Вечерний Луксор
Индивидуальная экскурсия в Луксоре

Исследовать древний город после захода солнца с посещением Луксорского храма и музея

Вечер — время, когда становится больше и комфорта (ведь дневное солнце бывает безжалостным), и магии в воздухе. Неважные детали исчезают в темноте, а подсветка эффектно освещает всё то, что нельзя пропустить.

За 4 часа мы не только покатаем вас по вечернему Луксору, но и покажем древний Луксорский храм с колоннами и статуями, а также музей с коллекцией удивительных артефактов.
Вечерний Луксор
Вечерний Луксор
Вечерний Луксор
Ближайшие даты:
16
фев
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18
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Добро пожаловать в Луксор — древний город, который служил столицей фараонов в период Нового царства (16–11 века до н. э.). За один вечер мы побываем в двух важных локациях, а также совершим обзорную поездку по городу, чтобы вы увидели и современные реалии.

Луксорский храм. Такое шикарное святилище появилось здесь неспроста: Луксор когда-то был столицей и назывался Фивами. Посвящён храм трём божествам древнего Египта — Амону, его супруге Мут и их сыну Хонсу. Вы пройдёте по аллее сфинксов, оцените пальмообразные колонны, статуи Рамсеса II и гранитный обелиск (раньше их было два — один перевезли в Париж!).

Луксорский музей. Именно здесь хранятся сокровища, найденные во время раскопок в местных храмах, гробницах, дворцах. Вы полюбуетесь многочисленными статуями, рассмотрите предметы древнего быта и другие экспонаты.

Обзорная экскурсия. После погружения в далёкое-далёкое прошлое, мы предлагаем вынырнуть в настоящее. Для этого прокатимся по живому вечернему Луксору на микроавтобусе. Вы увидите реальную египетскую жизнь, а наш гид расскажет вам о современности и традициях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Луксоре и по окончании отвезём обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Луксорский храм — 14$/чел., Луксорский музей — 10$/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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