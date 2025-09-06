Анастасия: Сегодня с мужем посетили очень интересную индивидуальную экскурсию в Луксор и Дендеру. Одной из обязательных локаций, которую я хотела читать дальше
посетить был - храм богини Хатхор в Дендере, поэтому выбор пал на данную экскурсионную программу. В 2 часа ночи водитель забрал нас прямо из нашего отеля в Марса-Алам и рано утром привез в Дендеру. Наш гид Таха начал экскурсию с рассказа о сотворении мира по мифам древних египтян. Он посвятил нас в пантеон языческих богов, рассказал про иероглифы и традиции. Храм Хатхор - очень красивый. Мы увидели древние барельефы, узнали историю его строительства и познакомились с гипотезами о знаменитой «электрической лампочке». Далее, мы двинулись к Карнакскому храму, который является одним из самых древних построек, дошедших до наших дней (храму 4500 лет). Несмотря, на жаркую погоду, было очень интересно прогуляться вдоль прекрасно сохранившихся колонн и сделать памятные фотографии. Также, мы научились читать некоторые иероглифы и узнали, как определять какое имя фараону дали при рождении. Затем, после сытного обеда мы отправились на прогулку по Нилу и увидели Луксор с воды. В завершение экскурсии, мы посетили колоссы Мемнона и Долину Царей. Спуститься в древние гробницы - оказалось самой интересной частью экскурсии, так как именно здесь росписи сохранили свои оригинальные цвета, не пострадали от солнца, наводнений или вандалов. В качестве вкусного подкрепления для обратной дороги экскурсовод угостил нас ароматными манго и свежими финиками. Благодаря такому насыщенному дню мы увезем из Египта не только загар и морские фотографии, но и огромное желание посетить и другие достопримечательности этой гостеприимной страны. Таха, с удовольствием побывали бы и на других ваших экскурсиях.
Артем: если кто-то думает на счет того, что это далеко, не жалейте денег, такого еще за мою практику путешествий никто не делал. Таха - гид просто огонь!
Экскурсия насыщенная и интересная. Гид хорошо говорит по русски и знает много исторических фактов. Понравилась поездка на лодке по Нилу. В конце экскурсии подарили манго огромные, спасибо большое. Лично мне больше всего понравился храм богини Хатхор. Спасибо большое
За пару дней забронировали экскурсию на двоих. Таха сразу посчитал и написал общую стоимость (с платой за посещение достопримечательностей и читать дальше
обед). Так как мы остановились в отеле на юге Марса-Алама, забрали нас из отеля нас в 2:00 ночи. В 7:30 прибыли в Луксор, здесь на парковке у Карнакского храма нас уже ждал наш гид Таха, с этого момента и началась наша экскурсия. Таха рассказал про историю появления богов Египта, научил читать древнюю египетскую письменность, древние технологии строительства, а так же сделал прекрасные фотографии нас на фоне достопримечательностей. По пути на следующую остановку Таха угостил нас вкусным мороженым и газировкой(Cola). Дальше заехали в магазин всяких масел-специй, это остановка по желанию, типичный туристический магазинчик. Нам там нужно было купить траву лемонграсс, поэтому мы согласились. После этого покатались на моторной лодке по реке Нил, здесь мы увидели знаменитый отель Winter Palace, где снимались эпизоды фильма Мумия и останавливались знаменитости, в том числе бывший президент США Билл Клинтон. Далее мы приехали на обед в кафе. Таха заранее узнал, что мы предпочли бы на обед (рыба, говядина и. т. п.). Из еды полноценное первое, второе салат, лепёшки, намазка хумус и чай. После обеда мы отправились в храм Хатшепсут. Там он рассказывал про историю этой женщины-фараона. После этого была небольшая остановка в посёлке мастеров по обработке камня, там местные устраивают импровизированное шоу с барабанами и делают вид, что обрабатывают камень. В сам магазин зашли только поглазеть, продавцы не приставали и не вынуждали что-то купить. Дальше самая интересная часть маршрута-долина царей. Очень красивое атмосферное место, но те 3 гробницы что входили в стоимость посещения разочаровали. Очень короткие маршруты по тоннелю, открыты для посещения по сути только части коридора. Много туристов, душно, очереди и конечно на каждом шагу пытаются обмануть. На входе в тоннель где компостируют билет еще дают картонку чтобы обмахиваться, а на обратном пути за нее требуют денег. Также в тоннелях сидят местные аборигены и предлагают сделать фото в интересном ракурсе-потом просят денег… Так что при прогулках надо быть очень-очень внимательными и запомнить, что бесплатно там ничего не бывает.
В целом экскурсия стоит своих денег, спасибо Тахе за проделанную работу.
