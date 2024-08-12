Луксор - это два разных мира в одном городе.На правом берегу Нила, в "городе живых", находятся Карнакский и Луксорский храмы, а также жилые кварталы с восточным колоритом.Левый берег, "город мёртвых",

славится древними некрополями, Мемнонскими колоссами и храмом царицы Хатшепсут. В рамках экскурсии вы посетите все эти места, увидите статуи сфинксов, огромного жука-скарабея и священное озеро. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Возможна встреча в аэропорту за дополнительную плату

Описание экскурсии

Город живых

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

Карнакский храм

Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

Город мёртвых

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:

— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.

— Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.

— Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.

— Долина вельмож: порядка 70 гробниц посреди голых скал. Здесь похоронены жёны и дети фараонов, а также вельможи (отсюда и название).

Организационные детали