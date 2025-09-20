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Саттаях риф - дом дельфинов

Саттаях риф - райское место для общения с дельфинами: экскурсия в Марса-Алам
Саттаях риф — это райское место, где обитают дельфины, они поприветствуют вас и возможно поплавают рядом.

Вы непременно получите невероятные ощущения от нахождения рядом с этими дикими существами, которые любят общаться с туристами и, уплывая, возвращаются обратно. Кроме того, вы сможете насладиться красотами рифа.
5
1 отзыв
Саттаях риф - дом дельфинов
Саттаях риф - дом дельфинов
Саттаях риф - дом дельфинов

Описание экскурсии

Дельфины в родной стихии Саттаях риф — дом дельфинов. И это действительно так. Небольшая лагуна в море, освещенная солнцем, окруженная живописными рифами, наполненная разнообразными рыбами Красного моря. Именно здесь и живут дельфины! Они дружелюбны и не прочь поплавать с вами. Долгая поездка, которая вас не утомит Встреча с дельфинами, прогулка и обед на двухэтажной яхте, безалкогольные напитки и снаряжение для плаванья. Комфортный отдых, который будет вам обеспечен даст возможность насладиться красотами рифов и получить незабываемые впечатления.

Понедельник, среда, пятница в 5:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Саттаях риф
  • Дом дельфинов
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Безалкогольные напитки
  • Обед на яхте
  • Снаряжение для плавания
  • Входные билеты в заповедник
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего представителя (гида)
  • Услуги инструктора по плаванию
Что не входит в цену
  • Фото и видео, сделанные фотографом
  • Государственный налог 5$ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем туристов из отелей
Завершение: Отвезем всех туристов до отелей
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 5:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Спасибо организатором за точность и отзывчивость!
Хорошая команда инструкторов и офигенный фотограф, который сделал потрясающие фото и видео. Мы увидели огромное количество дельфинов! Это потрясающее ощущение плавать в паре метрах от них.
Очень вкусный обед и весёлые ребята. Даже умудрились не только поснорклить, но и потанцевать.
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