🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 2 отзыва Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю Начало: В аэропорту Луксора «Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе» € 20 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо Начало: Луксор Расписание: каждый день в 4.30 утра от $ 280 за всё до 3 чел.

🎈 На воздушном шаре Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Воздушное путешествие над Луксором: древние достопримечательности с высоты птичьего полета Подарите себе волшебство, наблюдая за древними чудесами Луксора с борта воздушного шара в сопровождении опытного гида Начало: Луксор Расписание: каждый день в 4.30 утра $ 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 1 час Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия Начало: В аэропорту «Мы с радостью организуем вам трансфер из аэропорта в любую точку Луксора» € 40 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Луксоре с русскоговорящим водителем Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы «Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер» € 24 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов Частный трансфер Луксор - Хургада: комфортное путешествие Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями Начало: Луксор «Доступный и комфортный трансфер Наш водитель заберет вас в выбранное вами время из вашего отеля и поможет вам с багажом» Расписание: Каждый день недели в 7 утра $ 220 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 12 часов Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта Начало: Луксор «В стоимость поездки входит только трансфер, но при желании дополнительно вы можете заказать экскурсионное обслуживание» Расписание: Каждый день недели в шесть утра $ 200 за всё до 8 чел.