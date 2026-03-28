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встретил наш русскоговорящий гид- Имат.

Все члены нашей банды хотели бы написать положительный отзыв(но могу к сожалению только я),наш гид -Имат нас очень всех порадовал: все четко,информативно, все самое важное, интересное посетили без лишних остановок по всяким маркетам и базарам. Особенно он нас покорил своими крутыми фотографиями,т е он нас пофотографировал на каждой локации с очень необычных и потрясающих ракурсов! Очень внимательный,заботливый гид! Если в Люксор то только с Иматом!

Напоследок он угостил нас всех вкусным мороженым и холодной водой (мы брали из отеля с собой много воды,но все равно не хватило).

Итого: огромная благодарность нашему гиду Имату! Рекомендую ехать на экскурсии в Египет только с ним!!!

Да и со Спутником приятно работать,заказывали ещё поездку в заповедник Марса-Муборак и тоже довольны организацией, индивидуальным подходом и ценами(мы сравнивали много предложений)

А Люксор к посещению обязателен!!! Это стоит того,не пожалеете☺️