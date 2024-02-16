Вечер — время, когда становится больше и комфорта (ведь дневное солнце бывает безжалостным), и магии в воздухе. Неважные детали исчезают в темноте, а подсветка эффектно освещает всё то, что нельзя пропустить. За 4 часа мы не только покатаем вас по вечернему Луксору, но и покажем древний Луксорский храм с колоннами и статуями, а также музей с коллекцией удивительных артефактов.

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Описание

Что вас ожидает

Добро пожаловать в Луксор — древний город, который служил столицей фараонов в период Нового царства (16–11 века до н. э.). За один вечер мы побываем в двух важных локациях, а также совершим обзорную поездку по городу, чтобы вы увидели и современные реалии.

Луксорский храм. Такое шикарное святилище появилось здесь неспроста: Луксор когда-то был столицей и назывался Фивами. Посвящён храм трём божествам древнего Египта — Амону, его супруге Мут и их сыну Хонсу. Вы пройдёте по аллее сфинксов, оцените пальмообразные колонны, статуи Рамсеса II и гранитный обелиск (раньше их было два — один перевезли в Париж!).

Луксорский музей. Именно здесь хранятся сокровища, найденные во время раскопок в местных храмах, гробницах, дворцах. Вы полюбуетесь многочисленными статуями, рассмотрите предметы древнего быта и другие экспонаты.

Обзорная экскурсия. После погружения в далёкое-далёкое прошлое, мы предлагаем вынырнуть в настоящее. Для этого прокатимся по живому вечернему Луксору на микроавтобусе. Вы увидите реальную египетскую жизнь, а наш гид расскажет вам о современности и традициях.

Организационные детали