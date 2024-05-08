Экскурсии от вашего отеля в Луксоре

Найдено 11 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Луксоре, цены от €55, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Луксор: в гости к фараонам - уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних фараонов, посетив легендарные храмы и долины Луксора. Незабываемое путешествие в прошлое ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 8 чел.
На воздушном шаре над Луксором
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Полет на воздушном шаре в Луксоре: восхищение древними Фивами с высоты
Встречайте рассвет на высоте, наслаждаясь великолепными видами Луксора с воздушного шара. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$85 за человека
По храмам Эдфу и Ком омбо
Индивидуальная
6 часов
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$240 за человека
Западный берег Луксора
Индивидуальная
6 часов
Западный берег Луксора: Долина царей, храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона
Погрузитесь в атмосферу древних Фив на индивидуальной экскурсии по Западному берегу Луксора. Вас ждут уникальные памятники и величественные храмы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
$75 за человека
Карнакский и Луксорский храмы
Индивидуальная
6 часов
Карнакский и Луксорский храмы: Величие древнего Египта
Посетите два грандиозных храма в Луксоре - Карнакский и Луксорский. Узнайте больше о древнеегипетской цивилизации и её культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$65 за человека
Карнакский храм
Индивидуальная
6 часов
Карнакский храм - путешествие в сердце древнего Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта с индивидуальной экскурсией по Карнакскому храму и Луксорскому музею. Узнайте о величии Фив и сокровищах Нила
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$55 за человека
Абидос и Дендера из Луксора
Индивидуальная
11 часов
Абидос и Дендера из Луксора - индивидуальная экскурсия
Путешествие в знаменитые места древнего Египта: храм Хатхора в Дендере и храм Сети I в Абидосе. Уникальная экскурсия с обедом и удобной оплатой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$115 за человека
Восточный и Западный берег Луксора
Мини-группа
9 часов
Восточный и Западный берег Луксора: путешествие во времени
Откройте величие древнего Египта, посетив знаковые места Луксора, от Карнакского храма до Долины Царей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$85 за человека
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250150 за всё до 8 чел.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
80 за человека
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350298 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Экскурсия началась с аэропорта, после перелета из Каира нас встретил гид, наша цель была удлинить экскурсию так как вылет обратно
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    был поздно вечером. Базовая экскурсия длится около 5 часов - посещения храма Карнака, Луксорского храма, гробницы Хатшепсут и долины царей. Каждое из мест стоит посетить, в Луксоре во многих гробницах сохранились краски, поэтому иероглифы на стенах и потолке смотрятся вдвойне красивее. Благодаря гиду мы разобрались в смысле жизни для древних египтян, узнали много разных богов, легенды о них, их об их взаимоотношениях. То как менялись условия жизни и фараоны в новом царстве отображено на историях на стенах храмов. Однозначно рекомендую экскурсию тем, кому интересна история Египта во времена фараонов.

  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    спасибо большое за гидов в этой команде! мастера своего дела! отличные рассказчики и хорошие спутники в путешествиях!
  • А
    Асель
    28 октября 2023
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Спасибо огромное гиду Тахе в Луксоре! Все было организовано лучшим образом! Во время забрал, подробно рассказал и показал все достопримечательности. Очень доброжелательный, умный, добрый гид! Мы провели прекрасный день на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «От вашего отеля»

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  1. Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
  2. На воздушном шаре над Луксором
  3. По храмам Эдфу и Ком омбо
  4. Западный берег Луксора
  5. Карнакский и Луксорский храмы
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июле 2024
Сейчас в Луксоре в категории "От вашего отеля" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 55 до 298 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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