Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Групповая экскурсия в Луксоре

Встретить рассвет и полюбоваться с высоты одним из древнейших городов мира

Полёт на воздушном шаре — одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить в Луксоре.

На 30–45 минут вы воспарите с группой вдохновлённых путешественников над древними храмами и долинами. Красота утреннего солнца, освещающего Луксор и окружающие горы, запомнится вам на всю жизнь. А наша команда сделает всё, чтобы полёт прошел безопасно и комфортно.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€80
Дети до 7 лет€55
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и привезём на Западный берег, откуда начинается полёт. Угостим прохладительными напитками и проведём инструктаж по технике безопасности. Затем в компании опытного пилота вы плавно подниметесь в небо. На востоке увидите Карнакский храм, приветствующий утреннее солнце. На западе — великолепный храм Хатшепсут. Полюбуетесь с высоты колоссами Мемнона и, если позволит ветер, пролетите над храмом Рамессеум. Вдалеке откроется вид на загадочную долину Цариц. После приземления мы отвезём вас в отель.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер, полёт, прохладительные напитки
  • Вас будет сопровождать англоговорящий сертифицированный пилот
  • Корзина шара вмещает до 30 человек
  • Продолжительность полёта — 30–45 минут

ежедневно в 05:00 и 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 07:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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