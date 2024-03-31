1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$490 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Секрет любви богини Хатхор: Путешествие из Марса-Алам в Дендеру и Луксор
Погрузитесь в мир древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и величественные Карнакские храмы в Луксоре
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 марта 2024Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было
- ССергей17 октября 2023Большое спасибо! Все очень понравилось. Гид Мохамед отлично провел экскурсию, настоящий профессионал!
- ТТатьяна29 сентября 2023Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Луксор»
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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Луксор" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 490. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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