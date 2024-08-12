Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама

Индивидуальная экскурсия по Марсе-Аламу: погрузитесь в атмосферу древнего Египта и современного быта
Луксор - это два разных мира в одном городе.

На правом берегу Нила, в "городе живых", находятся Карнакский и Луксорский храмы, а также жилые кварталы с восточным колоритом.

Левый берег, "город мёртвых",
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славится древними некрополями, Мемнонскими колоссами и храмом царицы Хатшепсут.

В рамках экскурсии вы посетите все эти места, увидите статуи сфинксов, огромного жука-скарабея и священное озеро. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Возможна встреча в аэропорту за дополнительную плату

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Посещение Карнакского храма
  2. 🗿 Увидеть Мемнонские колоссы
  3. 🏺 Исследовать Долину царей
  4. 👑 Величественный храм Хатшепсут
  5. 🚐 Комфортабельный транспорт
  6. 🕵️‍♂️ Опытные гиды
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Долина вельмож

Описание экскурсии

Город живых

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

Карнакский храм

Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

Город мёртвых

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.
Долина вельмож: порядка 70 гробниц посреди голых скал. Здесь похоронены жёны и дети фараонов, а также вельможи (отсюда и название).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Карнакский храм 10$
    — Долина Царей 13$
    — Храм Хатшепсут 8$
    — Долина вельмож 7$
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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