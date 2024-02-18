Встретить рассвет и полюбоваться с высоты одним из древнейших городов мира
Полёт на воздушном шаре — одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить в Луксоре.
На 30–45 минут вы воспарите с группой вдохновлённых путешественников над древними храмами и долинами. Красота утреннего солнца, освещающего Луксор и окружающие горы, запомнится вам на всю жизнь. А наша команда сделает всё, чтобы полёт прошел безопасно и комфортно.
На 30–45 минут вы воспарите с группой вдохновлённых путешественников над древними храмами и долинами. Красота утреннего солнца, освещающего Луксор и окружающие горы, запомнится вам на всю жизнь. А наша команда сделает всё, чтобы полёт прошел безопасно и комфортно.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
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фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети до 7 лет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы заедем за вами в отель и привезём на Западный берег, откуда начинается полёт. Угостим прохладительными напитками и проведём инструктаж по технике безопасности. Затем в компании опытного пилота вы плавно подниметесь в небо. На востоке увидите Карнакский храм, приветствующий утреннее солнце. На западе — великолепный храм Хатшепсут. Полюбуетесь с высоты колоссами Мемнона и, если позволит ветер, пролетите над храмом Рамессеум. Вдалеке откроется вид на загадочную долину Цариц. После приземления мы отвезём вас в отель.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер, полёт, прохладительные напитки
- Вас будет сопровождать англоговорящий сертифицированный пилот
- Корзина шара вмещает до 30 человек
- Продолжительность полёта — 30–45 минут
ежедневно в 05:00 и 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 05:00 и 07:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Луксоре
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мохамед, я представляю дружную команду гидов в Луксоре. С радостью покажем вам все самые интересные места этого удивительного древнего города. До встречи!
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