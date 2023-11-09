Исследовать город-музей под открытым небом с его древними храмами, статуями и гробницами фараонов
В Луксоре сосредоточено множество уникальных археологических объектов, которые стоит увидеть, чтобы получить более полное представление о Древнем Египте.
Мы провезём вас по Западному и Восточному берегам с остановками у таких мест, как храм Хатшепсут, Долина царей, Карнакский и Луксорский храмы. Вы сможете зайти внутрь, а мы погрузим вас в историю.
Мы провезём вас по Западному и Восточному берегам с остановками у таких мест, как храм Хатшепсут, Долина царей, Карнакский и Луксорский храмы. Вы сможете зайти внутрь, а мы погрузим вас в историю.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Западный берег
- Колоссы Мемнона. Сперва вы осмотрите огромные статуи весом в 1000 тонн, построенные для короля Аменхотепа III.
- Храм Эль-Дейр-эль-Бахри. Это заупокойный храм для царицы Хатшепсут — второй женщины-фараона в истории Египта. Храм словно врезан в гору — вы полюбуетесь его совершенной архитектурой и окружающими природными пейзажами.
- Долина царей. Когда Луксор был столицей Египта и назывался Фивами, в его скалах были высечены гробницы для фараонов и могущественных вельмож Нового царства. Долина получила свою известность после того, как была обнаружена гробница, принадлежавшая золотому царю Тутанхамону.
- Алебастровая фабрика. После посещения исторических локаций вам предстоит познакомиться с современной жизнью местных жителей на Западном берегу Нила. Если захотите, сможете купить изделия ручной работы на алебастровой фабрике.
Восточный берег
- Комплекс Карнакских храмов. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, включён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждёт самый большой гипостильный (колонный) зал в мире. Здесь же находится самый высокий обелиск в Египте — обелиск Хатшепсут.
- Луксорский храм. Поразительный по своему изяществу памятник Нового царства в самом сердце современного города. Он также включён в список наследия ЮНЕСКО.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля в Луксоре и обратно, услуги профессионального гида.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- По запросу встретим вас в аэропорту Луксора. Доплата — 20$.
Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- Карнакский храм — 12$.
- Луксорский храм — 10$.
- Долина Царей — 15$.
- Храм Хатшепсут — 8$.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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