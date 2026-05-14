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микроавтобусе. Поскольку ехать далеко (5,5 часов в одну сторону от нашей гостиницы в Марса-Аламе), водителей было двое, они подменяли друг друга. Машину вели безопасно. Организаторы по нашей просьбе приобрели входные билеты заранее, мы при встрече отдали стоимость билетов наличными.

Что касается самой экскурсии, она нам очень понравилась! Мы посетили все места, которые были заявлены: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Долина царей с посещением трех гробниц и Коллосы Мемнона. Также за дополнительную плату нам организовали замечательную прогулку по Нилу. От обеда и посещения квартала ремесленников мы отказались сами — организаторы уважали наши просьбы, не навязывали дополнительные услуги и помогали обходить уличных торговцев.

Русскоязычный гид Али интересно рассказывал про историю посещаемых мест, подробно отвечал на все вопросы. Времени на осмотр достопримечательностей и фотографии было предостаточно. Мы никуда не торопились и успели все.



Огромное спасибо за грамотную организацию и интересную экскурсию! Рекомендуем всем.