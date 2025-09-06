Анастасия: Сегодня с мужем посетили очень интересную индивидуальную экскурсию в Луксор и Дендеру. Одной из обязательных локаций, которую я хотела читать дальше
посетить был - храм богини Хатхор в Дендере, поэтому выбор пал на данную экскурсионную программу. В 2 часа ночи водитель забрал нас прямо из нашего отеля в Марса-Алам и рано утром привез в Дендеру. Наш гид Таха начал экскурсию с рассказа о сотворении мира по мифам древних египтян. Он посвятил нас в пантеон языческих богов, рассказал про иероглифы и традиции. Храм Хатхор - очень красивый. Мы увидели древние барельефы, узнали историю его строительства и познакомились с гипотезами о знаменитой «электрической лампочке». Далее, мы двинулись к Карнакскому храму, который является одним из самых древних построек, дошедших до наших дней (храму 4500 лет). Несмотря, на жаркую погоду, было очень интересно прогуляться вдоль прекрасно сохранившихся колонн и сделать памятные фотографии. Также, мы научились читать некоторые иероглифы и узнали, как определять какое имя фараону дали при рождении. Затем, после сытного обеда мы отправились на прогулку по Нилу и увидели Луксор с воды. В завершение экскурсии, мы посетили колоссы Мемнона и Долину Царей. Спуститься в древние гробницы - оказалось самой интересной частью экскурсии, так как именно здесь росписи сохранили свои оригинальные цвета, не пострадали от солнца, наводнений или вандалов. В качестве вкусного подкрепления для обратной дороги экскурсовод угостил нас ароматными манго и свежими финиками. Благодаря такому насыщенному дню мы увезем из Египта не только загар и морские фотографии, но и огромное желание посетить и другие достопримечательности этой гостеприимной страны. Таха, с удовольствием побывали бы и на других ваших экскурсиях.
Артем: если кто-то думает на счет того, что это далеко, не жалейте денег, такого еще за мою практику путешествий никто не делал. Таха - гид просто огонь!
Экскурсия насыщенная и интересная. Гид хорошо говорит по русски и знает много исторических фактов. Понравилась поездка на лодке по Нилу. В конце экскурсии подарили манго огромные, спасибо большое. Лично мне больше всего понравился храм богини Хатхор. Спасибо большое
За пару дней забронировали экскурсию на двоих. Таха сразу посчитал и написал общую стоимость (с платой за посещение достопримечательностей и читать дальше
обед). Так как мы остановились в отеле на юге Марса-Алама, забрали нас из отеля нас в 2:00 ночи. В 7:30 прибыли в Луксор, здесь на парковке у Карнакского храма нас уже ждал наш гид Таха, с этого момента и началась наша экскурсия. Таха рассказал про историю появления богов Египта, научил читать древнюю египетскую письменность, древние технологии строительства, а так же сделал прекрасные фотографии нас на фоне достопримечательностей. По пути на следующую остановку Таха угостил нас вкусным мороженым и газировкой(Cola). Дальше заехали в магазин всяких масел-специй, это остановка по желанию, типичный туристический магазинчик. Нам там нужно было купить траву лемонграсс, поэтому мы согласились. После этого покатались на моторной лодке по реке Нил, здесь мы увидели знаменитый отель Winter Palace, где снимались эпизоды фильма Мумия и останавливались знаменитости, в том числе бывший президент США Билл Клинтон. Далее мы приехали на обед в кафе. Таха заранее узнал, что мы предпочли бы на обед (рыба, говядина и. т. п.). Из еды полноценное первое, второе салат, лепёшки, намазка хумус и чай. После обеда мы отправились в храм Хатшепсут. Там он рассказывал про историю этой женщины-фараона. После этого была небольшая остановка в посёлке мастеров по обработке камня, там местные устраивают импровизированное шоу с барабанами и делают вид, что обрабатывают камень. В сам магазин зашли только поглазеть, продавцы не приставали и не вынуждали что-то купить. Дальше самая интересная часть маршрута-долина царей. Очень красивое атмосферное место, но те 3 гробницы что входили в стоимость посещения разочаровали. Очень короткие маршруты по тоннелю, открыты для посещения по сути только части коридора. Много туристов, душно, очереди и конечно на каждом шагу пытаются обмануть. На входе в тоннель где компостируют билет еще дают картонку чтобы обмахиваться, а на обратном пути за нее требуют денег. Также в тоннелях сидят местные аборигены и предлагают сделать фото в интересном ракурсе-потом просят денег… Так что при прогулках надо быть очень-очень внимательными и запомнить, что бесплатно там ничего не бывает.
В целом экскурсия стоит своих денег, спасибо Тахе за проделанную работу.
Были в Луксоре на индивидуальной экскурсии вдвоем с сыном. Гид Таха отлично знает свое дело. Все прошло спокойно, безопасно и читать дальше
интересно. Таха охотно рассказывает не только об истории Египта, но и о жизни современных египтян. Нравы, обычаи, особенности менталитета - можно поговорить обо всем. Очень понравилось! Рекомендую к посещению. P.S. Таха отличный фотограф. Специально прикрепляю фотки, которые сделал гид:)
Экскурсия интересная и познавательная! Получили массу впечатлений и узнали много нового о Египте. Отдельная благодарность гиду Тахе за увлекательный и подробный рассказ! В конце экскурсии угостил мороженным, манго и водой 🙏🏻
Прекрасная, комфортная поездка получилась в Луксор. Забрали в указанное время из отеля, дорога длинная, но нисколько не утомила, комфортный автомобиль читать дальше
и хороший водитель. Таха встретил нас в Люксоре. День прошел очень насыщено, Таха интересно рассказывает, знает историю, готов ответить на все интересующие вопросы не только по теме экскурсии. Гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую!!
Экскурсию в Дедеру и Луксор проводил Таха. Очень приятный молодой человек с чувством юмора и огромными энициклопедическими знаниями! Бесконечно благодарны читать дальше
за высокий уровень организации и грамотно спланированную экскурсию. Самые жаркие часы мы провели в ресторане и прогулке по Нилу. Храм богини Хатхор, Карнакский храм и конечно гробницы в долине царей оставляют неизгладимые впечатления. Удивлялись и восхищались увиденным мы в течение всего дня. Спасибо, Таха! Ты профи!
