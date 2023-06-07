Присоединяйтесь к нам в незабываемое путешествии в Асуан, чтобы ощутить магию древнего Египта и окунуться в его богатую историю и культуру. Вас ожидает великолепие архитектурных шедевров, воплощенных в камне и сохранившихся до наших дней.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
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июн
13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храмы острова Филе
- Асуанская плотина
- Абу-Симбел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: очарование Асуана.
- В первый день нашего путешествия вы сможете насладиться очарованием Асуана, гуляя по его узким улочкам и посещая местные рынки. Ощутите аутентичную атмосферу и погрузитесь в культуру и жизнь местных жителей. Затем вы отправитесь к великолепной Асуанской плотине, великому инженерному чуду, которое позволило контролировать непредсказуемые воды Нила и обеспечить регулирование водоснабжения и энергетические ресурсы региона.
- День 2: великолепный храмовый комплекс Абу-Симбел.
- Во второй день нашего путешествия мы отправимся к границе с Суданом, чтобы посетить великолепный храмовый комплекс Абу-Симбел. Это место скрывает одно из самых впечатляющих сокровищ древнеегипетской архитектуры. Вы встретитесь с величественными скальными статуями, высеченными во времена Рамсеса II, которые продолжают поражать воображение своей красотой и изысканностью даже по сей день. Во время экскурсии вы познакомитесь с богатой историей и культурой этого места, узнаете о великом фараоне и его важности в древнеегипетской цивилизации.
- По пути обратно в Асуан вы будете окутаны величественной красотой пейзажей, которые омывают Нил. Ваше путешествие закончится с глубокими впечатлениями и удивительными историческими открытиями, которые сохранятся в вашем сердце на долгие годы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда и напитки
- Проживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем вас из отеляЗавершение: Довезем туристов до отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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