Подарите себе незабываемое путешествие, осмотрев древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета! Вас ждут два часа полета на воздушном шаре в сопровождении гида. Вы увидите долины царей и цариц, храм Хатшепсут и другие значимые локации города.

Описание

На большом воздушном шаре Взгляните на древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета, отправившись в путешествие на воздушном шаре. Ваш водитель встретит вас и на автомобиле с кондиционером доставит на стартовую площадку. Здесь вы пройдете инструктаж по технике безопасности, прежде чем готовиться к полету. Затем вы подниметесь в небо с местным гидом на борту, который покажет вам достопримечательности и расскажет об их истории и значимости.