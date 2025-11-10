Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Обратите внимание, что Египет является мусульманской страной. По городам лучше ходить в длинных штанах/юбках, закрывающей плечи и грудь рубашке, с закрытым животом. Также важно взять с собой удобную обувь для пеших прогулок.
Рекомендуем оформить страховку с покрытием не менее $ 30 000. Виза оформляется по прилёте в аэропорту Каира (платно).
У гида-сопровождающего будет групповая аптечка, но всё же рекомендуем взять и личную.
Список вещей:
• удобные брюки
• шорты (не слишком короткие)
• головной убор
• удобная обувь (кроссовки)
• шлепанцы/сандалии
• купальные принадлежности, полотенце
• гигиенические принадлежности
• солнцезащитные очки
• солнцезащитный крем (обязательно)
• индивидуальная аптечка (жаропонижающее, пластырь, препараты от проблем с пищеварением, противовирусное, индивидуальные препараты)
Для пустыни:
• ветровка/легкая куртка для пустыни
• теплые вещи для вечера (в пустыне прохладно)
• шапка
• термобелье
Питание. Включены завтраки в отелях и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Переезды на автобусах и джипах.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур активный, с пешими прогулками. Специальная подготовка не требуется.
Виза. Необходима. Оформляется в аэропорту Каира.
Программа тура по дням
Прилёт и вечерняя прогулка по Каиру
Вам необходимо прилететь в Каир до 14:30. Встречаемся в аэропорту и отправляемся на заселение в отель. После отдыха немного прогуляемся по старой части города.
Знаменитые пирамиды, Национальный музей и прогулка на корабле по Нилу
Встречаемся на завтраке в 7:15. В 8:00 выезжаем на экскурсию.
Сегодня вы увидите пирамиды Гизы и Сфинкса. Осмотрим древнеегипетский некрополь и одно из семи чудес света. Также посетим Национальный музей Каира, где погрузимся в историю.
Вечером нас ждёт прогулка на корабле по Нилу.
День в пустыне
Завтрак в 6:00. В 7:00 выезжаем на экскурсию.
Сегодня посетим оазис Бахария, расположенный посреди пустыни. Здесь остановимся в палаточном лагере на одну ночь. После размещения начнём знакомиться с Белой и Чёрной пустынями. Увидим вулканические насыпи, природные изваяния различных форм, прогуляемся по дну доисторического моря. Также заедем на горячие источники.
Вечером соберёмся у костра под звёздным небом, поужинаем, пообщаемся.
Возвращение в Каир и перелёт в Асуан
Позавтракаем в 6:30, после чего вернёмся в Каир. У вас будет время отдохнуть после насыщенного путешествия по пустыне. Вечером отправимся в аэропорт на внутренний перелёт в Асуан.
Храмы Абу-Симбел
Сегодня встанем пораньше и соберёмся на завтрак уже к 5:00.
Приготовьтесь увидеть египетское чудо — храмовый комплекс Абу-Симбел. Древние мастера сотворили невероятное и вырубили здесь 2 скальных храма с длинными залами и изображениями военных сцен и надписями, воспевающими победы фараона. Также внутри храмов находятся статуи богов и царственных особ. Вы узнаете об истории места и спасении памятника во время постройки плотины, которую увидите на обратном пути.
На ночь вернёмся в Асуан.
Храмы Исиды и Гора, переезд в Луксор
Позавтракаем в 8:00. А в 8:30 отправимся на следующую экскурсию.
Сегодня посетим храм Исиды, расположенный на острове Филе. Затем по пути в Луксор остановимся в Эдфу, чтобы осмотреть храм Гора. Это самый большой храм, построенный в честь бога Гора. Также ценно, что святыня достаточно хорошо сохранилась.
Ближе к вечеру разместимся в отеле в Луксоре.
Луксор и знаменитый Карнакский храм
В 8:00 отправимся знакомиться с Луксором. Посетим Долину царей, рассмотрим храм Хатшепсут и массивные каменные статуи. Также увидим самый большой храмовый комплекс на территории Древнего Египта — Карнакский храм. Тут находятся памятники, посвящённые Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу.
Вечером — вылет из Луксора в Каир. Далее — каждый в свой город. Также есть вариант задержаться и отдохнуть на море в Хургаде (продолжение оплачивается самостоятельно).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|110 000 ₽
|Ребёнок 6-12 лет
|99 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и ночёвка в палаточном лагере в пустыне
- Завтраки в отелях и 2 ужина
- Все переезды по программе
- Групповой трансфер из аэропорта в отель и до аэропорта
- Экскурсии по программе
- Круиз по Нилу
- Посещение горячих источников
- Катание на бордах в пустыне
- Работа гида-сопровождающего
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно в ваш город
- Внутренний перелёт из Каира в Асуан в 4-й день (билет с вылетом в 18:45 или 18:55)
- Внутренний перелёт из Луксора в Каир в последний день
- Остальное питание - около $10 за один приём пищи
- Входные билеты в музеи - от $80
- Индивидуальный трансфер из аэропорт
- Виза и страховка
- 1-местное размещение - по запросу
- Чаевые (принято оставлять, но это по желанию)