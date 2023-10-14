Ирина — ваша команда гидов в Марсе-Аламе

Провели экскурсии для 627 туристов

Нас зовут Ирина и Адель, мы вместе работаем с командой профессиональных русскоязычных гидов. Также организуем транспорт — от легковой машины до 50-местного автобуса. По запросу подбираем подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная экскурсия по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас!

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