читать дальше С нами была отличная команда и пилот. Всего было 24 человека в корзине. 40 минут полет. С погодой повезло! Было супер мягкое приземление. Летать абсолютно не страшно! И отдельное спасибо, что позаботились о ребенка, которого по возрасту не допустили к полета. Я рекомендую!

Это был замечательный полет. Забрали из отеля, отвезли к причалу для короткой переправы через Нил, затем на автобусе до самих Шаров.