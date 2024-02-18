Полёт на воздушном шаре — одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить в Луксоре. На 30–45 минут вы воспарите с группой вдохновлённых путешественников над древними храмами и долинами. Красота утреннего солнца, освещающего Луксор и окружающие горы, запомнится вам на всю жизнь. А наша команда сделает всё, чтобы полёт прошел безопасно и комфортно.

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Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и привезём на Западный берег, откуда начинается полёт. Угостим прохладительными напитками и проведём инструктаж по технике безопасности. Затем в компании опытного пилота вы плавно подниметесь в небо. На востоке увидите Карнакский храм, приветствующий утреннее солнце. На западе — великолепный храм Хатшепсут. Полюбуетесь с высоты колоссами Мемнона и, если позволит ветер, пролетите над храмом Рамессеум. Вдалеке откроется вид на загадочную долину Цариц. После приземления мы отвезём вас в отель.

Организационные детали