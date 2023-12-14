Подарите себе незабываемое путешествие, осмотрев древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета! Вас ждут два часа полета на воздушном шаре в сопровождении гида. Вы увидите долины царей и цариц, храм Хатшепсут и другие значимые локации города.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Долина царей
- Долина цариц
- Гробницы вельмож
Описание
На большом воздушном шаре Взгляните на древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета, отправившись в путешествие на воздушном шаре. Ваш водитель встретит вас и на автомобиле с кондиционером доставит на стартовую площадку. Здесь вы пройдете инструктаж по технике безопасности, прежде чем готовиться к полету. Затем вы подниметесь в небо с местным гидом на борту, который покажет вам достопримечательности и расскажет об их истории и значимости.
каждый день в 4.30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Два с половиной часа полета на воздушном шаре
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Луксор
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 4.30 утраЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Вы можете связаться с организаторами с помощью текстовых сообщений через WhatsApp
- Telegram
- Viber или по телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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