Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом
Луксор — место, с которого началась история Египта.
Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона.
Я расскажу о жизни древних и современных египтян, местных традициях, праздниках, религии, экономике и системе образования.
Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона.
Я расскажу о жизни древних и современных египтян, местных традициях, праздниках, религии, экономике и системе образования.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Карнакский храм — вы увидите самые значимые места этого религиозного комплекса и раскроете их историю. Среди них священное озеро, часовня и магический жук-скарабей, исполняющий желания.
Луксорский храм — я расскажу, какие фараоны его создавали и кому он посвящён. А также покажу вам знаменитую трёхкилометровую аллею сфинксов.
Храм Хатшепсут — вы узнаете о единственной женщине фараоне в истории Древнего Египта и о её вкладе в развитие страны.
Долина Царей — мы посетим долину, где расположены усыпальницы фараонов. Вы услышите, как нашли гробницы, и увидите сохранившиеся из них.
Колоссы Мемнона — вы оцените две гигантские статуи весом семьсот тонн каждая и узнаете связанные с ними интересные истории.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит на современном микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Карнакский храм — 10$, Луксорский храм — 9$, долина Царей — 14$, храм Хатшепсут — 8$
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата составит 20$.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любой точке Луксора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
8 окт 2023
Благодаря Ахмеду я провёл замечательный и насыщенный день в Луксоре.
Организация индивидуальной экскурсии была на высшем уровне, начиная от трансфера из отеля в Хургаде, заканчивая великолепным ужином на закате дня.
Ахмед - дипломированный египтолог и преподаватель, поэтому в рамках одного дня мне удалось побывать во всех основных точках древнего города и в подробностях ознакомиться с историей древнего Египта.
На протяжении всей экскурсии ни одной минуты не было потрачено впустую, как и не было подводных камней вроде посещений "родственных" магазинов.
Экскурсию настоятельно рекомендую всем, кто едет в Луксор.
От себя хочу ещё раз поблагодарить за осуществление мечты и замечательный день! شكرًا لك!
Организация индивидуальной экскурсии была на высшем уровне, начиная от трансфера из отеля в Хургаде, заканчивая великолепным ужином на закате дня.
Ахмед - дипломированный египтолог и преподаватель, поэтому в рамках одного дня мне удалось побывать во всех основных точках древнего города и в подробностях ознакомиться с историей древнего Египта.
На протяжении всей экскурсии ни одной минуты не было потрачено впустую, как и не было подводных камней вроде посещений "родственных" магазинов.
Экскурсию настоятельно рекомендую всем, кто едет в Луксор.
От себя хочу ещё раз поблагодарить за осуществление мечты и замечательный день! شكرًا لك!
Евгения
8 окт 2023
Однозначно рекомендуем!
Экскурсия отличная, Ахмед прекрасно говорит по-русски, понятно отвечает на все вопросы, благодаря чему вся семья с интересом слушала гида (даже ребенок).
Чувствуется большая любовь к тому, что он делает.
Ахмед очень пунктуален, делает отличные фотографии (для нас это было важно), никуда не торопит, времени хватало на то, чтобы рассмотреть всё, что хотелось.
Передвигались на комфортном микроавтобусе с кондиционером, в жару этот момент очень важен. Обедали на берегу Нила, еда была хорошая.
Давно хотели посетить Луксор и очень рады, что нам так повезло с гидом. Следующие экскурсии обязательно будем брать у Ахмеда!
Экскурсия отличная, Ахмед прекрасно говорит по-русски, понятно отвечает на все вопросы, благодаря чему вся семья с интересом слушала гида (даже ребенок).
Чувствуется большая любовь к тому, что он делает.
Ахмед очень пунктуален, делает отличные фотографии (для нас это было важно), никуда не торопит, времени хватало на то, чтобы рассмотреть всё, что хотелось.
Передвигались на комфортном микроавтобусе с кондиционером, в жару этот момент очень важен. Обедали на берегу Нила, еда была хорошая.
Давно хотели посетить Луксор и очень рады, что нам так повезло с гидом. Следующие экскурсии обязательно будем брать у Ахмеда!
Е
Елена
30 сен 2023
На днях я заказала экскурсию «Знакомьтесь, Луксор». Написала гиду Ахмеду, он почти сразу мне ответил. Я задала несколько вопросов организационных, после чего мы договорились.
Утром в назначенный день за нами приехали на микроавтобусе. Хочу отметить что гид Ахмед прекрасно говорит на русском языке. Произвел на нас очень хорошее впечатление, вежливый, внимательный, тактичный, интересно рассказывает.
Сначала у нас по программе был Карнакский храм. Там мы провели почти два часа. Меня лично это место очень впечатлило. ❤Я бы там ходила и ходила) Мы обошли весь храм, посмотрели аллею сфинксов, покружились вокруг жука скоробея, надеюсь желания исполнятся))😇
После Карнакского у нас был Луксорский храм. Здесь мы увидели знаменитую трехкилометровую аллею. Гулять здесь было очень интересно. Эта аллея соединяет Луксорский и Карнакский храмы. Затем мы проголодались и подустали немного. Отдохнули за обедом в кафе, еда была вкусная, на красивом побережье.
После чего мы отправились с Восточного берега на Западный. Здесь нас ждали колоссы Мемнона, муж давно мечтал их увидеть) Затем была долина царей, где Ахмед нам рассказал много много интересных фактов о гробницах фараонов.
Ну и финальным аккордом нашего путешествия стал храм царицы Хатшепсут. Я все закрывала глаза и пыталась представить как он выглядел раньше, в те времена. Жаль что еще не придумали машину времени)
Потом была обратная дорога.
Гид Ахмед проводил нас до нашего отеля.
Мы остались очень довольны. Много впечатлений. ❤❤❤Спасибо Ахмеду за замечательную экскурсию. Буду его всем рекомендовать! 👍🏼👍🏼👍🏼
Утром в назначенный день за нами приехали на микроавтобусе. Хочу отметить что гид Ахмед прекрасно говорит на русском языке. Произвел на нас очень хорошее впечатление, вежливый, внимательный, тактичный, интересно рассказывает.
Сначала у нас по программе был Карнакский храм. Там мы провели почти два часа. Меня лично это место очень впечатлило. ❤Я бы там ходила и ходила) Мы обошли весь храм, посмотрели аллею сфинксов, покружились вокруг жука скоробея, надеюсь желания исполнятся))😇
После Карнакского у нас был Луксорский храм. Здесь мы увидели знаменитую трехкилометровую аллею. Гулять здесь было очень интересно. Эта аллея соединяет Луксорский и Карнакский храмы. Затем мы проголодались и подустали немного. Отдохнули за обедом в кафе, еда была вкусная, на красивом побережье.
После чего мы отправились с Восточного берега на Западный. Здесь нас ждали колоссы Мемнона, муж давно мечтал их увидеть) Затем была долина царей, где Ахмед нам рассказал много много интересных фактов о гробницах фараонов.
Ну и финальным аккордом нашего путешествия стал храм царицы Хатшепсут. Я все закрывала глаза и пыталась представить как он выглядел раньше, в те времена. Жаль что еще не придумали машину времени)
Потом была обратная дорога.
Гид Ахмед проводил нас до нашего отеля.
Мы остались очень довольны. Много впечатлений. ❤❤❤Спасибо Ахмеду за замечательную экскурсию. Буду его всем рекомендовать! 👍🏼👍🏼👍🏼
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