Выбирайте, какие памятники будут в нашей программе! Мы можем посетить древние храмы города — или отправиться в Долину смерти и заглянуть в гробницы фараонов. Поговорим о тайнах царицы Хатшепсут или понаблюдаем за бытом простых людей на Банановом острове. В любом случае, наш гид расскажет об истории Египта и поможет понять роль Луксора в его судьбе.
Описание экскурсии
Гибкий маршрут
Вы можете выбрать для посещения любые достопримечательности Луксора — и даже корректировать маршрут по ходу экскурсии. С вами весь день будет транспорт и водитель, а также русскоговорящий гид. Что интересного в Луксоре:
- Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах.
- Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма).
- Аллея сфинксов — мы прогуляемся среди скульптур и сделаем с ними необычные снимки.
- Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.
- Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.
- Банановый остров — здесь отдохнем в тени банановой рощи или зарослях сахарного тростника и понаблюдаем за бытом местных жителей.
Также, при желании, мы организуем для вас посещение жилья современных жителей города (по предварительной договоренности).
Хроники египетской жизни
Вас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды.
Транспорт
- Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $40
- Вас заберут из любого отеля Луксора и привезут обратно
- Движение на дорогах Луксора очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.
Дополнительные расходы:
- Входные билеты по программе и питание
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата $33
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Луксора (по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение возникших вопросов. Гид Абдулла провел экскурсию легко, интересно и профессионально. Рекомендую!
+3
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Экскурсией полностью довольна. Гид Абдула очень грамотный, много знает про историю, особенно нам понравились объяснения иероглифов. Мы много где останавливались и он показывал как правильно читать иероглифы. И к концу
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Н
Прекрасная экскурсия по Луксору с гидом Абдуллой. На старте можно выбрать что именно интересно посетить, так как достопримечательностей в Луксоре много, не на один день.
Посмотрели Карнакский храм, Долину Царей, храм
Посмотрели Карнакский храм, Долину Царей, храм
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Здравствуйте. Спасибо огромное за экскурсию и прекрасного гида Шаркави с водителем 🙏🙏🙏 гид просто замечательный, и историю знает, и рассказывать умеет, и к ребенку подход нашёл, и все орг. вопросы
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Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала в Луксор, чтобы наполниться силой этих мест на свой День рождения.
Гид Мина настолько прекрасно
Гид Мина настолько прекрасно
+2
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Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Были 2 экскурсии в Каире и Луксоре.
При выборе опирались на отзывы. Хотели экскурсию именно для детей. Остались очень довольны.
Гиды в обоих случаях просто великолепны. Хорошо говорят на русском. Глубокое знание истории.
Благодарю организацию и гидов!
Были 2 экскурсии в Каире и Луксоре.
При выборе опирались на отзывы. Хотели экскурсию именно для детей. Остались очень довольны.
Гиды в обоих случаях просто великолепны. Хорошо говорят на русском. Глубокое знание истории.
Благодарю организацию и гидов!
+1
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