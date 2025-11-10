Мои заказы

Обратно в Древний Египет: активный тур с круизом по Нилу и днём в пустыне

Увидеть пирамиды и Сфинкса, промчать на джипах по бархану и рассмотреть фрески и статуи в храмах
В этом туре мы собрали всё самое интересное в Египте для первого посещения — от пирамид Гизы, Сфинкса и комплекса Абу-Симбел до Карнакского храма, самого большого на территории Древнего Египта.
Вы погрузитесь в историю, рассматривая изображения на стенах и археологические находки.

На целый день и ночь отправитесь в пустыню, где прокатитесь по барханам на джипах и бордах, насладитесь красным закатом, посидите у костра под звёздным небом и встретите первые лучи солнца. А ещё прогуляетесь на корабле по Нилу, заглянете на базары и отдохнёте в горячих источниках.

Ближайшие даты:
7
дек21
фев
Время начала: 08:00, 14:30

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Обратите внимание, что Египет является мусульманской страной. По городам лучше ходить в длинных штанах/юбках, закрывающей плечи и грудь рубашке, с закрытым животом. Также важно взять с собой удобную обувь для пеших прогулок.

Рекомендуем оформить страховку с покрытием не менее $ 30 000. Виза оформляется по прилёте в аэропорту Каира (платно).

У гида-сопровождающего будет групповая аптечка, но всё же рекомендуем взять и личную.

Список вещей:
• удобные брюки
• шорты (не слишком короткие)
• головной убор
• удобная обувь (кроссовки)
• шлепанцы/сандалии
• купальные принадлежности, полотенце
• гигиенические принадлежности
• солнцезащитные очки
• солнцезащитный крем (обязательно)
• индивидуальная аптечка (жаропонижающее, пластырь, препараты от проблем с пищеварением, противовирусное, индивидуальные препараты)

Для пустыни:
• ветровка/легкая куртка для пустыни
• теплые вещи для вечера (в пустыне прохладно)
• шапка
• термобелье

Питание. Включены завтраки в отелях и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Переезды на автобусах и джипах.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур активный, с пешими прогулками. Специальная подготовка не требуется.

Виза. Необходима. Оформляется в аэропорту Каира.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт и вечерняя прогулка по Каиру

Вам необходимо прилететь в Каир до 14:30. Встречаемся в аэропорту и отправляемся на заселение в отель. После отдыха немного прогуляемся по старой части города.

2 день

Знаменитые пирамиды, Национальный музей и прогулка на корабле по Нилу

Встречаемся на завтраке в 7:15. В 8:00 выезжаем на экскурсию.

Сегодня вы увидите пирамиды Гизы и Сфинкса. Осмотрим древнеегипетский некрополь и одно из семи чудес света. Также посетим Национальный музей Каира, где погрузимся в историю.

Вечером нас ждёт прогулка на корабле по Нилу.

3 день

День в пустыне

Завтрак в 6:00. В 7:00 выезжаем на экскурсию.

Сегодня посетим оазис Бахария, расположенный посреди пустыни. Здесь остановимся в палаточном лагере на одну ночь. После размещения начнём знакомиться с Белой и Чёрной пустынями. Увидим вулканические насыпи, природные изваяния различных форм, прогуляемся по дну доисторического моря. Также заедем на горячие источники.

Вечером соберёмся у костра под звёздным небом, поужинаем, пообщаемся.

4 день

Возвращение в Каир и перелёт в Асуан

Позавтракаем в 6:30, после чего вернёмся в Каир. У вас будет время отдохнуть после насыщенного путешествия по пустыне. Вечером отправимся в аэропорт на внутренний перелёт в Асуан.

5 день

Храмы Абу-Симбел

Сегодня встанем пораньше и соберёмся на завтрак уже к 5:00.

Приготовьтесь увидеть египетское чудо — храмовый комплекс Абу-Симбел. Древние мастера сотворили невероятное и вырубили здесь 2 скальных храма с длинными залами и изображениями военных сцен и надписями, воспевающими победы фараона. Также внутри храмов находятся статуи богов и царственных особ. Вы узнаете об истории места и спасении памятника во время постройки плотины, которую увидите на обратном пути.

На ночь вернёмся в Асуан.

6 день

Храмы Исиды и Гора, переезд в Луксор

Позавтракаем в 8:00. А в 8:30 отправимся на следующую экскурсию.

Сегодня посетим храм Исиды, расположенный на острове Филе. Затем по пути в Луксор остановимся в Эдфу, чтобы осмотреть храм Гора. Это самый большой храм, построенный в честь бога Гора. Также ценно, что святыня достаточно хорошо сохранилась.

Ближе к вечеру разместимся в отеле в Луксоре.

7 день

Луксор и знаменитый Карнакский храм

В 8:00 отправимся знакомиться с Луксором. Посетим Долину царей, рассмотрим храм Хатшепсут и массивные каменные статуи. Также увидим самый большой храмовый комплекс на территории Древнего Египта — Карнакский храм. Тут находятся памятники, посвящённые Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу.

Вечером — вылет из Луксора в Каир. Далее — каждый в свой город. Также есть вариант задержаться и отдохнуть на море в Хургаде (продолжение оплачивается самостоятельно).

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет110 000 ₽
Ребёнок 6-12 лет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и ночёвка в палаточном лагере в пустыне
  • Завтраки в отелях и 2 ужина
  • Все переезды по программе
  • Групповой трансфер из аэропорта в отель и до аэропорта
  • Экскурсии по программе
  • Круиз по Нилу
  • Посещение горячих источников
  • Катание на бордах в пустыне
  • Работа гида-сопровождающего
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно в ваш город
  • Внутренний перелёт из Каира в Асуан в 4-й день (билет с вылетом в 18:45 или 18:55)
  • Внутренний перелёт из Луксора в Каир в последний день
  • Остальное питание - около $10 за один приём пищи
  • Входные билеты в музеи - от $80
  • Индивидуальный трансфер из аэропорт
  • Виза и страховка
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Чаевые (принято оставлять, но это по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, аэропорт, прилёт до 15:00
Завершение: Каир, аэропорт, вылет после 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 240 туристов
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.
