Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Саттаях риф — это райское место, где обитают дельфины, они поприветствуют вас и возможно поплавают рядом.



Вы непременно получите невероятные ощущения от нахождения рядом с этими дикими существами, которые любят общаться с туристами и, уплывая, возвращаются обратно. Кроме того, вы сможете насладиться красотами рифа. 5 1 отзыв

Травекс Тур Ваш гид в Марсе-Аламе Задать вопрос Групповая экскурсия -7% $80 выгода $5.60 $74.40 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 10 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Дельфины в родной стихии Саттаях риф — дом дельфинов. И это действительно так. Небольшая лагуна в море, освещенная солнцем, окруженная живописными рифами, наполненная разнообразными рыбами Красного моря. Именно здесь и живут дельфины! Они дружелюбны и не прочь поплавать с вами. Долгая поездка, которая вас не утомит Встреча с дельфинами, прогулка и обед на двухэтажной яхте, безалкогольные напитки и снаряжение для плаванья. Комфортный отдых, который будет вам обеспечен даст возможность насладиться красотами рифов и получить незабываемые впечатления.

Понедельник, среда, пятница в 5:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Саттаях риф

Дом дельфинов Что включено Трансфер из отеля и обратно

Безалкогольные напитки

Обед на яхте

Снаряжение для плавания

Входные билеты в заповедник

Услуги русскоговорящего сопровождающего представителя (гида)

Услуги инструктора по плаванию Что не входит в цену Фото и видео, сделанные фотографом

Государственный налог 5$ с человека Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем туристов из отелей Завершение: Отвезем всех туристов до отелей Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, среда, пятница в 5:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.