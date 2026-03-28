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Добро пожаловать в Луксор

Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
Выбирайте, какие памятники будут в нашей программе! Мы можем посетить древние храмы города — или отправиться в Долину смерти и заглянуть в гробницы фараонов. Поговорим о тайнах царицы Хатшепсут или понаблюдаем за бытом простых людей на Банановом острове. В любом случае, наш гид расскажет об истории Египта и поможет понять роль Луксора в его судьбе.
4.6
22 отзыва
Добро пожаловать в Луксор
Добро пожаловать в Луксор
Добро пожаловать в Луксор

Описание экскурсии

Гибкий маршрут

Вы можете выбрать для посещения любые достопримечательности Луксора — и даже корректировать маршрут по ходу экскурсии. С вами весь день будет транспорт и водитель, а также русскоговорящий гид. Что интересного в Луксоре:

  • Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах.
  • Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма).
  • Аллея сфинксов — мы прогуляемся среди скульптур и сделаем с ними необычные снимки.
  • Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.
  • Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.
  • Банановый остров — здесь отдохнем в тени банановой рощи или зарослях сахарного тростника и понаблюдаем за бытом местных жителей.
    Также, при желании, мы организуем для вас посещение жилья современных жителей города (по предварительной договоренности).

Хроники египетской жизни

Вас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды.

Транспорт

  • Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
  • Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $40
  • Вас заберут из любого отеля Луксора и привезут обратно
  • Движение на дорогах Луксора очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты по программе и питание
  • Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата $33

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Луксора (по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
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в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
3
3
2
1
Н
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение возникших вопросов. Гид Абдулла провел экскурсию легко, интересно и профессионально. Рекомендую!
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение+3
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
Спасибо за организацию поездки в Луксор! Всё прошло отлично, лучше всяких похвал! Организация, сопровождение, поддержка, решение
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Анна
Экскурсией полностью довольна. Гид Абдула очень грамотный, много знает про историю, особенно нам понравились объяснения иероглифов. Мы много где останавливались и он показывал как правильно читать иероглифы. И к концу
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поездки мы уже могли что-то расшифровать, почувствовали себя немного египтологами 😁 Понравилось, что маршрут можно было скорректировать, в основном все ездят Карнакский храм - Луксорский - Долина царей и Хатшепсут. Но мне хотелось менее туристический маршрут и всем советую вместо Луксорского храма и Хатшепсут поехать Medinet Habi и в долину работников, там и народу намного меньше и гробницы внутри хоть и небольшие но очень цветные, красивые!

Экскурсией полностью довольна. Гид Абдула очень грамотный, много знает про историю, особенно нам понравились объяснения иероглифов.
Экскурсией полностью довольна. Гид Абдула очень грамотный, много знает про историю, особенно нам понравились объяснения иероглифов.
Экскурсией полностью довольна. Гид Абдула очень грамотный, много знает про историю, особенно нам понравились объяснения иероглифов.
Экскурсией полностью довольна. Гид Абдула очень грамотный, много знает про историю, особенно нам понравились объяснения иероглифов.
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Н
Прекрасная экскурсия по Луксору с гидом Абдуллой. На старте можно выбрать что именно интересно посетить, так как достопримечательностей в Луксоре много, не на один день.
Посмотрели Карнакский храм, Долину Царей, храм
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Хатшепсут, храм Хабу. Если смотреть не спеша, то эти точки с трудом входят в тайминг. Так что выбирайте по интересам.
Водитель прекрасно вас доставит до всех достопримечательностей, несмотря на специфическое движение на дорогах.

Прекрасная экскурсия по Луксору с гидом Абдуллой. На старте можно выбрать что именно интересно посетить, так
Прекрасная экскурсия по Луксору с гидом Абдуллой. На старте можно выбрать что именно интересно посетить, так
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Карина
Здравствуйте. Спасибо огромное за экскурсию и прекрасного гида Шаркави с водителем 🙏🙏🙏 гид просто замечательный, и историю знает, и рассказывать умеет, и к ребенку подход нашёл, и все орг. вопросы
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решал. Мы не простояли ни в одной очереди на солнцепеке! Для дочки экскурсия была не из простых т. к. жара, но гид хорошо под неё подстроился, чуть поменял местами локации, где-то давал отдохнуть, где-то давал поиграть, все с интересом рассказывал, показывал, фотографировал нас в лучших местах. Водитель тоже очень хороший, вежливый, пунктуальный 🙏 спасибо ещё раз, обязательно приедем ещё и куда ни будь съездим❤️❤️❤️

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Анна
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала в Луксор, чтобы наполниться силой этих мест на свой День рождения.

Гид Мина настолько прекрасно
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помог с составлением маршрута и сделал все, чтобы воплотить мою идею, что не хватит слов благодарности. Очень эрудированный, деликатный Мина, от Души Благодарю!

Мы начали наше путешествие в 6:30 утра, меня забрали на машине от моего отеля, и мы поехали в Храм Хатшепсут. Мина рассказал очень много про личность самой царицы, про её деятельность, провел по сакральным местам Храма и далее мы отправились в Долину Царей.

Там мы посетили 3 гробницы. Я их выбирала сама, они были «не попсовые»)) а так можно было и к Тутанхамону «заглянуть»😁 Но мы с Миной определили маршрут, исходя из моих целей, и всё получилось идеально. Плюс Мина, являясь египтологом, подробно рассказал про каждого фараона. Было очень интересно и впечатляюще.

После Долины мы могли бы заехать ещё в домик Картера, но его не было в списке моего духовного путешествия))) поэтому мы отправились сразу в Карнакский Храм.

Ну там вообще было невероятно. Я, как мистик, не могу не поделиться ключевым фото, когда одна ветка реальности накладывается на другую))) смотрю и до сих пор это не укладывается в моей голове)) Скептики, конечно, могут сказать, что это всё особенности оптики или я дёрнулась, но я стояла на месте))) и за 15 лет съемок на айфон у меня такое впервые.

В общем, в Карнакском комплексе мы прошли все сакральные места - колонны, порталы, стеллы, алтарные камни, а ещё нашли стену изобилия и я увидела то, ради чего вообще прилетела в Луксор - Древо Жизни, Портал Осириса и 7 Ключей. Для нас также открыли один храм, важный для наполнения женской энергией - Храм Опет. И уже после Мина с водителем отвезли меня в отель.

Наша экскурсия заняла 8 часов, и я бы провела ещё столько же в Карнакском комплексе. Там столько удивительных мест, где хочется побыть подольше. Но скажу так, что плотность материала и энергии этих мест просто зашкаливают. Я вернулась в номер очень уставшей и довольной.

Спасибо Мине и всей команде гидов! Супер-профессионалы! Если экскурсии - только с этой командой! Желаю процветания!

Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала+2
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
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Сергей
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.

Были 2 экскурсии в Каире и Луксоре.
При выборе опирались на отзывы. Хотели экскурсию именно для детей. Остались очень довольны.

Гиды в обоих случаях просто великолепны. Хорошо говорят на русском. Глубокое знание истории.

Благодарю организацию и гидов!
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.+1
Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
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