В этом туре мы собрали всё самое интересное в Египте для первого посещения — от пирамид Гизы, Сфинкса и комплекса Абу-Симбел до Карнакского храма, самого большого на территории Древнего Египта.

Вы погрузитесь в историю, рассматривая изображения на стенах и археологические находки. На целый день и ночь отправитесь в пустыню, где прокатитесь по барханам на джипах и бордах, насладитесь красным закатом, посидите у костра под звёздным небом и встретите первые лучи солнца. А ещё прогуляетесь на корабле по Нилу, заглянете на базары и отдохнёте в горячих источниках.

Время начала: 08:00, 14:30

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что Египет является мусульманской страной. По городам лучше ходить в длинных штанах/юбках, закрывающей плечи и грудь рубашке, с закрытым животом. Также важно взять с собой удобную обувь для пеших прогулок.

Рекомендуем оформить страховку с покрытием не менее $ 30 000. Виза оформляется по прилёте в аэропорту Каира (платно).

У гида-сопровождающего будет групповая аптечка, но всё же рекомендуем взять и личную.

Список вещей:

• удобные брюки

• шорты (не слишком короткие)

• головной убор

• удобная обувь (кроссовки)

• шлепанцы/сандалии

• купальные принадлежности, полотенце

• гигиенические принадлежности

• солнцезащитные очки

• солнцезащитный крем (обязательно)

• индивидуальная аптечка (жаропонижающее, пластырь, препараты от проблем с пищеварением, противовирусное, индивидуальные препараты)

Для пустыни:

• ветровка/легкая куртка для пустыни

• теплые вещи для вечера (в пустыне прохладно)

• шапка

• термобелье