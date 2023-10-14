Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
В Луксоре можно прикоснуться к уникальной египетской культуре, полной мистицизма и загадочности. Вы погуляете по музею под открытым небом, сохранившим треть архитектурных памятников древнего мира.
Посетите «город живых» и «город мёртвых», увидите монументальные храмы и статуи древних богов, узнаете, как раньше хоронили фараонов и членов их семей.
Посетите «город живых» и «город мёртвых», увидите монументальные храмы и статуи древних богов, узнаете, как раньше хоронили фараонов и членов их семей.
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Описание
Что вас ожидает
Когда-то река Нил делила город на две части. На восточном берегу жили люди, он назывался «городом живых», а на западном находился некрополь фараонов — «город мёртвых». Во время нашего путешествия вы побываете и там, и там, а также увидите чудесные горы Египта, похожие на куски шоколадной халвы, могучий голубой Нил и его зелёные берега, соседствующие с золотыми песками пустыни. Итак, в программе:
- Наша первая остановка — Карнакский храм в «городе живых». Это самый большой из сохранившихся храмовых комплексов. На территории вы увидите Аллею сфинксов, комнату с алтарём, статую священного жука-скрабея, двор обелисков, гипостильный зал, священное озеро. Узнаете, как и когда этот комплекс был построен.
- Затем отправимся в Долину царей — знаменитый «город мёртвых», где на протяжении 5 веков хоронили фараонов. Это самое грандиозное кладбище мира. Здесь в 1922 году обнаружили могилу Тутанхамона, сокровища и тайны которой по сей день будоражат умы исследователей. Гид-египтолог расскажет, какие ритуалы раньше соблюдали при захоронении фараонов, а также о религии и обычаях египтян.
- Обязательно зайдём в Храм царицы Хатшепсут, жены фараона Тутмоса ІІ. В годы её правления и был построен в скалах этот храм, поражающий своими размерами и архитектурными решениями. Вы узнаете, как украшавшие его скульптуры оказались закопанными в песок и как современным археологам удалось возродить это монументальное сооружение.
- Затем посмотрим на Колоссы Мемнона. Эти статуи раньше располагались при входе в храм фараона Аменхотепа III. После посещения вы поймёте, почему их назвали «поющими» и из-за чего они перестали «петь».
- После сытного обеда вас ждёт прогулка на кораблике по Нилу на Банановый остров, своей богатой растительностью напоминающий джунгли.
Организационные детали
- Возможно увеличение количества участников по договорённости. Цена за группу от 3 до 7 человек — $490.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне Toyota ХС по маршруту Марса-Алам — Луксор — Марса-Алам, обед (шведский стол), входные билеты, услуги русскоговорящего гида
- Отдельно оплачивается посещение гробниц Тутанхамона, Рамзеса V и VI, Сети I (2800 египетских фунтов за всё) и напитки на обеде
- Возьмите с собой паспорт, перекус (его нужно заранее заказать на ресепшене отеля), деньги на личные расходы, головной убор и солнцезащитные очки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Марсе-Аламе
Провели экскурсии для 627 туристов
Нас зовут Ирина и Адель, мы вместе работаем с командой профессиональных русскоязычных гидов. Также организуем транспорт — от легковой машины до 50-местного автобуса. По запросу подбираем подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная экскурсия по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас!
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