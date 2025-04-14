Мини-группа
до 1 чел.
Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам
Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
Завтра в 05:00
16 апр в 05:00
$80 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Риф Сатайя: встреча с дельфинами и сноркелинг в Марса-Алам
Погрузитесь в волшебный мир подводной жизни Марса-Алам, плавая с дельфинами и исследуя коралловые рифы
Начало: Ваши отели
Завтра в 07:30
16 апр в 07:30
$55 за человека
Водная прогулка
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:30
15 апр в 08:00
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Остров Сатая»
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