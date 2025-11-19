Описание экскурсииВы отправитесь на Западный берег Нила, в место, где были захоронения фараоны и их несметные сокровища. Мы посетим гробницы выдающихся правителей Древнего Египта, я расскажу вам невероятную историю этой долины и раскрою некоторые из ее тайн. Мы также посмотрим Луксорский храм, находящийся на противоположном берегу Нила.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина царей
- Колоссы Мемнона
- Луксорский храм
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- То из отеля в Луксоре и обратно
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Трансфер из Хургады 150$
- Билеты для посещения достопримечательностй
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
