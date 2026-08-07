В Луксоре можно прикоснуться к уникальной египетской культуре, полной мистицизма и загадочности. Вы погуляете по музею под открытым небом, сохранившим треть архитектурных памятников древнего мира.
Посетите «город живых» и «город мёртвых», увидите монументальные храмы и статуи древних богов, узнаете, как раньше хоронили фараонов и членов их семей.
Посетите «город живых» и «город мёртвых», увидите монументальные храмы и статуи древних богов, узнаете, как раньше хоронили фараонов и членов их семей.
Описание экскурсии
Когда-то река Нил делила город на две части. На восточном берегу жили люди, он назывался «городом живых», а на западном находился некрополь фараонов — «город мёртвых». Во время нашего путешествия вы побываете и там, и там, а также увидите чудесные горы Египта, похожие на куски шоколадной халвы, могучий голубой Нил и его зелёные берега, соседствующие с золотыми песками пустыни. Итак, в программе:
- Наша первая остановка — Карнакский храм в «городе живых». Это самый большой из сохранившихся храмовых комплексов. На территории вы увидите Аллею сфинксов, комнату с алтарём, статую священного жука-скрабея, двор обелисков, гипостильный зал, священное озеро. Узнаете, как и когда этот комплекс был построен.
- Затем отправимся в Долину царей — знаменитый «город мёртвых», где на протяжении 5 веков хоронили фараонов. Это самое грандиозное кладбище мира. Здесь в 1922 году обнаружили могилу Тутанхамона, сокровища и тайны которой по сей день будоражат умы исследователей. Гид-египтолог расскажет, какие ритуалы раньше соблюдали при захоронении фараонов, а также о религии и обычаях египтян.
- Обязательно зайдём в Храм царицы Хатшепсут, жены фараона Тутмоса ІІ. В годы её правления и был построен в скалах этот храм, поражающий своими размерами и архитектурными решениями. Вы узнаете, как украшавшие его скульптуры оказались закопанными в песок и как современным археологам удалось возродить это монументальное сооружение.
- Затем посмотрим на Колоссы Мемнона. Эти статуи раньше располагались при входе в храм фараона Аменхотепа III. После посещения вы поймёте, почему их назвали «поющими» и из-за чего они перестали «петь».
- После сытного обеда вас ждёт прогулка на кораблике по Нилу на Банановый остров, своей богатой растительностью напоминающий джунгли.
Организационные детали
- Возможно увеличение количества участников по договорённости. Цена за группу от 3 до 7 человек — $490.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне Toyota ХС по маршруту Марса-Алам — Луксор — Марса-Алам, обед (шведский стол), входные билеты, услуги русскоговорящего гида
- Отдельно оплачивается посещение гробниц Тутанхамона, Рамзеса V и VI, Сети I (2800 египетских фунтов за всё) и напитки на обеде
- Возьмите с собой паспорт, перекус (его нужно заранее заказать на ресепшене отеля), деньги на личные расходы, головной убор и солнцезащитные очки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Марсе-Аламе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.
Входит в следующие категории Марсы-Алама
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