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Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов

Экскурсия в Луксор на автобусе: из Марса-Алама до города живых и мертвых
Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства — таким некогда был Луксор. Давайте отправимся туда и посмотрим, каким город стал через тысячи лет.

Перед вами предстанет величественный Карнакский комплекс и колоссы Мемнона, а завершится путешествие водной прогулкой по Нилу.
5
9 отзывов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов

Описание экскурсии

Подробности Путешествие к истокам египетской цивилизации Приглашаем вас отправиться в места, о которых слагали легенды, а древние историки и путешественники восхищались масштабами и великолепием их архитектуры. Мы с вами побываем в знаменитом на весь мир Карнакском храме, пройдёмся по Долине Царей и посетим храм царицы Хатшепсут. Вы узнаете, почему исполинские колоссы Мемнона прозвали поющими, а после обеда при желании можно будет сесть на моторную лодку с крышей и отправиться на прогулку по Нилу. Страна мифов предстанет перед вами во всей красе! Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR.

Eжедневно в любое время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комплекс Карнакских Храмов
  • Долина Царей
  • Храм Царицы Хатшепсут
  • Поющие Колосы Мемнона
  • Прогулка по Нилу и поeздка на Банановый Острoв. «По желанию»
Что включено
  • Частный транфер:
  • - Для 1-2 человек - нa современном комфортабельном легковом авто с кондиционером. Для 3 человек - нa современном комфортабельном автомобиле-кроссвэне с тремя рядами сидений, Митсубиси Экспандер или Чери Тигго 8, обеспечивающем комфортное размещение для пассажиров.
  • - Для 4-8 человек - на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота Хайс 2025 г. с кондиционером.
  • Услуги русскоязычного гида-египтолога.
Что не входит в цену
  • Входные билеты (на человека):
  • - Карнакский храм - 14$
  • - Долинa Царей - 16$
  • - Храм Царицы Хатшепсут - 12 $.
  • (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
  • По желанию путешественников - прогулка по Нилу (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
  • Обед (10$).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Мы встретим вас в любом месте в Марса-Аламе и привезём обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно в любое время суток
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличными USD, EUR
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Прекрасно организованная экскурсия! С нами был гид Роман, профессиональный археолог, очень внимательный, интеллигентный и предусмотрительный. Мы как будто побывали на страницах учебника истории Древнего мира. Роман организовал катание на лодке по Нилу, это было восхитительно! В отель мы вернулись вечером, но смогли успеть на ужин.
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К
Мы ездили на эту крутую экскурсию компанией из 7 человек(4взрослых и 3 детей от 12 до 14лет) из отеля в Марса-Алам. Нас довезли на комфортобальном небольшом микроавтобусе до Луксора,там нас
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встретил наш русскоговорящий гид- Имат.
Все члены нашей банды хотели бы написать положительный отзыв(но могу к сожалению только я),наш гид -Имат нас очень всех порадовал: все четко,информативно, все самое важное, интересное посетили без лишних остановок по всяким маркетам и базарам. Особенно он нас покорил своими крутыми фотографиями,т е он нас пофотографировал на каждой локации с очень необычных и потрясающих ракурсов! Очень внимательный,заботливый гид! Если в Люксор то только с Иматом!
Напоследок он угостил нас всех вкусным мороженым и холодной водой (мы брали из отеля с собой много воды,но все равно не хватило).
Итого: огромная благодарность нашему гиду Имату! Рекомендую ехать на экскурсии в Египет только с ним!!!
Да и со Спутником приятно работать,заказывали ещё поездку в заповедник Марса-Муборак и тоже довольны организацией, индивидуальным подходом и ценами(мы сравнивали много предложений)
А Люксор к посещению обязателен!!! Это стоит того,не пожалеете☺️

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Е
Экскурсия просто супер! Нам с мужем очень понравилось! Ехали на хорошей комфортной, чистой машине. Дорога из Марса-Алама до Луксора, конечно, долгая, но оно того стоит)
С нами был гид Мамдух. Очень
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интересно рассказывал про древний и современный Египет. Чувствовалось его гостеприимство и хорошее отношение к нам. На протяжении экскурсии сам предлагал нас сфотографировать, получились хорошие фото на память. В конце экскурсии заехали в местный магазинчик, гид купил нам в обратную дорогу воды, перекус на свои средства. Во время экскурсии посетили два храма, долину царей (там спустились в три гробницы фараонов), Колосс, покатались на лодке по реке Нил, заезжали на банановый остров. Был хороший обед в местном ресторанчике! Очень вкусно и сытно! Экскурсию рекомендуем! Уехали с массой положительных впечатлений!

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Ю
были на данной экскурсии семьей из 4-х человек.
С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару недель до поездки. Все вопросы по документам были урегулированы до
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поездки. Накануне была дана исчерпывающая информация о времени, транспорте и пр. моментах. такой подход дает очень ценное на отдыхе чувство спокойствия и уверенности, что все пройдет хорошо.
Водитель прибыл минута в минуту. Дорога, конечно, долгая, но формат индивидуальной экскурсии позволяет нивелировать этот момент. Дети даже умудрились выспаться.
Отдельная благодарность прекрасному гиду и человеку Мумдуху. Мамдух очень знающий, открытый, теплый, душевный. Мы, взрослый люди, узнали немало нового, удивлялись, поражались и восхищались увиденным.
Обед также превзошел все ожидания. думала будет какой-то формальный перекус. По факту нас проводили в местную кафешку и накормили очень вкусно и обильно.
В общем, поездку рекомендую однозначно, для семьи индивидуальный формат не сильно дороже группового получается, а преимущества очевидны.

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Т
Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия (не совсем хорошо переносим жару), но максимально старались. Гид Адель
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отлично говорит по -русски, историю Египта знает и любит, рассказывает интересно и последовательно. Экскурсии им отлично организованы: билеты в наличии, проход без очередей, и ещё не приходилось бегать по обменникам, чтобы посетить платный туалет или купить мороженое.

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М
Очень понравилась экскурсия! Гид Шаркави рассказал много интересных фактов о Египте в целом, и, конечно, по теме экскурсии. Впечатлил Люксорский храм и масштабы египетских построек времен фараонов. Рекомендую экскурсию. Грамотно
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продуманный маршрут позволил не стоять нам в очередях и почти не жариться на солнце! Отдельное спасибо водителям минивэна! Очень комфортная была поездка, хотя и долгая, чувствовали себя в безопасности. Благодарю всех!

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