Что вас ожидает

Гибкий маршрут

Вы можете выбрать для посещения любые достопримечательности Луксора — и даже корректировать маршрут по ходу экскурсии. С вами весь день будет транспорт и водитель, а также русскоговорящий гид. Что интересного в Луксоре:

Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах.

Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма).

Аллея сфинксов — мы прогуляемся среди скульптур и сделаем с ними необычные снимки.

Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.

Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.

Банановый остров — здесь отдохнем в тени банановой рощи или зарослях сахарного тростника и понаблюдаем за бытом местных жителей.

Также, при желании, мы организуем для вас посещение жилья современных жителей города (по предварительной договоренности).

Хроники египетской жизни

Вас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды.

Транспорт

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на легковом авто

Для большего количества человек — на микроавтобусе

Движение на дорогах Луксора очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.

Что входит в стоимость, а что — нет