1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Полет на воздушном шаре в Луксоре: восхищение древними Фивами с высоты
Встречайте рассвет на высоте, наслаждаясь великолепными видами Луксора с воздушного шара. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Ваш отель
«В 6:00 Полет на воздушном шаре начинается рано утром с рассветом и длится, в среднем 45 минут (в зависимости от погоды)»
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$85 за человека
Индивидуальная
2 часа
Воздушное путешествие над Луксором: древние достопримечательности с высоты птичьего полета
Подарите себе волшебство, наблюдая за древними чудесами Луксора с борта воздушного шара в сопровождении опытного гида
Начало: Луксор
«На большом воздушном шаре Взгляните на древние достопримечательности Луксора с высоты птичьего полета, отправившись в путешествие на воздушном шаре»
Расписание: каждый день в 4.30 утра
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
$100 за человека
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Полёт на воздушном шаре — одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить в Луксоре»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 марта 2024Все понравилось
- ННаталья29 января 2024Это был замечательный полет. Забрали из отеля, отвезли к причалу для короткой переправы через Нил, затем на автобусе до самих Шаров.
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На воздушном шаре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2024 год на воздушном шаре, 4 ⭐ отзыва, цены от $80. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август