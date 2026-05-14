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Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама

Откройте для себя невероятный Луксор в рамках нашего насыщенного тура из Марса-Алама.

Мы встретим вашу индивидуальную группу у вашего места размещения и доставим вас в пункты по маршруту на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Буквально за один день вы увидите впечатляющие памятники древности – храм Карнака, храм царицы Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долину Царей и, конечно, получите массу ярких эмоций и положительных впечатлений.
5
8 отзывов
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама

Описание экскурсии

Обратите внимание: Не производите оплату, пока не подтвердите наличие экскурсии у организатора. Рекомендуется: оплатите только 24% от стоимости экскурсии, а остальную сумму — в день экскурсии. Что вас ожидает:
  • Обзор древнего египетского храма Карнак – крупнейшего храмового комплекса в мире с его многочисленными памятниками;
  • Вкусный обед в местном ресторане перед отправкой на западный берег Нила;
  • Путешествие в Город Мертвых и обзор Колоссов Мемнона, руин храма Аменхотепа III. Возможность увидеть гробницы древних правителей в знаменитой Долине царей;
  • Посещение легендарного храма Хатшепсут, единственной женщины-правительницы Древнего Египта. Это необычайное сооружение возведено в начале XV века до н. э. у скал Дейр-эль-Бахри на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей. Рекомендуется: оплатить 24% от стоимости экскурсии по ссылке, которую мы вышлем вам в чате платформы, а оставшуюся сумму внести в день экскурсии гиду в любой валюте: евро, доллары, египетские купюры по банковскому курсу.

Ежедневно в 4:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карнакский храм
  • Город Мертвых
  • Колоссы Мемнона
  • Долина Царей
  • Храм Хатшепсут
Что включено
  • Трансфер в обе стороны (автомобиль с кондиционером).
  • Обед в ресторане
  • 2 бутылки воды на человека
  • Гид
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Марса-Алам, ваше место размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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3
2
1
М
Потрясающая экскурсия, узнали много нового, спасибо нашему гиду - Мише. Благодаря ему нам удалось сэкономить на сувенирах, он шикарно торговался за нас с местными продавцами. Ехали до Луксора на современной комфортабельной машине с кондиционером. Дорога, конечно, долгая от Марса Алама (через Сафагу), но это точно стоит того. Очень довольны экскурсией, всем её рекомендуем!
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Д
Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было вовремя и четко. Водитель забрал нас из гостиницы на комфортном
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микроавтобусе. Поскольку ехать далеко (5,5 часов в одну сторону от нашей гостиницы в Марса-Аламе), водителей было двое, они подменяли друг друга. Машину вели безопасно. Организаторы по нашей просьбе приобрели входные билеты заранее, мы при встрече отдали стоимость билетов наличными.
Что касается самой экскурсии, она нам очень понравилась! Мы посетили все места, которые были заявлены: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Долина царей с посещением трех гробниц и Коллосы Мемнона. Также за дополнительную плату нам организовали замечательную прогулку по Нилу. От обеда и посещения квартала ремесленников мы отказались сами — организаторы уважали наши просьбы, не навязывали дополнительные услуги и помогали обходить уличных торговцев.
Русскоязычный гид Али интересно рассказывал про историю посещаемых мест, подробно отвечал на все вопросы. Времени на осмотр достопримечательностей и фотографии было предостаточно. Мы никуда не торопились и успели все.

Огромное спасибо за грамотную организацию и интересную экскурсию! Рекомендуем всем.

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M
Хочу поделиться мнением об экскурсии. Это 10/10!
Высшая похвала как водителю так и гиду. Точные имена не запомнили, гид сказал что их обоих можно называть Мишами)))
Это наша вторая индивидуальная поездка в
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Луксор и мы не ожидали увидеть что-то новое, но… безупречно знающий историю археолог и египтолог гид «Миша» в Карнакском храме и храме Хатшепсут удивил нас, показав прекрасно сохранившие настенные рисунки в комнатах куда обычно не заводят туристов. Это полный восторг! Огромная благодарность организаторам и однозначная рекомендация для желающих посетить Луксор!

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S
Прекрасная экскурсия. Отличный гид Миша, сам археолог очень много знает, всегда идет на встречу, хорошо провели время
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А
Замечательная индивидуальная экскурсия, отличный гид, хороший трансфер. Брали экскурсию на троих человек, поэтому удалось выспаться в микроавтобусе, дорога не показалась изнурительной. Оперативно прошлись по всем локациям с гидом без задержек и очередей, что очень важно в такую жару. Впечатления от экскурсии остались только положительные
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И
Добрый день, мы (семья) остались очень довольны. Гид Миша (Мухамед) был очень дружелюбен и обладает хорошими знаниями, всё прошло как было обговоренно, на легке и в одно дыхание. Большое спасибо!
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