Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Индивидуальная экскурсия по Марсе-Аламу: погрузитесь в атмосферу древнего Египта и современного быта
Луксор - это два разных мира в одном городе.
На правом берегу Нила, в "городе живых", находятся Карнакский и Луксорский храмы, а также жилые кварталы с восточным колоритом.
Левый берег, "город мёртвых", читать дальше
славится древними некрополями, Мемнонскими колоссами и храмом царицы Хатшепсут.
В рамках экскурсии вы посетите все эти места, увидите статуи сфинксов, огромного жука-скарабея и священное озеро. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Возможна встреча в аэропорту за дополнительную плату
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение Карнакского храма
🗿 Увидеть Мемнонские колоссы
🏺 Исследовать Долину царей
👑 Величественный храм Хатшепсут
🚐 Комфортабельный транспорт
🕵️♂️ Опытные гиды
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Что можно увидеть
Карнакский храм
Долина царей
Колоссы Мемнона
Храм царицы Хатшепсут
Долина вельмож
Описание экскурсии
Город живых
Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.
Карнакский храм
Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.
Город мёртвых
Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники: — Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки. — Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. — Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал. — Долина вельмож: порядка 70 гробниц посреди голых скал. Здесь похоронены жёны и дети фараонов, а также вельможи (отсюда и название).
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
Входные билеты оплачиваются дополнительно: — Карнакский храм 10$ — Долина Царей 13$ — Храм Хатшепсут 8$ — Долина вельмож 7$
Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Марсе-Аламе
Провели экскурсии для 235 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммад. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!