидеть пирамиды и Сфинкса, промчать на джипах по бархану и рассмотреть фрески и статуи в храмах
Начало: Каир, аэропорт, прилёт до 14:30
«Переезды на автобусах и джипах»
22 фев в 14:30
2 ноя в 14:30
110 000₽ за человека
9 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Сахаре, Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
«Комфортабельный микроавтобус, джипы»
22 фев в 10:00
$1350 за человека
3 дня
Оставлять следы на песке и ночевать под звёздами: джипинг по пустыне и каньонам Синая
Пожить в палатке в оазисе, пройти путём караванов с золотом и увидеть гробницы-колодцы
Начало: Каир, вечер, точное место и время встречи - по дог...
«До/от Синайской пустыни — микроавтобус, в пустыне — полноприводные джипы»
16 янв в 18:00
6 фев в 18:00
$154 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Джиппинг»
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