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рейс: Луксор-Шарм (1 час). Подобного опыта ранее не было) Было некоторое сомнение. Оказаться в незнакомой стране в незнакомом городе с условием, что вечером нужно вернуться обратно и посетить все, что хотелось. Все было исполненно отлично! Нас встретили в аэропорту, как и договаривались. Посетили все заплонированные достопримечательности: Долину Царей, Карнакский храм и Луксорский храм. Учитывая, что время было ограничено, Омар подсказал наиболее интересные места для посещения, по пути интересно рассказал их историю, подсказал на что нужно обратить внимание. В дороге рассказал историю мест, которые проезжали мимо, рассказал, чем живет этот город. По завершению эксурсии пригласил нас в уютный магазин со специями и чаем. Нас напоили вкуснейшим чаем бесплатно. Естественно, так как это туристическая точка, нам предложили приобрести понравившиеся товары. После этого с прекрасным впечатлением от проведенной экскурсии нас отвезли в аэропорт. Впечатления только положительные, несмотря на очень жаркий день, экскурсия была замечательной. Ни разу не пожелели о проведенном времени и потраченных деньгах. Жаль, что не было достаточно времени и не оставалось сил для непосещенных мест.