Мои заказы

Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта

Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Луксор — огромный музей под открытым небом, разделенный Нилом на две части. На правом берегу вы осмотрите величайшие храмы Древнего Египта: Луксорский и Карнакский. На левом — оцените колоссы Мемнона и посетите Долину Царей, где покоятся фараоны и царицы. А я поделюсь историей и легендами этих невероятных мест.
4.9
26 отзывов
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта

Описание экскурсии

Насыщенный день в Луксоре

Мы посетим «город живых», затем переправимся на лодке по Нилу в «город мертвых». В программе экскурсии:

  • Луксорский храм — вы расшифруете особенности его архитектуры, полюбуетесь папирусовидными колоннами и величественнными статуями. Раскроете, какую роль храм играл в религиозной жизни Древнего Египта и какие важные праздники в нем отмечали.
  • Карнакский храм — я покажу вам священное озеро, аллею бараноголовых сфинксов и часовни, посвященные богам. Расскажу, как храм достраивался с каждым новым правителем и какие интересные истории с ним связаны.
  • Долина Царей — мы посетим самый знаменитый древний некрополь мира. На данный момент на его территории обнаружено 63 гробницы. Вы увидите главную из них — усыпальницу фараона Тутанхамона, найденную археологом Картером 100 лет назад.
  • Храм Хатшепсут — расположенный у подножия скал, он посвящен великой женщине-фараону. Вы услышите удивительную историю Хатшепсут и выясните, почему ее изображали как мужчину.
  • Колоссы Мемнона — две огромные статуи в честь фараона Аменхотепа III. Сделанные из песчаника, они охраняли вход в храм. Я раскрою, почему один из колоссов называют «поющим».

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в Луксоре до места экскурсии в Луксоре включён в стоимость
  • Трансфер из Хургады до Луксора и обратно оплачивается отдельно
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Карнакский храм — 13$, Луксорский храм — 11$, долина Царей — 16$, храм Хатшепсут — 9$
  • Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
  • Если вас от 3 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — 10€ за всех
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 30$.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
2
3
2
1
1
В
Тур был запланирован спонтанно. Находясь в Шарм Эль Шейхе, решили посетить Луксор. Сами запланировали перелет: Шарм-Каир(не было прямого рейса)-Луксор - рано утром, в общей сумме 4 часа дороги. Обратно прямой
читать дальшеуменьшить

рейс: Луксор-Шарм (1 час). Подобного опыта ранее не было) Было некоторое сомнение. Оказаться в незнакомой стране в незнакомом городе с условием, что вечером нужно вернуться обратно и посетить все, что хотелось. Все было исполненно отлично! Нас встретили в аэропорту, как и договаривались. Посетили все заплонированные достопримечательности: Долину Царей, Карнакский храм и Луксорский храм. Учитывая, что время было ограничено, Омар подсказал наиболее интересные места для посещения, по пути интересно рассказал их историю, подсказал на что нужно обратить внимание. В дороге рассказал историю мест, которые проезжали мимо, рассказал, чем живет этот город. По завершению эксурсии пригласил нас в уютный магазин со специями и чаем. Нас напоили вкуснейшим чаем бесплатно. Естественно, так как это туристическая точка, нам предложили приобрести понравившиеся товары. После этого с прекрасным впечатлением от проведенной экскурсии нас отвезли в аэропорт. Впечатления только положительные, несмотря на очень жаркий день, экскурсия была замечательной. Ни разу не пожелели о проведенном времени и потраченных деньгах. Жаль, что не было достаточно времени и не оставалось сил для непосещенных мест.

Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсия была волшебной! Гид Омар настоящий профессор, так его называют все местные жители, с которыми у него прекрасные отношения! За время экскурсии мы посмотрели весь Луксор как город мертвых так и горд живых. время проведенное с Омаром пролетело незаметно. Спасибо Вам, Саид и Омар за прекрасно организованную и проверенную экскурсионную программу.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Сегодня состоялась экскурсия с гидом Омаром. Очень понравилось. В 7 часов утра Омар уже ждал нас в лобби отеля. Успели посетить локации на западном берегу до жары. Омар прекрасно владеет русским. Очень хорошо разбирается в теме, общаться с ним было одно удовольствие. Спасибо за отлично организованную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Хочется еще раз поблагодарить нашего гида Таху. Спасибо, Таха, за интересное и информативное путешествие с экскурсией по настоящему музею под открытым небом, который открыт несколько тысячелетий, когда Луксора еще и
читать дальшеуменьшить

