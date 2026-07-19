Луксор — огромный музей под открытым небом, разделенный Нилом на две части. На правом берегу вы осмотрите величайшие храмы Древнего Египта: Луксорский и Карнакский. На левом — оцените колоссы Мемнона и посетите Долину Царей, где покоятся фараоны и царицы. А я поделюсь историей и легендами этих невероятных мест.
Описание экскурсии
Насыщенный день в Луксоре
Мы посетим «город живых», затем переправимся на лодке по Нилу в «город мертвых». В программе экскурсии:
- Луксорский храм — вы расшифруете особенности его архитектуры, полюбуетесь папирусовидными колоннами и величественнными статуями. Раскроете, какую роль храм играл в религиозной жизни Древнего Египта и какие важные праздники в нем отмечали.
- Карнакский храм — я покажу вам священное озеро, аллею бараноголовых сфинксов и часовни, посвященные богам. Расскажу, как храм достраивался с каждым новым правителем и какие интересные истории с ним связаны.
- Долина Царей — мы посетим самый знаменитый древний некрополь мира. На данный момент на его территории обнаружено 63 гробницы. Вы увидите главную из них — усыпальницу фараона Тутанхамона, найденную археологом Картером 100 лет назад.
- Храм Хатшепсут — расположенный у подножия скал, он посвящен великой женщине-фараону. Вы услышите удивительную историю Хатшепсут и выясните, почему ее изображали как мужчину.
- Колоссы Мемнона — две огромные статуи в честь фараона Аменхотепа III. Сделанные из песчаника, они охраняли вход в храм. Я раскрою, почему один из колоссов называют «поющим».
Организационные детали
- Трансфер из отеля в Луксоре до места экскурсии в Луксоре включён в стоимость
- Трансфер из Хургады до Луксора и обратно оплачивается отдельно
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Карнакский храм — 13$, Луксорский храм — 11$, долина Царей — 16$, храм Хатшепсут — 9$
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
- Если вас от 3 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — 10€ за всех
- По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 30$.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Тур был запланирован спонтанно. Находясь в Шарм Эль Шейхе, решили посетить Луксор. Сами запланировали перелет: Шарм-Каир(не было прямого рейса)-Луксор - рано утром, в общей сумме 4 часа дороги. Обратно прямой
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Р
Экскурсия была волшебной! Гид Омар настоящий профессор, так его называют все местные жители, с которыми у него прекрасные отношения! За время экскурсии мы посмотрели весь Луксор как город мертвых так и горд живых. время проведенное с Омаром пролетело незаметно. Спасибо Вам, Саид и Омар за прекрасно организованную и проверенную экскурсионную программу.
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О
Сегодня состоялась экскурсия с гидом Омаром. Очень понравилось. В 7 часов утра Омар уже ждал нас в лобби отеля. Успели посетить локации на западном берегу до жары. Омар прекрасно владеет русским. Очень хорошо разбирается в теме, общаться с ним было одно удовольствие. Спасибо за отлично организованную экскурсию!
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Хочется еще раз поблагодарить нашего гида Таху. Спасибо, Таха, за интересное и информативное путешествие с экскурсией по настоящему музею под открытым небом, который открыт несколько тысячелетий, когда Луксора еще и
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Вчера мы были с замечательным гидом Саидом на экскурсии в Александрии. Нам все очень понравилось и мы захотели взять экскурсию ещё. Сегодня мы решили отправиться в Луксор той же компанией,
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А
Наш гид Таха очень нам понравился, потому что подробно рассказал про историю фараонов, местную культуру и традиции. Очень хорошо владеет русским языком.
Вежливый, чуткий, внимательный человек. Знает хорошие ракурсы для фотографий. Также спасибо нашему водителю, был комфортабельный автомобиль.
Вежливый, чуткий, внимательный человек. Знает хорошие ракурсы для фотографий. Также спасибо нашему водителю, был комфортабельный автомобиль.
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