Добро пожаловать в Луксор!

Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны

Выбирайте, какие памятники будут в нашей программе! Мы можем посетить древние храмы города — или отправиться в Долину смерти и заглянуть в гробницы фараонов.

Поговорим о тайнах царицы Хатшепсут или понаблюдаем за бытом простых людей на Банановом острове.

В любом случае, наш гид расскажет об истории Египта и поможет понять роль Луксора в его судьбе.
Добро пожаловать в Луксор!
Добро пожаловать в Луксор!
Добро пожаловать в Луксор!
Добро пожаловать в Луксор!
Добро пожаловать в Луксор!
Добро пожаловать в Луксор!

Что вас ожидает

Гибкий маршрут

Вы можете выбрать для посещения любые достопримечательности Луксора — и даже корректировать маршрут по ходу экскурсии. С вами весь день будет транспорт и водитель, а также русскоговорящий гид. Что интересного в Луксоре:

  • Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах.
  • Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма).
  • Аллея сфинксов — мы прогуляемся среди скульптур и сделаем с ними необычные снимки.
  • Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.
  • Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.
  • Банановый остров — здесь отдохнем в тени банановой рощи или зарослях сахарного тростника и понаблюдаем за бытом местных жителей.
    Также, при желании, мы организуем для вас посещение жилья современных жителей города (по предварительной договоренности).

Хроники египетской жизни

Вас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды.

Транспорт

  • Для группы до 3 человек экскурсия проводится на легковом авто
  • Для большего количества человек — на микроавтобусе
  • Движение на дорогах Луксора очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы (автомобиль с водителем) включены
  • Дополнительные расходы: входные билеты по программе и питание
  • Вас заберут из любого отеля Луксора или аэропорта и привезут обратно. Доплата за трансфер — 30 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в любой точке Луксора (по согласованию с туристами)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
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