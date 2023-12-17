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Что вас ожидает:
- Долина царей
- Карнакский храм
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
Описание
Наслаждайтесь частной экскурсией из Марса Алама в Луксор на автомобиле с кондиционером. Посетите храм Карнака и храм царицы Хатшепсут. Откройте для себя Долину Царей и увидите Колоссы Мемнона. Основные моменты Совершите путешествие во времени и полюбуйтесь захватывающими Колоссами Мемнона. Посетите храм Хатшепсут, единственной женщины-правительницы Древнего Египта. Исследуйте крупнейший храмовый комплекс в мире в Карнакском храме. Разбудите аппетит и насладитесь вкусным обедом в местном ресторане. Прогуляйтесь среди гробниц древних правителей в знаменитой Долине царей.
каждый день в 4.30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером.
- Гид египтолога
- Входные билеты
- Обед в ресторане в Луксоре
- Что не входит
- Поездка на Фелукке
- Место начала и завершения?
- Марса Алам
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 4.30 утраЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Позвоните нам или отправьте сообщение через WhatsApp
- Telegram или Viber
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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