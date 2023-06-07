Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама

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Присоединяйтесь к нам в незабываемое путешествии в Асуан, чтобы ощутить магию древнего Египта и окунуться в его богатую историю и культуру. Вас ожидает великолепие архитектурных шедевров, воплощенных в камне и сохранившихся до наших дней.
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Ближайшие даты:
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Храмы острова Филе
  • Асуанская плотина
  • Абу-Симбел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • День 1: очарование Асуана.
  • В первый день нашего путешествия вы сможете насладиться очарованием Асуана, гуляя по его узким улочкам и посещая местные рынки. Ощутите аутентичную атмосферу и погрузитесь в культуру и жизнь местных жителей. Затем вы отправитесь к великолепной Асуанской плотине, великому инженерному чуду, которое позволило контролировать непредсказуемые воды Нила и обеспечить регулирование водоснабжения и энергетические ресурсы региона.
  • День 2: великолепный храмовый комплекс Абу-Симбел.
  • Во второй день нашего путешествия мы отправимся к границе с Суданом, чтобы посетить великолепный храмовый комплекс Абу-Симбел. Это место скрывает одно из самых впечатляющих сокровищ древнеегипетской архитектуры. Вы встретитесь с величественными скальными статуями, высеченными во времена Рамсеса II, которые продолжают поражать воображение своей красотой и изысканностью даже по сей день. Во время экскурсии вы познакомитесь с богатой историей и культурой этого места, узнаете о великом фараоне и его важности в древнеегипетской цивилизации.
  • По пути обратно в Асуан вы будете окутаны величественной красотой пейзажей, которые омывают Нил. Ваше путешествие закончится с глубокими впечатлениями и удивительными историческими открытиями, которые сохранятся в вашем сердце на долгие годы.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас из отеля
Завершение: Довезем туристов до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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