Трансфер в Луксоре

Найдено 8 экскурсий в категории «Трансфер» в Луксоре, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
«Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Полет на воздушном шаре в Луксоре
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Воздушное путешествие над Луксором: древние достопримечательности с высоты птичьего полета
Подарите себе волшебство, наблюдая за древними чудесами Луксора с борта воздушного шара в сопровождении опытного гида
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
$100 за человека
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
«Мы с радостью организуем вам трансфер из аэропорта в любую точку Луксора»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Луксоре
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Луксоре с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
24 за всё до 3 чел.
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Частный трансфер Луксор - Хургада: комфортное путешествие
Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями
Начало: Луксор
«Доступный и комфортный трансфер Наш водитель заберет вас в выбранное вами время из вашего отеля и поможет вам с багажом»
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$220 за всё до 8 чел.
Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
Индивидуальная
12 часов
Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов
Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта
Начало: Луксор
«В стоимость поездки входит только трансфер, но при желании дополнительно вы можете заказать экскурсионное обслуживание»
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$200 за всё до 8 чел.
Луксор: Сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
Луксор: Сафари на квадроциклах с трансфером
Насладитесь захватывающим сафари на квадроциклах в Луксоре. Опытный инструктор обучит вас всем необходимым навыкам, а комфортный трансфер обеспечит удобство
Начало: Луксор
«Что вас ожидает • Вы начнете свое путешествие с комфортного трансфера из вашего отеля в Луксоре»
Расписание: Каждый день недели
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
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    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2024
    Полет на воздушном шаре в Луксоре
    Все понравилось
  • Е
    Евгения
    2 марта 2024
    Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
    Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!
  • Н
    Наталья
    29 января 2024
    Полет на воздушном шаре в Луксоре
    Это был замечательный полет. Забрали из отеля, отвезли к причалу для короткой переправы через Нил, затем на автобусе до самих Шаров.
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    С нами была отличная команда и пилот. Всего было 24 человека в корзине. 40 минут полет. С погодой повезло! Было супер мягкое приземление. Летать абсолютно не страшно! И отдельное спасибо, что позаботились о ребенка, которого по возрасту не допустили к полета. Я рекомендую!

  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Трансфер»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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