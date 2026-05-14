Откройте для себя невероятный Луксор в рамках нашего насыщенного тура из Марса-Алама.
Мы встретим вашу индивидуальную группу у вашего места размещения и доставим вас в пункты по маршруту на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Буквально за один день вы увидите впечатляющие памятники древности – храм Карнака, храм царицы Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долину Царей и, конечно, получите массу ярких эмоций и положительных впечатлений.
Мы встретим вашу индивидуальную группу у вашего места размещения и доставим вас в пункты по маршруту на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Буквально за один день вы увидите впечатляющие памятники древности – храм Карнака, храм царицы Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долину Царей и, конечно, получите массу ярких эмоций и положительных впечатлений.
Описание экскурсииОбратите внимание: Не производите оплату, пока не подтвердите наличие экскурсии у организатора. Рекомендуется: оплатите только 24% от стоимости экскурсии, а остальную сумму — в день экскурсии. Что вас ожидает:
- Обзор древнего египетского храма Карнак – крупнейшего храмового комплекса в мире с его многочисленными памятниками;
- Вкусный обед в местном ресторане перед отправкой на западный берег Нила;
- Путешествие в Город Мертвых и обзор Колоссов Мемнона, руин храма Аменхотепа III. Возможность увидеть гробницы древних правителей в знаменитой Долине царей;
- Посещение легендарного храма Хатшепсут, единственной женщины-правительницы Древнего Египта. Это необычайное сооружение возведено в начале XV века до н. э. у скал Дейр-эль-Бахри на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей. Рекомендуется: оплатить 24% от стоимости экскурсии по ссылке, которую мы вышлем вам в чате платформы, а оставшуюся сумму внести в день экскурсии гиду в любой валюте: евро, доллары, египетские купюры по банковскому курсу.
Ежедневно в 4:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Город Мертвых
- Колоссы Мемнона
- Долина Царей
- Храм Хатшепсут
Что включено
- Трансфер в обе стороны (автомобиль с кондиционером).
- Обед в ресторане
- 2 бутылки воды на человека
- Гид
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Марса-Алам, ваше место размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Потрясающая экскурсия, узнали много нового, спасибо нашему гиду - Мише. Благодаря ему нам удалось сэкономить на сувенирах, он шикарно торговался за нас с местными продавцами. Ехали до Луксора на современной комфортабельной машине с кондиционером. Дорога, конечно, долгая от Марса Алама (через Сафагу), но это точно стоит того. Очень довольны экскурсией, всем её рекомендуем!
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Д
Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было вовремя и четко. Водитель забрал нас из гостиницы на комфортном
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M
Хочу поделиться мнением об экскурсии. Это 10/10!
Высшая похвала как водителю так и гиду. Точные имена не запомнили, гид сказал что их обоих можно называть Мишами)))
Это наша вторая индивидуальная поездка в
Высшая похвала как водителю так и гиду. Точные имена не запомнили, гид сказал что их обоих можно называть Мишами)))
Это наша вторая индивидуальная поездка в
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S
Прекрасная экскурсия. Отличный гид Миша, сам археолог очень много знает, всегда идет на встречу, хорошо провели время
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А
Замечательная индивидуальная экскурсия, отличный гид, хороший трансфер. Брали экскурсию на троих человек, поэтому удалось выспаться в микроавтобусе, дорога не показалась изнурительной. Оперативно прошлись по всем локациям с гидом без задержек и очередей, что очень важно в такую жару. Впечатления от экскурсии остались только положительные
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И
Добрый день, мы (семья) остались очень довольны. Гид Миша (Мухамед) был очень дружелюбен и обладает хорошими знаниями, всё прошло как было обговоренно, на легке и в одно дыхание. Большое спасибо!
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