Были в Луксоре на индивидуальной экскурсии вдвоем с сыном. Гид Таха отлично знает свое дело. Все прошло спокойно, безопасно и читать дальше
интересно. Таха охотно рассказывает не только об истории Египта, но и о жизни современных египтян. Нравы, обычаи, особенности менталитета - можно поговорить обо всем. Очень понравилось! Рекомендую к посещению. P.S. Таха отличный фотограф. Специально прикрепляю фотки, которые сделал гид:)
Экскурсия интересная и познавательная! Получили массу впечатлений и узнали много нового о Египте. Отдельная благодарность гиду Тахе за увлекательный и подробный рассказ! В конце экскурсии угостил мороженным, манго и водой 🙏🏻
Прекрасная, комфортная поездка получилась в Луксор. Забрали в указанное время из отеля, дорога длинная, но нисколько не утомила, комфортный автомобиль читать дальше
и хороший водитель. Таха встретил нас в Люксоре. День прошел очень насыщено, Таха интересно рассказывает, знает историю, готов ответить на все интересующие вопросы не только по теме экскурсии. Гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую!!
Экскурсию в Дедеру и Луксор проводил Таха. Очень приятный молодой человек с чувством юмора и огромными энициклопедическими знаниями! Бесконечно благодарны читать дальше
за высокий уровень организации и грамотно спланированную экскурсию. Самые жаркие часы мы провели в ресторане и прогулке по Нилу. Храм богини Хатхор, Карнакский храм и конечно гробницы в долине царей оставляют неизгладимые впечатления. Удивлялись и восхищались увиденным мы в течение всего дня. Спасибо, Таха! Ты профи!
Впервые пользовались услугами сайта. По отзывам нашли гида Таха, выбрали экскурсию в Луксор из Марса Алам. Организаторы вышли на связь очень читать дальше
быстро, предоставили всю информацию по программе, стоимости и организационным вопросам. После предоплаты на связь вышел гид, ответил на все возникшие вопросы, уточнил нюансы поездки. Четкая организация поездки от момента отъезда до возвращения в отель. Не было заминок, проблем. Для трансфера был предоставлен комфортный автомобиль с англоговорящим водителем. Гид встретил в Луксоре. Экскурсия была очень интересная. Информативно, живо, с юмором. Мы получили ответы и разъяснения по всем вопросам. Также хватало времени, чтобы погулять, посмотреть самим, сфотографироваться. После экскурсии по Карнакскому храму состоялся обед в ресторанчике на берегу Нила. Нас там уже ждали. Быстро накрыли стол: суп, рис с куриным шашлыком и кебабом, салат, хумус, лерешки и вода. Вкусно! Затем состоялась прогулка по Нилу на лодке, мы пришвартовались на противоположном берегу и отправились в город мертвых. Красиво, интересно, впечатляюще! Хоть и очень жарко!!! Таха - интереснейший собеседник, замечательный экскурсовод, хорошо владеющий русским языком. Рассказывая об истории и современности Египта, проводил параллели с культурными обычиями Египта и России. Было очень интересно! Дамы во время экскурсии получили по ароматной веточке базилика. А еще прошли мини-курс древней письменности) Отдельным приятным сюрпризом стал вкусный презент от гида. Таха, спасибо Вам за прекрасный день в Луксоре! Ваша экскурсия стоит не пяти, а десяти звезд! Нелли, Наталья, Сергей
Это было очень круто! Совсем не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию! Таха очень интересно рассказывает. Информация была доступна детям, и интересна взрослым. Экскурсия построена с заботой к клиентам. Спасибо за невероятные эмоции и воспоминания на всю жизнь🙏🏻☀️
Таха оставил исключительно приятное впечатление. Прекрасно владеет русским языком, что значительно облегчило общение и понимание всей представленной информации. Рассказ изначально читать дальше
ориентирован на туристов, впервые посещающих город, однако при желании Таха готов детально осветить интересующие моменты истории и культуры Египта. Хорошее чувство юмора помогло поддерживать интерес и настроение группы на протяжении всего маршрута. В завершение экскурсии гид провел нас в местный магазин, где мы смогли приобрести необходимые товары по низким ценам. Таха, спасибо!
Прекрасная, комфортная поездка получилась сегодня в древний Луксор. Почувствовали заботу гида Тахи, начиная с момента бронирования и до возвращения в отель. читать дальше
Гид все время на связи, доброжелательный водитель Ахмед точно в срок забрал нас из отеля. Да, дорога тяжелая больше 5 часов из Марса Алама а одну сторону, выезд в 3 утра, но прикосновение к настоящей древности того стоит. Успели посетить все достопримечательности до наплыва людей, Таха никуда не торопил, рассказывал интересно и доступно, дал время для фотографий, подсказывал ракурсы. Вкусный обед с видом на Нил, прогулка на частной лодке по реке, вкуснейшее манго и инжир в качестве комплимента - все было хорошо организовано. Вернулись в отель в 18.30, усталые, но довольные. Однозначно рекомендуем!