не существовало. Но уже были Фивы, роскошная и богатая столица знаменитых династий фараонов, святой город Амона, Мут и Хонсу… Когда впервые приезжаешь в новое место и на короткий срок (03 апреля- 06 апреля 2023 г.) нужен помощник и гид, чтобы успеть охватить максимум информации в достаточно сжатые сроки. Таха сумел показать храмы Карнака и Луксора, храмы Западных Фив и Фивские некрополи в долине Царей и долине Цариц, в которых проходили основные религиозные манифестации. Все наши пожелания по тому, что мы хотим увидеть, где побывать и что попробовать - были учтены и выполнены в лучшем виде, а ведь это было непросто, показать и успеть все, чтобы дети не устали! Таха настоящий профессионал своего дела. Он рассказывает об истории Древнего Египта с таким увлечением, таким энтузиазмом и страстью, что невозможно не заразиться этим. Не знаю, были бы мы очарованы настолько этими краями, если бы не столь великолепная подача материала, в котором самым изысканным образом переплетались и исторические факты, и легенды, и местный фольклор, и юмор самого рассказчика. Спасибо, что помогли переключиться на познавательный отдых!

Хочется еще раз поблагодарить нашего гида Таху. Спасибо, Таха, за интересное и информативное путешествие с экскурсией
Хочется еще раз поблагодарить нашего гида Таху. Спасибо, Таха, за интересное и информативное путешествие с экскурсией
Хочется еще раз поблагодарить нашего гида Таху. Спасибо, Таха, за интересное и информативное путешествие с экскурсией
Хочется еще раз поблагодарить нашего гида Таху. Спасибо, Таха, за интересное и информативное путешествие с экскурсией
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Вчера мы были с замечательным гидом Саидом на экскурсии в Александрии. Нам все очень понравилось и мы захотели взять экскурсию ещё. Сегодня мы решили отправиться в Луксор той же компанией,
читать дальшеуменьшить

6 человек, и Саид организовал все на высшем уровне!!
Подобрал нам такого же классного гида, как и он сам. Гид был очень внимательным, доброжелательным и готовым помочь, а также очень хорошо говорил по-русски.
Он рассказ нам о Долине царей и о храмах Луксора так, что мы просто заслушались:)
Сделал нам всем отличные фото с самых лучших ракурсов.
Маршрут был продуман очень грамотно, мы все успели, никуда не торопились вообще)
Программа полностью соответствовала нашим пожеланиям - Долина Царей, храм Хатшепсут, колоссы Мемнона, организованный по нашей просьбе обед в аутентичном ресторане.
Все было организовано просто на высшем уровне!
Огромное спасибо нашему гиду в Луксоре и, конечно же, Саиду за блестящую организацию!!!
Рекомендуем однозначно:)

Вчера мы были с замечательным гидом Саидом на экскурсии в Александрии. Нам все очень понравилось и
Вчера мы были с замечательным гидом Саидом на экскурсии в Александрии. Нам все очень понравилось и
Вчера мы были с замечательным гидом Саидом на экскурсии в Александрии. Нам все очень понравилось и
Вчера мы были с замечательным гидом Саидом на экскурсии в Александрии. Нам все очень понравилось и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и традиции. Очень хорошо владеет русским языком.
Вежливый, чуткий, внимательный человек. Знает хорошие ракурсы для фотографий. Также спасибо нашему водителю, был комфортабельный автомобиль.
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Луксора

Похожие экскурсии на «Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта»

Луксор: цари и боги Древнего Египта
На автобусе
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $161 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор
На машине
8 часов
-
40%
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Луксор
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $160$266 за всё до 3 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
На машине
10 часов
-
25%
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Два древних города - два погружения в прошлое Египта
Начало: Из луксора
Завтра в 06:30
12 авг в 06:30
от $338$450 за всё до 8 чел.
Сокровища Луксора
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Луксора
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Луксоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Луксоре
от $140 за экскурсию