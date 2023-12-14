Полет на воздушном шаре в Луксоре

Индивидуальный трансфер в Луксоре
Подарите себе незабываемое путешествие, осмотрев древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета! Вас ждут два часа полета на воздушном шаре в сопровождении гида. Вы увидите долины царей и цариц, храм Хатшепсут и другие значимые локации города.
Полет на воздушном шаре в Луксоре
Полет на воздушном шаре в Луксоре
Полет на воздушном шаре в Луксоре
Полет на воздушном шаре в Луксоре
Полет на воздушном шаре в Луксоре
Полет на воздушном шаре в Луксоре
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Долина царей
  • Долина цариц
  • Гробницы вельмож

Описание

На большом воздушном шаре Взгляните на древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета, отправившись в путешествие на воздушном шаре. Ваш водитель встретит вас и на автомобиле с кондиционером доставит на стартовую площадку. Здесь вы пройдете инструктаж по технике безопасности, прежде чем готовиться к полету. Затем вы подниметесь в небо с местным гидом на борту, который покажет вам достопримечательности и расскажет об их истории и значимости.

каждый день в 4.30 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Два с половиной часа полета на воздушном шаре
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 4.30 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Вы можете связаться с организаторами с помощью текстовых сообщений через WhatsApp
  • Telegram
  • Viber или по телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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