Ездили на экскурсию втроём с дочкой 5 лет. Все прошло отлично, водитель забрал нас из отеля, Таха встретил в Луксоре. читать дальше
Таха хорошо говорит по-русски, интересно рассказывает про Луксор, его достопримечательности и про Египет в целом. Во время экскурсии не возникало никаких проблем, все билеты были куплены заранее, маршрут удобный, посмотрели все самое интересное и даже успели на ужин в отеле. Обедали в ресторане с видом на Нил, в двух шагах пристань с лодкой, на которой мы потом плыли по Нилу. А также всю экскурсию Таха покупал нам в магазинах всякие вкусняшки и напитки, с собой в отель увезли печеньки и свежие манго. Рекомендую к посещению.
3 сентября 2025г. были вдвоем на индивидуальной экскурсии! Все понравилось, просто чудесно и масса впечатлений. Таха приятный собеседник и профессионал читать дальше
своего дела! Поездка прошла с удовольствием и комфортом. Машина с кондиционером забрала нас вовремя у отеля. В поездке нас обеспечили водой, кофе, мороженым и другими вкусняшками. Посетили: 1. Храм богини Хатхор в Дендери 2. Карнакский храм в городе живых 3. Долина царей и посещение трех гробниц 4. Колосы Мемнона 5. Обед в хорошем ресторане 6. Прогулка по Нилу на индивидуальной лодке. Экскурсия насыщенная! Рекомендуем!
Экскурсия прошла замечательно. Продумано до мелочей. Входные билеты куплены заранее, времени ни на чем не потеряли. Гид Таха - историк, рассказал, как читать иероглифы. Экскурсия была очень интересной. Мы просили добавить в программу один храм - добавили без проблем. Однозначно рекомендую)))
Экскурсия прошла прекрасно, гид Таха рассказывает историю незаурядно и с юмором, окружает заботой и приятными манерами. Мы посетили красивейшие храмы, читать дальше
гробницы Египта, узнали много нового, и даже в такую жару смогли выстоять благодаря стараниям Тахи, также отдельное спасибо нашему вежливому и аккуратному водителю Айману. Однозначно рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Египте с максимальным комфортом ❤️
Путешествовали 3 июля 2025 года семьёй 3 взрослых и 2 ребёнка (7 и 10лет) Предоплата на сайте, все максимально открыто читать дальше
и понятно. Цена сильно ниже чем предлагали в отеле и туроператор. Приехал минивен с кондиционером на 12 мест, всю дорогу туда мы прекрасно спали на комфортных сидениях. Сама экскурсия превзошла ожидания, завораживающие виды, прекрасное объяснения гида Ахмеда, легенды, истории, даже письмена научились разбирать. Прогулка индивидуальная на лодке по нилу вообще огонь, детям дали порулить, прохладно и красиво. Ожидали что в жару 39 не выдержит, но автобус с кондиционером и все экскурсии прошли на одном дыхании. Навязчивого сервиса ноль. Спасибо огромное!
Посещали экскурсию семьей с тремя детьми. Экскурсия всем понравилась: интересный расказ, продуманная и насыщенная программа, очень хорошая организация, вкусный обед. Все необходимые билеты были куплены заранее, нигде не пришлось терять время впустую. Огромная благодарность Тахе за все!
Нам очень хотелось поехать в Луксор, но сделать это максимально комфортным способом, так как отель у нас был рядом с читать дальше
Марса-Алам. Без бесконечных посещений ненужных магазинов с сувенирами.
Поэтому нашли это предложение. В 3.30 утра утра нас забрали из отеля и в 9.00 мы были в Луксоре. По пути была остановка позавтракать ланч боксами. Из Луксора обратно мы выехали в 14.30, в отеле были в 19.00.
Сначала посетили Карнакский храм. Таха искусно провел нас по всем местам, объясняя тонкости иероглифов и постройки храмов и колонн. Удивились масштабам. Потом был обед и переправа на другую сторону Нила. На стороне мертвых посетили храм царицы Хатшепсут. Таха рассказал про её историю.
В конце посетили гробницы фараонов и даже умудрились на электрокаре уехать и забыть гида 🤣Таха был удивлен.
Таха хорошо говорит по-русски, преподносит материал легким способом, в игровой форме. Детям-подросткам экскурсия тоже понравилась. Таха любит свою работу, а это важно.
По итогу - мы получили поездку, которую хотели - нас было пятеро, включая детей 13 и 16 лет. Экскурсия была под нас: мы никого не ждали, в очередях не стояли. Транспорт был комфортным, два водителя. Мы спали и по пути туда и обратно. Таха очень заботливый экскурсовод. Все билеты были куплены заранее, Таха вовремя покупал нам воду и кормил мороженым.
Хотелось бы чуть подольше останавливаться в разных локациях, но по такой жаре это сделать нереально…
Всем рекомендуем!
Ps. Мы не сообразили, но можно попросить завезти поменять деньги и в магазин закупиться сувенирами, финиками, если это нужно.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в декабре 2025
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 371 до 450 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Забронируйте экскурсию в Марсе-Аламе на 2025 год по теме «Самое главное», 29 ⭐ отзывов, цены от $371. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль