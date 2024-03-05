Полеты на воздушном шаре в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «На воздушном шаре» в Луксоре, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На воздушном шаре над Луксором
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Полет на воздушном шаре в Луксоре: восхищение древними Фивами с высоты
Встречайте рассвет на высоте, наслаждаясь великолепными видами Луксора с воздушного шара. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Ваш отель
«В 6:00 Полет на воздушном шаре начинается рано утром с рассветом и длится, в среднем 45 минут (в зависимости от погоды)»
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$85 за человека
Полет на воздушном шаре в Луксоре
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Воздушное путешествие над Луксором: древние достопримечательности с высоты птичьего полета
Подарите себе волшебство, наблюдая за древними чудесами Луксора с борта воздушного шара в сопровождении опытного гида
Начало: Луксор
«На большом воздушном шаре Взгляните на древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета, отправившись в путешествие на воздушном шаре»
Расписание: каждый день в 4.30 утра
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
$100 за человека
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Полёт на воздушном шаре — одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить в Луксоре»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2024
    Полет на воздушном шаре в Луксоре
    Все понравилось
  • Н
    Наталья
    29 января 2024
    Полет на воздушном шаре в Луксоре
    Это был замечательный полет. Забрали из отеля, отвезли к причалу для короткой переправы через Нил, затем на автобусе до самих Шаров.
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    С нами была отличная команда и пилот. Всего было 24 человека в корзине. 40 минут полет. С погодой повезло! Было супер мягкое приземление. Летать абсолютно не страшно! И отдельное спасибо, что позаботились о ребенка, которого по возрасту не допустили к полета. Я рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На воздушном шаре»

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Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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