Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства — таким некогда был Луксор. Давайте отправимся туда и посмотрим, каким город стал через тысячи лет.
Перед вами предстанет величественный Карнакский комплекс и колоссы Мемнона, а завершится путешествие водной прогулкой по Нилу.
Перед вами предстанет величественный Карнакский комплекс и колоссы Мемнона, а завершится путешествие водной прогулкой по Нилу.
Описание экскурсии
Подробности Путешествие к истокам египетской цивилизации Приглашаем вас отправиться в места, о которых слагали легенды, а древние историки и путешественники восхищались масштабами и великолепием их архитектуры. Мы с вами побываем в знаменитом на весь мир Карнакском храме, пройдёмся по Долине Царей и посетим храм царицы Хатшепсут. Вы узнаете, почему исполинские колоссы Мемнона прозвали поющими, а после обеда при желании можно будет сесть на моторную лодку с крышей и отправиться на прогулку по Нилу. Страна мифов предстанет перед вами во всей красе! Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR.
Eжедневно в любое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Карнакских Храмов
- Долина Царей
- Храм Царицы Хатшепсут
- Поющие Колосы Мемнона
- Прогулка по Нилу и поeздка на Банановый Острoв. «По желанию»
Что включено
- Частный транфер:
- - Для 1-2 человек - нa современном комфортабельном легковом авто с кондиционером. Для 3 человек - нa современном комфортабельном автомобиле-кроссвэне с тремя рядами сидений, Митсубиси Экспандер или Чери Тигго 8, обеспечивающем комфортное размещение для пассажиров.
- - Для 4-8 человек - на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота Хайс 2025 г. с кондиционером.
- Услуги русскоязычного гида-египтолога.
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека):
- - Карнакский храм - 14$
- - Долинa Царей - 16$
- - Храм Царицы Хатшепсут - 12 $.
- (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
- По желанию путешественников - прогулка по Нилу (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
- Обед (10$).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Мы встретим вас в любом месте в Марса-Аламе и привезём обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно в любое время суток
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасно организованная экскурсия! С нами был гид Роман, профессиональный археолог, очень внимательный, интеллигентный и предусмотрительный. Мы как будто побывали на страницах учебника истории Древнего мира. Роман организовал катание на лодке по Нилу, это было восхитительно! В отель мы вернулись вечером, но смогли успеть на ужин.
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К
Мы ездили на эту крутую экскурсию компанией из 7 человек(4взрослых и 3 детей от 12 до 14лет) из отеля в Марса-Алам. Нас довезли на комфортобальном небольшом микроавтобусе до Луксора,там нас
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Е
Экскурсия просто супер! Нам с мужем очень понравилось! Ехали на хорошей комфортной, чистой машине. Дорога из Марса-Алама до Луксора, конечно, долгая, но оно того стоит)
С нами был гид Мамдух. Очень
С нами был гид Мамдух. Очень
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Ю
были на данной экскурсии семьей из 4-х человек.
С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару недель до поездки. Все вопросы по документам были урегулированы до
С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару недель до поездки. Все вопросы по документам были урегулированы до
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Т
Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия (не совсем хорошо переносим жару), но максимально старались. Гид Адель
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М
Очень понравилась экскурсия! Гид Шаркави рассказал много интересных фактов о Египте в целом, и, конечно, по теме экскурсии. Впечатлил Люксорский храм и масштабы египетских построек времен фараонов. Рекомендую экскурсию. Грамотно
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