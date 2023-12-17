Из Марса Алама: лучшая частная однодневная поездка в Луксор с обедом

Индивидуальная экскурсия в Марсе-Аламе
Из Марса Алама: лучшая частная однодневная поездка в Луксор с обедом
Из Марса Алама: лучшая частная однодневная поездка в Луксор с обедом
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
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21
дек
22
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даты

Что вас ожидает:

  • Долина царей
  • Карнакский храм
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона

Описание

Наслаждайтесь частной экскурсией из Марса Алама в Луксор на автомобиле с кондиционером. Посетите храм Карнака и храм царицы Хатшепсут. Откройте для себя Долину Царей и увидите Колоссы Мемнона. Основные моменты Совершите путешествие во времени и полюбуйтесь захватывающими Колоссами Мемнона. Посетите храм Хатшепсут, единственной женщины-правительницы Древнего Египта. Исследуйте крупнейший храмовый комплекс в мире в Карнакском храме. Разбудите аппетит и насладитесь вкусным обедом в местном ресторане. Прогуляйтесь среди гробниц древних правителей в знаменитой Долине царей.

каждый день в 4.30 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером.
  • Гид египтолога
  • Входные билеты
  • Обед в ресторане в Луксоре
Что не входит
  • Поездка на Фелукке
Место начала и завершения?
Марса Алам
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 4.30 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Позвоните нам или отправьте сообщение через WhatsApp
  • Telegram или Viber
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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