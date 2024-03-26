1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
«Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Воздушное путешествие над Луксором: древние достопримечательности с высоты птичьего полета
Подарите себе волшебство, наблюдая за древними чудесами Луксора с борта воздушного шара в сопровождении опытного гида
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
$100 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
«Мы с радостью организуем вам трансфер из аэропорта в любую точку Луксора»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Луксоре с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
€24 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Частный трансфер Луксор - Хургада: комфортное путешествие
Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями
Начало: Луксор
«Доступный и комфортный трансфер Наш водитель заберет вас в выбранное вами время из вашего отеля и поможет вам с багажом»
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов
Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта
Начало: Луксор
«В стоимость поездки входит только трансфер, но при желании дополнительно вы можете заказать экскурсионное обслуживание»
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$200 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Луксор: Сафари на квадроциклах с трансфером
Насладитесь захватывающим сафари на квадроциклах в Луксоре. Опытный инструктор обучит вас всем необходимым навыкам, а комфортный трансфер обеспечит удобство
Начало: Луксор
«Что вас ожидает • Вы начнете свое путешествие с комфортного трансфера из вашего отеля в Луксоре»
Расписание: Каждый день недели
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий26 марта 2024Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
- ЮЮлия5 марта 2024Все понравилось
- ЕЕвгения2 марта 2024Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!
- ННаталья29 января 2024Это был замечательный полет. Забрали из отеля, отвезли к причалу для короткой переправы через Нил, затем на автобусе до самих Шаров.
- ООлег1 января 2024Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Трансфер»
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