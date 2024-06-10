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Групповая
10 часов
Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам
Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$80 за человека
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Групповая
10 часов
Риф Сатайя: встреча с дельфинами и сноркелинг в Марса-Алам
Погрузитесь в волшебный мир подводной жизни Марса-Алам, плавая с дельфинами и исследуя коралловые рифы
Начало: Ваши отели
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$55 за человека
Групповая
5 часов
Наблюдение за звездами в пустыне Марса-Алам на верблюде с ужином
Погрузитесь в мир астрономии в пустыне Марса-Алам. Незабываемое приключение с наблюдением звезд, верблюжьей прогулкой и бедуинским ужином
Начало: Ваш отель
«Как только мы прибудем к палатке бедуинов, мы проведем 30 минут, наслаждаясь поездкой на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$78.36 за человека
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Животные»
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