Так как мы остановились в отеле на юге Марса-Алама, забрали нас из отеля нас в 2:00 ночи.

В 7:30 прибыли в Луксор, здесь на парковке у Карнакского храма нас уже ждал наш гид Таха, с этого момента и началась наша экскурсия. Таха рассказал про историю появления богов Египта, научил читать древнюю египетскую письменность, древние технологии строительства, а так же сделал прекрасные фотографии нас на фоне достопримечательностей. По пути на следующую остановку Таха угостил нас вкусным мороженым и газировкой(Cola). Дальше заехали в магазин всяких масел-специй, это остановка по желанию, типичный туристический магазинчик. Нам там нужно было купить траву лемонграсс, поэтому мы согласились.

После этого покатались на моторной лодке по реке Нил, здесь мы увидели знаменитый отель Winter Palace, где снимались эпизоды фильма Мумия и останавливались знаменитости, в том числе бывший президент США Билл Клинтон.

Далее мы приехали на обед в кафе. Таха заранее узнал, что мы предпочли бы на обед (рыба, говядина и. т. п.). Из еды полноценное первое, второе салат, лепёшки, намазка хумус и чай.

После обеда мы отправились в храм Хатшепсут. Там он рассказывал про историю этой женщины-фараона. После этого была небольшая остановка в посёлке мастеров по обработке камня, там местные устраивают импровизированное шоу с барабанами и делают вид, что обрабатывают камень. В сам магазин зашли только поглазеть, продавцы не приставали и не вынуждали что-то купить.

Дальше самая интересная часть маршрута-долина царей. Очень красивое атмосферное место, но те 3 гробницы что входили в стоимость посещения разочаровали. Очень короткие маршруты по тоннелю, открыты для посещения по сути только части коридора. Много туристов, душно, очереди и конечно на каждом шагу пытаются обмануть. На входе в тоннель где компостируют билет еще дают картонку чтобы обмахиваться, а на обратном пути за нее требуют денег. Также в тоннелях сидят местные аборигены и предлагают сделать фото в интересном ракурсе-потом просят денег… Так что при прогулках надо быть очень-очень внимательными и запомнить, что бесплатно там ничего не бывает.



В целом экскурсия стоит своих денег, спасибо Тахе за проделанную работу.